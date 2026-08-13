ДАВИД СКОПЕЛИТ

Иеромонах , греческий мелург, писец.

На кон. XVII-XVIII в. приходится расцвет греч. церковнопевч. искусства на о-ве Скопелос, где в то время находилась епископская кафедра. В греч. певч. источниках упоминаются жившие здесь выдающиеся мелурги, учителя пения, певчие, ктиторы и писцы певч. рукописей. К их числу относится и Д. С., в сборниках которого сохранилась большая часть произведений его соотечественников - мелургов свящ. Павла Скопелита и Евангелина Ваиноглу Скопелита. Акме Д. С. приходится на сер. XVIII в., самое позднее свидетельство о нем относится к 1769 г. Сведения о Д. С. можно почерпнуть из 4 его певч. автографов, являющихся образцами письма и орнаментации. В 1742 г. он создал Стихирарь Германа, митр. Нов. Патр (Kausokal. 1; описание см. в изд.: Λαμπρός. 1900. Σ. 462; Κουρίλας. 1930. Σ. 45; Χατζιϒιακουμής. 1980. Σ. 165-166). Др. Стихирарь Германа письма Д. С., озаглавленный как Калофонический (Καλόφωνον), относится к 1769 г. (Andros. Agias. 49; описание см. в изд.: Λαμπρός. 1899. Σ. 185-186; Τζέτζης. 1888. Σ. 143 (эта ркп. описана здесь под № 46/79 и датирована 1796)).

Перу Д. С. принадлежат также Анфология Пападики 1747 г. (Athen. Bibl. Nat. 893; библиогр. описание см. в изд.: Σακκελίων. 1892. Σ. 161-162 (здесь же список мелургов, чьи произведения собраны в этой ркп.); Χατζιϒιακουμής. 1980. Σ. 165-166) и Анастасиматарий Хрисафа Нового - Анфология Пападики (вечерня, утреня и литургия; Ath. Gregor. 25, 1-я пол. XVIII в.) (аналитическое описание см. в изд.: Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 2. Σ. 636-637). Из последнего кодекса стал известен сан и происхождение Д. С.: на л. 12v помещен «метод» (учебное песнопение) Д. С. 1-го плагального гласа со следующим текстом: «Рука Давида иеромонаха с острова Скопелос», что, согласно замечанию проф. Г. Статиса, вероятно, может считаться скрытой подписью автора рукописи (Ibid. Τ. 2. Σ. 636). Однако более значительной рукописью может считаться однотомная Анфология Пападики (Athen. Bibl. Nat. 893), где Д. С. подписался как Давид Бинардис Скопелит (Ϫαυῒδ Μπιναρδῆς Σκοπελίτης - см.: Σακελλίων. 1892. Σ. 162). В этой же рукописи (Fol. 5) помещен портрет Д. С., на к-ром он изображен одетым в монашескую одежду, сидящим на украшенном седалище и пишущим невмы в открытой книге. Справа вверху выписан 15-сложник: «Помяните же меня, переписчика песнопений, Давида, усердно трудившегося, и историографа» (Μνημόνευτέ μου το λοιπόν, τοῦ μουσουρϒικοϒράφου, Ϫαυῒδ τοῦ κοπιάσαντος καὶ ἱστοριοϒράφου; см.: Χατζιϒιακουμής. 1980. Μέρος 5: Παράρτημα. Εἰκ. 14). В левой части того же листа помещен стихотворный 15-сложник Д. С. из 22 строк (см.: Ibid. Σ. 165-166). Проф. Статис охарактеризовал почерк Д. С. как «старательный и с тонким вкусом, одинаковой толщины, с нерегулярным наклоном вправо и влево. Двойных строк 12 и 11... Чернила яркие черные и яркие красные - на ипостасях, мартириях, надписаниях и изящных инициалах. В некоторых местах украшения над названиями» (Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 2. Σ. 637).

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Архив ПЭ.

Автор статьи: К. Карангунис