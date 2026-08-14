ДАВИД СИРАХ

Иконописец, работавший в 70-х годах XVI века на Руси.

Его имя упомянуто в пергаменном синодике Троице-Сергиева мон-ря 1575 г. (РГБ. Ф. 178. № 8666. Л. 298). По предположению С. В. Филатова, мастер прибыл с Балкан и впосл. был монахом Троице-Сергиева монастыря (Филатов. С. 228). Сохранилось 2 подписных произведения Д. С., исполненных в традиц. древнерус. стилистике. Владимирская икона Божией Матери 1570 г. из ризницы ТСЛ (СПГИАХМЗ. Инв. 2646. 44×36 см) имеет на обороте надпись крупной вязью: «7079 [1570] м сенте в 6 днь пи...я образъ при великомъ цри Иван Василевич всея Рус блгорс ...мъ (?) и Козанскамъ при митрополите Антонии писал Двдъ Сирах» (скорее всего, надпись сделана после возведения митр. Антония на Московскую кафедру в 1572). Образ написан на липовой доске с двойным ковчегом, отличается динамичным рисунком с использованием тонкого золотого ассиста (в т. ч. по контурам), личное письмо, близкое по цвету к фону иконы, выполнено плотным коричневым охрением по темно-коричневому санкирю; фигуры плотно вписаны в средник.

Др. икона Д. С.- «Свт. Алексий, митр. Московский» 1577 г., находившаяся в нач. XX в. в ц. св. Иоанна Предтечи Солотчинского мон-ря близ Рязани (РязХМ. Инв. 795-ж. 116×78 см), по-видимому, являлась храмовым образом монастырской деревянной ц. во имя свт. Алексия XVI в. (разобрана в 1-й пол. XIX в.). Святитель представлен фронтально в рост, в орнаментированном саккосе, омофоре и белом клобуке с изображением серафима (деталь облачения Московских митрополитов после Собора 1564 г.), с разведенными в стороны руками - благословляющей десницей и Евангелием на убрусе, фон золотой (до 1941 был закрыт серебряным басменным окладом). На верхней шпонке - аналогичная подпись мастера (в строку): «Псл сию ик[о]ну Двда старецъ Ɨ лт 7085 [1577] м июл 4 днь при великом цри Иване Васильевич всеия Русь при митрополите Антонии Ɨ росеенинъ Сирахъ». Исполнение произведений свидетельствует о Д. С. как о мастере выразительного линейного рисунка, умевшем работать с плоскостными формами в сравнительно темном колорите с акцентом на золотых деталях.

Иллюстрации:

Икона. Архив ПЭ.