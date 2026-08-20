«ДАВИД САСУНСКИЙ»
«ДАВИД САСУНСКИЙ» - героический эпос армянского народа; известен также под названием «Сасунские богатыри».
Складывался в VII-XI веках в области Сасун (Западная Армения); создавался народными сказителями (випасанами) на различных армянских диалектах и говорах. Вобрал в себя древние легенды, предания, эпические сказания. Состоит из 4 частей («ветвей»): «Санасар и Багдасар», «Мгер Старший», «Давид Сасунский» (основная «ветвь») и «Мгер Младший». В 1-й «ветви» отразились события времён арабского завоевания, история основания крепости Сасун родоначальниками сасунцев Санасаром и Багдасаром, сыновьями арабского халифа и Цовинар, дочери легендарного армянского царя Гагика; во 2-й «ветви» описаны подвиги богатыря Мгера Старшего (победа над львом, Белым Дэвом - драконом, женитьба на Армаган, рождение сына Давида); в 3-й - многочисленные подвиги Давида Сасунского, борьба сасунцев против арабских завоевателей; в 4-й - деяния Мгера Младшего, сына Хандут-Хатун и Давида. В эпосе отражены многие другие реальные исторические события (в т. ч. походы крестоносцев), в преображённом виде в него вошли мифологические и библейские сюжеты. Облик и действия героев определяет христианская мораль. В «Давиде Сасунском» ощущается влияние письменной культуры, т. к. эпос создавался в период развитой письменной традиции. Он впервые записан в 1874 году армянским фольклористом Г. Срвандзтяном. Существует более 50 версий. По мотивам эпоса созданы поэмы О. Туманяна, А. Исаакяна и др. «Давид Сасунский» переведён на мн. языки мира.
Исполнительская традиция.
Преобладает сказывание нараспев с включением поющихся эпизодов, большая часть которых сосредоточена в третьей, основной «ветви». Эти эпизоды - монологи (обращение, приказ, рассказ, жалоба и т. д.) от лица героев (Давид, его дядя, невеста, сын, другие родственники, гусаны, конь Давида), а также торжественные поминания героев эпоса. Нотация и фонозапись поющихся фрагментов осуществлены Комитасом (1898, 1904, 1909), С. Меликяном (1920-е годы), А. Кочаряном (1930-е годы) и другими исследователями. Устная эпическая традиция сохранилась в крестьянской среде, однако мелодический стиль отражает древние традиции гусанов (интонационная и ритмическая сложность, элемент импровизационности, слитность текста и напева).