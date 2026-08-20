«ДАВИД САСУНСКИЙ»

«ДАВИД САСУНСКИЙ» - героический эпос армянского народа; известен также под названием «Сасунские богатыри» .

Скла­ды­вал­ся в VII-XI веках в области Са­сун (Западная Ар­ме­ния); со­з­да­вал­ся народными ска­зи­те­ля­ми (ви­па­са­на­ми) на различных армянских диа­лек­тах и го­во­рах. Во­брал в се­бя древ­ние ле­ген­ды, пре­да­ния, эпические ска­за­ния. Со­сто­ит из 4 час­тей («вет­вей»): «Са­на­сар и Ба­гда­сар», «Мгер Стар­ший», «Да­вид Са­сун­ский» (основная «ветвь») и «Мгер Млад­ший». В 1-й «вет­ви» от­ра­зи­лись со­бы­тия вре­мён арабского за­вое­ва­ния, ис­то­рия ос­но­ва­ния кре­по­сти Са­сун ро­до­на­чаль­ни­ка­ми са­сун­цев Са­на­са­ром и Ба­гда­са­ром, сы­новь­я­ми арабского ха­ли­фа и Цо­ви­нар, до­че­ри ле­ген­дар­но­го армянского ца­ря Га­ги­ка; во 2-й «вет­ви» опи­са­ны под­ви­ги бо­га­ты­ря Мге­ра Стар­ше­го (по­бе­да над львом, Бе­лым Дэ­вом - дра­ко­ном, же­нить­ба на Ар­ма­ган, ро­ж­де­ние сы­на Да­ви­да); в 3-й - мно­го­численные под­ви­ги Да­ви­да Са­сун­ско­го, борь­ба са­сун­цев про­тив арабских за­вое­ва­те­лей; в 4-й - дея­ния Мге­ра Млад­ше­го, сы­на Хан­дут-Ха­тун и Да­ви­да. В эпо­се от­ра­же­ны многие другие ре­аль­ные ис­то­рические со­бы­тия (в т. ч. по­хо­ды кре­сто­нос­цев ), в пре­об­ра­жён­ном ви­де в не­го во­шли ми­фо­логические и биб­лей­ские сю­же­ты. Об­лик и дей­ст­вия ге­ро­ев оп­ре­де­ля­ет хри­сти­ан­ская мо­раль. В «Давиде Сасунском» ощу­ща­ет­ся влия­ние письменной куль­ту­ры, т. к. эпос соз­да­вал­ся в пе­ри­од раз­ви­той письменной тра­ди­ции. Он впер­вые за­пи­сан в 1874 году армянским фольк­ло­ри­стом Г. Срван­дз­тя­ном. Су­ще­ст­ву­ет бо­лее 50 вер­сий. По мо­ти­вам эпо­са соз­да­ны по­эмы О. Ту­ма­ня­на, А. Исаа­кя­на и др. «Давид Сасунский» пе­ре­ве­дён на мн. язы­ки ми­ра.

Ис­пол­ни­тель­ская тра­ди­ция.

Пре­об­ла­да­ет ска­зы­ва­ние на­рас­пев с вклю­че­ни­ем по­ющих­ся эпи­зо­дов, большая часть ко­то­рых со­сре­до­то­че­на в треть­ей, ос­нов­ной «вет­ви». Эти эпи­зо­ды - мо­но­ло­ги (об­ра­ще­ние, при­каз, рас­сказ, жа­ло­ба и т. д.) от ли­ца ге­ро­ев (Да­вид, его дя­дя, не­вес­та, сын, другие род­ст­вен­ни­ки, гу­са­ны, конь Да­ви­да), а так­же тор­же­ст­вен­ные по­ми­на­ния ге­ро­ев эпо­са. Но­та­ция и фо­но­за­пись по­ющих­ся фраг­мен­тов осу­ще­ст­в­ле­ны Ко­ми­та­сом (1898, 1904, 1909), С. Ме­ли­кя­ном (1920-е годы), А. Ко­ча­ря­ном (1930-е годы) и другими ис­сле­до­ва­те­ля­ми. Уст­ная эпическая тра­ди­ция со­хра­ни­лась в кре­сть­ян­ской сре­де, од­на­ко ме­ло­диче­ский стиль от­ра­жа­ет древ­ние тра­ди­ции гу­са­нов (ин­то­на­ци­он­ная и рит­мическая слож­ность, эле­мент им­про­ви­за­ци­он­но­сти, слит­ность тек­ста и на­пе­ва).

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