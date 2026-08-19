ДАВИД РОСТИСЛАВИЧ
ДАВИД РОСТИСЛАВИЧ (Давыд Ростиславич) - князь вышгородский, смоленский.
Из династии Рюриковичей, один из младших сыновей князя Ростислава Мстиславича, брат Романа Ростиславича и Рюрика Ростиславича. Впервые упомянут в источниках в ноябре 1154 года, когда был оставлен отцом на княжении в Новгороде (до декабря 1154 года или начала января 1155 года). В марте 1157 года вместе с отцом и братом Святославом вновь оказался в Новгороде; в 1158 - начале 1160 годов правил в Новом Торге (Торжке).
С середины 1160-х годов оказывал серьёзное влияние на политическую ситуацию в Витебском и Полоцком княжествах. С 1164 года княжил в Витебске, куда в 1166 году из Полоцка бежал князь Всеслав Василькович, которому Давид Ростиславич помог вернуть полоцкое княжение. В начале 1167 года участвовал в общерусском походе против половцев. В конце киевского княжения отца или сразу же после его смерти Давид Ростиславич стал княжить в Вышгороде. В мае 1167 года вместе со своим дядей, трепольским князем Владимиром Мстиславичем, и братом Рюриком участвовал в призвании в Киев владимиро-волынского князя Мстислава Изяславича, рассчитывая добиться от него увеличения своих владений. Несогласие Мстислава Изяславича с этими условиями привело к военному столкновению 19-20.5.1167 года под Вышгородом, после которого союзники согласились заключить мир с киевским князем. Вскоре Давид Ростиславич предупредил Мстислава Изяславича о готовящемся против него заговоре, задуманном князем Владимиром Мстиславичем. В конце 1168 или начале 1169 года принял на службу бояр Петра и Нестора Бориславичей (изгнанных ранее киевским князем за конокрадство), которые убедили Давида Ростиславича в том, что Мстислав Изяславич хочет лишить его и его брата Рюрика владений в Киевском княжестве. Это привело к обострению отношений Ростиславичей с киевским князем. В 1169 году Давид Ростиславич участвовал в походе войск владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского на Киев. После того как из-за конфликта с Андреем Боголюбским в феврале 1173 года Роман Ростиславич покинул Киев, Давид Ростиславич вместе с братьями 24.3.1173 года в Киеве в плен правивших там 5 нед князей Ярополка Ростиславича и Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. Во время похода войск собранной Андреем Боголюбским коалиции на Киев в конце лета - осенью 1173 года Давид Ростиславич был отправлен братьями за помощью к галицкому князю Ярославу Владимировичу Осмомыслу, но поддержки не получил. В мае 1176 года Давид Ростиславич участвовал в неудачном походе против половцев, завершившемся полным разгромом русской рати у города Растовец, что было вызвано распрями между князьями, а также поздним приездом в войска Давида Ростиславича (этот эпизод упоминается в «Слове о полку Игореве»). В 1179 году участвовал в походе на Посулье для отражения набега половецкого хана Кончака.
В 1180 году киевский князь Святослав Всеволодович предпринял попытку захватить Давида Ростиславича в плен, однако Давид Ростиславич и его жена смогли избежать опасности. После смерти брата Романа Давид Ростиславич занял смоленский стол в обход другого своего старшего брата Рюрика, сохранив за собой (по всей видимости, до смерти) контроль и над Вышгородом. В 1181 и 1186 годах в период обострения противоречий между различными ветвями полоцких князей активно поддерживал друцких князей и их союзников. В конце 1186 - начале 1187 годов у Давида Ростиславича произошёл конфликт со смолянами, в результате которого «много головъ паде лучьших муж». Во 2-й половине 1180-х годов Давид Ростиславич постепенно вернулся к традиционной ещё с 1160-х годов опоре на витебских князей и выдал свою дочь замуж за витебского князя Василька (Брячиславича?).
Союз Рюрика Ростиславича, Давида Ростиславича и владимирского князя Всеволода Большое Гнездо вплоть до 1196 года сдерживал политические амбиции черниговских Ольговичей. Однако в начале 1196 года Рюрик Ростиславич заключил сепаратное перемирие с черниговским князем Ярославом Всеволодовичем, по которому согласился передать Ольговичам Витебское княжество, не согласовав этот вопрос с Давидом Ростиславичем. Это вызвало военный конфликт между Ольговичами и их полоцкими союзниками, с одной стороны, и силами, посланными против них Давидом Ростиславичем, – с другой. 12.3.1196 года смоляне были разбиты, а руководивший ими князь Мстислав Романович пленён и отправлен в Чернигов. После этого Ярослав Всеволодович смог выступить против Давида Ростиславича, однако ответный поход Рюрика Ростиславича на Чернигов спас положение смоленского князя. Осенью 1196 года Давид Ростиславич в коалиции с князем Всеволодом Большое Гнездо и рязанскими князьями выступил против Ольговичей и разорил северные районы Черниговского княжества. Решительно выступил против сепаратных переговоров с черниговским князем без участия киевского князя Рюрика, однако Всеволод Большое Гнездо и Ярослав Всеволодович продолжили переговоры, завершившиеся наряду с другими условиями освобождением князя Мстислава Романовича и отказом Ольговичей от претензий на Киев «под Рюриком», а на Смоленск «под Давыдом».
К княжению Давида Ростиславича в Смоленске относился расцвет местной архитектурной школы: возведён храм во имя Архангела Михаила (Свирская церковь, 1180-е годы), обстроен галереями Борисоглебский собор (освящён 11.8.1191 года) и построена церковь Святого Василия (1180-1188 годы) в Борисоглебском монастыре на Смядыни, возведены собор на Протоке близ Смоленска (1190-е годы) и церковь на Малой Рачёвке (1190-е годы). Очевидно, ещё при жизни Давида Ростиславича было начато строительство собора Троицкого мужского монасты на Кловке и церкви у устья реки Чуриловка. Во 2-й половине XII - начале XIII веков сложилась дружина художников, осуществившая росписи храма Архангела Михаила (не только внутренние, но и на фасадах), Святого Василия в Борисоглебском монастыре, собора на Протоке. Давид Ростиславич поддерживал развитие в Смоленске культа князей Бориса и Глеба, в 1191 году из Вышгорода в Борисоглебский монастырь на Смядыни по его личной инициативе были перенесены ветхие гробы этих князей-мучеников, где раньше хранились их мощи.
Перед смертью Давид Ростиславич принял постриг и завещал смоленское княжение своему старшему племяннику - князю Мстиславу Романовичу.