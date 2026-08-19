ДАВИД РОСТИСЛАВИЧ

ДАВИД РОСТИСЛАВИЧ (Да­выд Рос­ти­сла­вич) - князь вышгородский, смоленский.

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей , один из млад­ших сы­но­вей князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, брат Ро­ма­на Рос­ти­сла­ви­ча и Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча. Впер­вые упо­мя­нут в ис­точ­ни­ках в но­ябре 1154 года, ко­гда был ос­тав­лен от­цом на кня­же­нии в Нов­го­ро­де (до декабря 1154 года или на­ча­ла января 1155 года). В мар­те 1157 года вме­сте с от­цом и бра­том Свя­то­сла­вом вновь ока­зал­ся в Нов­го­ро­де; в 1158 - начале 1160 годов пра­вил в Но­вом Тор­ге (Торж­ке).

С середины 1160-х годов ока­зы­вал серьёз­ное влия­ние на по­ли­тическую си­туа­цию в Ви­теб­ском и По­лоц­ком княжествах. С 1164 года кня­жил в Ви­теб­ске, ку­да в 1166 году из По­лоц­ка бе­жал князь Все­слав Ва­силь­ко­вич, ко­то­ро­му Давид Ростиславич по­мог вер­нуть по­лоц­кое кня­же­ние. В начале 1167 года уча­ст­во­вал в об­ще­рус­ском по­хо­де про­тив по­лов­цев. В кон­це ки­ев­ско­го кня­же­ния от­ца или сра­зу же по­сле его смер­ти Давид Ростиславич стал кня­жить в Вы­шго­ро­де. В мае 1167 года вме­сте со сво­им дя­дей, тре­поль­ским князем Вла­ди­ми­ром Мсти­сла­ви­чем, и бра­том Рю­ри­ком уча­ст­во­вал в при­зва­нии в Ки­ев вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча, рас­счи­ты­вая до­бить­ся от не­го уве­ли­че­ния сво­их вла­де­ний. Не­со­гла­сие Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча с эти­ми ус­ло­вия­ми при­ве­ло к во­енному столк­но­ве­нию 19-20.5.1167 года под Вы­шго­ро­дом, по­сле ко­то­ро­го со­юз­ни­ки со­гла­си­лись за­клю­чить мир с ки­ев­ским кня­зем. Вско­ре Давид Ростиславич пре­ду­пре­дил Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча о го­то­вя­щем­ся про­тив не­го за­го­во­ре, за­ду­ман­ном князем Вла­ди­ми­ром Мсти­сла­ви­чем. В конце 1168 или начале 1169 года при­нял на служ­бу бо­яр Пет­ра и Не­сто­ра Бо­ри­сла­ви­чей (из­гнан­ных ра­нее ки­ев­ским кня­зем за ко­но­крад­ст­во), ко­то­рые убе­ди­ли Давида Ростиславича в том, что Мсти­слав Изя­сла­вич хо­чет ли­шить его и его бра­та Рю­ри­ка вла­де­ний в Ки­ев­ском княжестве. Это при­ве­ло к обо­ст­ре­нию от­но­ше­ний Рос­ти­сла­ви­чей с ки­ев­ским кня­зем. В 1169 году Давид Ростиславич уча­ст­во­вал в по­хо­де войск вла­ди­мир­ско­го князя Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча Бо­го­люб­ско­го на Ки­ев. По­сле то­го как из-за кон­флик­та с Ан­д­ре­ем Бо­го­люб­ским в феврале 1173 года Ро­ман Рос­ти­сла­вич по­ки­нул Ки­ев, Давид Ростиславич вме­сте с бра­тья­ми 24.3.1173 года в Кие­ве в плен пра­вив­ших там 5 нед кня­зей Яро­пол­ка Рос­ти­сла­ви­ча и Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до. Во вре­мя по­хо­да войск со­б­ран­ной Ан­д­ре­ем Бо­го­люб­ским коа­ли­ции на Ки­ев в кон­це ле­та - осе­нью 1173 года Давид Ростиславич был от­прав­лен бра­тья­ми за по­мо­щью к га­лиц­ко­му князю Яро­сла­ву Вла­ди­ми­ро­ви­чу Ос­мо­мыс­лу, но под­держ­ки не по­лу­чил. В мае 1176 года Давид Ростиславич уча­ст­во­вал в не­удач­ном по­хо­де про­тив по­лов­цев, за­вер­шив­шем­ся пол­ным раз­гро­мом русской ра­ти у города Рас­то­вец, что бы­ло вы­зва­но рас­пря­ми ме­ж­ду князь­я­ми, а так­же позд­ним при­ез­дом в вой­ска Давида Ростиславича (этот эпи­зод упо­ми­на­ет­ся в «Сло­ве о пол­ку Иго­ре­ве»). В 1179 году уча­ст­во­вал в по­хо­де на По­су­лье для от­ра­же­ния на­бе­га по­ло­вец­ко­го ха­на Кон­ча­ка.

В 1180 году ки­ев­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич пред­при­нял по­пыт­ку за­хва­тить Давида Ростиславича в плен, од­на­ко Давид Ростиславич и его же­на смог­ли из­бе­жать опас­но­сти. Пос­ле смер­ти бра­та Ро­ма­на Давид Ростиславич за­нял смо­лен­ский стол в об­ход дру­го­го сво­его стар­ше­го бра­та Рю­ри­ка, со­хра­нив за со­бой (по всей ви­ди­мо­сти, до смер­ти) конт­роль и над Вы­шго­ро­дом. В 1181 и 1186 годах в пе­ри­од обо­стре­ния про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду различными вет­вя­ми по­лоц­ких кня­зей ак­тив­но под­дер­жи­вал друц­ких кня­зей и их со­юз­ни­ков. В конце 1186 - начале 1187 годов у Давида Ростиславича про­изо­шёл кон­фликт со смо­ля­на­ми, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го «мно­го го­ловъ па­де лучь­ших муж». Во 2-й половине 1180-х годов Давид Ростиславич по­сте­пен­но вер­нул­ся к тра­ди­ци­он­ной ещё с 1160-х годов опо­ре на ви­теб­ских кня­зей и вы­дал свою дочь за­муж за ви­теб­ско­го князя Ва­силь­ка (Бря­чи­сла­ви­ча?).

Со­юз Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча, Давида Ростиславича и вла­ди­мир­ско­го князя Все­во­ло­да Боль­шое Гнез­до вплоть до 1196 года сдер­жи­вал по­ли­тические ам­би­ции чер­ни­гов­ских Оль­го­ви­чей. Од­на­ко в начале 1196 года Рю­рик Рос­ти­сла­вич за­клю­чил се­па­рат­ное пе­ре­ми­рие с чер­ни­гов­ским князем Яро­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем, по ко­то­ро­му со­гла­сил­ся пе­ре­дать Оль­го­ви­чам Ви­теб­ское княжество, не со­гла­со­вав этот во­прос с Давидом Ростиславичем. Это вы­зва­ло во­енный кон­фликт ме­ж­ду Оль­го­ви­ча­ми и их по­лоц­ки­ми со­юз­ни­ка­ми, с од­ной сто­ро­ны, и си­ла­ми, по­слан­ны­ми про­тив них Давидом Ростиславичем, – с дру­гой. 12.3.1196 года смо­ля­не бы­ли раз­би­ты, а ру­ко­во­див­ший ими князь Мсти­слав Ро­ма­но­вич пле­нён и от­прав­лен в Чер­ни­гов. По­сле это­го Яро­слав Все­во­ло­до­вич смог вы­сту­пить про­тив Давида Ростиславича, од­на­ко от­вет­ный по­ход Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча на Чер­ни­гов спас по­ло­жение смо­лен­ско­го кня­зя. Осе­нью 1196 года Давид Ростиславич в коа­ли­ции с князем Все­во­ло­дом Боль­шое Гнез­до и ря­зан­ски­ми князь­я­ми вы­сту­пил про­тив Оль­го­ви­чей и ра­зо­рил северные рай­оны Чер­ни­гов­ско­го княжества. Ре­ши­тель­но вы­сту­пил про­тив се­па­рат­ных пе­ре­го­во­ров с чер­ни­гов­ским кня­зем без уча­стия ки­ев­ско­го князя Рю­ри­ка, од­на­ко Все­во­лод Боль­шое Гнез­до и Яро­слав Все­во­ло­до­вич про­дол­жи­ли пе­ре­го­во­ры, за­вер­шив­шие­ся на­ря­ду с другими ус­ло­вия­ми ос­во­бо­ж­де­ни­ем князя Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча и от­ка­зом Оль­го­ви­чей от пре­тен­зий на Ки­ев «под Рю­ри­ком», а на Смо­ленск «под Да­вы­дом».

К кня­же­нию Давида Ростиславича в Смо­лен­ске от­но­сил­ся рас­цвет ме­ст­ной ар­хитектурной шко­лы: воз­ве­дён храм во имя Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (Свир­ская церковь, 1180-е годы), об­стро­ен га­ле­рея­ми Бо­ри­сог­леб­ский со­бор (ос­вя­щён 11.8.1191 года) и по­строе­на церковь Святого Ва­си­лия (1180-1188 годы) в Бо­ри­сог­леб­ском монастыре на Смя­ды­ни, воз­ве­де­ны со­бор на Про­то­ке близ Смо­лен­ска (1190-е годы) и цер­ковь на Ма­лой Ра­чёв­ке (1190-е годы). Оче­вид­но, ещё при жиз­ни Давида Ростиславича бы­ло на­ча­то строи­тель­ст­во со­бо­ра Тро­иц­ко­го муж­ско­го монасты на Клов­ке и церк­ви у устья реки Чу­ри­лов­ка. Во 2-й половине XII - начале XIII веков сло­жи­лась дру­жи­на ху­дож­ни­ков, осу­ще­ст­вив­шая рос­пи­си хра­ма Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (не толь­ко внут­рен­ние, но и на фа­са­дах), Святого Ва­си­лия в Бо­ри­со­глеб­ском монастыре, со­бо­ра на Про­то­ке. Давид Ростиславич под­дер­жи­вал раз­ви­тие в Смо­лен­ске куль­та кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба, в 1191 году из Выш­го­ро­да в Бо­ри­сог­леб­ский монастырь на Смя­ды­ни по его лич­ной ини­циа­ти­ве бы­ли пе­ре­не­се­ны вет­хие гро­бы этих кня­зей- му­че­ни­ков , где рань­ше хра­ни­лись их мо­щи.

Пе­ред смер­тью Давид Ростиславич при­нял по­стриг и за­ве­щал смо­лен­ское кня­же­ние сво­ему стар­ше­му пле­мян­ни­ку - князю Мсти­сла­ву Ро­ма­но­ви­чу.