ДАВИД КОБАЙРЕЦИ

ДАВИД КОБАЙРЕЦИ - армянский вардапет, богослов, философ, педагог, толкователь.

Название его родины и другие биографические сведения сообщает колофон рукописи. Учился в Ахпатском монастыре у вардапетов Вардана и Петроса. Впоследствии сам был удостоен степени вардапета и преподавал в том же монастыре; среди его учеников были Симеон Вардапет, ванахайр (настоятель) Багнайра, вардапет Мхитар Кобайреци, Хачатур Абеха (инок). Как один из виднейших и образованнейших вардапетов своего времени Давид Кобайреци (наряду с Мхитаром Гошем, Игнатиосом, Варданом) приглашался почти на все Соборы и активно участвовал в религиозно-политической жизни Армении. Давид Кобайреци был против чрезмерных уступок сторонников церковной унии с Византией; в числе других его подпись значится в «Послании вардапетов Северной Армении», написанном от имени духовенства Восточной Армении Армянскому католикосу Григору IV Отроку († 1193) в связи с общеармянским Собором, созванным им в 1178 году в Ромкле (Киракос Гандзакеци. История Армении. М., 1976. С. 122).

Давид Кобайреци оставил богатое научное наследие. Активно сотрудничая с местными (например, с Мхитаром Гошем) и с киликийскими вардапетами, внес существенный вклад в развитие ахпатской школы, особенно в жанре комментариев. Наряду с толкованиями книг ВЗ и НЗ (Толкование Книг Иова и Исаии, Евангелия от Матфея ) Давид Кобайреци составил комментарии на произведения Филона Александрийского, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, а также Давида Анахта и Псевдо-Дионисия Ареопагита. Эти сочинения написаны в жанре причин (պատծա(?)ղ) и начал (սկիևղ) - своего рода комментариев, разъясняющих необходимость и обстоятельства появления того или иного труда. Многие из причин Давида Кобайреци дошли до нас в составе неопубликованного сборника этиологического характера, составленного Григором, сыном Абаса (здесь же имеются причины, написанные Мхитаром Гошем). Они входят во 2-ю часть книги («Причины тонких письмен»), где в основном комментируются произведения «внешних» (светских) авторов и сочинения отцов Церкви (например: Причины и разрешения речей Григория Богослова , Причины речей Григория Нисского, Начало и причина сочинения Григория Нисского «О девстве», Начало и причина труда «О строении человека» и т. д.). Большинство причин Давида Кобайреци не опубликовано, его литературная деятельность мало изучена. Можно лишь сказать, что он был сторонником краткости изложения (в колофоне Толкования Книги Исаии Давид Кобайреци сообщает: «И, взяв комментарии святых толкователей и сократив их, я объединил их вместе и передал посредством сжатой мысли, сохранив, однако, всю их мощь») и был сведущ в теории высшего, созерцательного, комментария. Давид Кобайреци похоронен в Ахпате близ колокольни. Надгробная надпись гласит: «Сие есть надгробие духовного отца нашего, Давида, вардапета Кобайреци».

Сочинения:

Мурадян К. «Причины» Давида вардапета Кобайреци на книгу «О Посте» Василия // Гандзасар. Ереван, 1994. № 5. С. 169-201 (на армянском языке)