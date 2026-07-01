ДАВИД IV СТРОИТЕЛЬ

ДАВИД IV СТРОИТЕЛЬ - грузинский царь из династии Багратионов, Святой Грузинской православной церкви.

Вёл ак­тив­ную борь­бу с му­сульм. пра­ви­те­ля­ми За­кав­ка­зья: с 1097 года пре­кра­тил вы­пла­ту да­ни сель­джу­кам; в Дид­гор­ском сра­же­нии (1121) грузинские вой­ска, дей­ст­вуя по пла­ну, на­ме­чен­но­му Давидом IV Строителем, одер­жа­ли по­бе­ду над вой­ска­ми му­сульманской коа­ли­ции. В 1104 Давид IV Строитель при­сое­ди­нил зем­ли Кве­мо (Ниж­ней) Карт­ли - Ка­хе­ти и Эре­ти, в 1122 году он за­вое­вал Тби­ли­си и пе­ре­вёл ту­да сто­ли­цу из Ку­таи­си, а в 1123-1124 годах от­вое­вал у Шед­да­ди­дов Шир­ван, Ва­нанд­скую и Ара­рат­скую об­лас­ти Ар­ме­нии. Тем са­мым Давид IV Строитель ото­брал у сель­джу­ков их важ­ные опор­ные пунк­ты в За­кав­ка­зье.

В хо­де сво­его прав­ле­ния Давид IV Строитель под­чи­нил мно­го­численных ме­ст­ных вла­сти­те­лей и объ­е­ди­нил грузинские кня­же­ст­ва в еди­ное цен­тра­ли­зованное го­су­дар­ст­во. Для уп­ро­че­ния цар­ской вла­сти про­вёл ряд ре­форм государственного ап­па­ра­та , Церк­ви, ар­мии, су­деб­ную ре­фор­му и ор­га­ни­зо­вал еди­ную сис­те­му государственного управ­ле­ния, а так­же уч­ре­дил долж­ность ва­зи­ра, ко­то­ро­му под­чи­ня­лись основные ве­дом­ст­ва (внутренних дел, фи­нан­сов, во­ен­ное). При­нял ряд важ­ных ре­ше­ний по во­про­сам цер­ков­ной жиз­ни (уп­разд­не­ние пе­ре­да­чи цер­ков­ных долж­но­стей по на­след­ст­ву, под­чи­не­ние Церк­ви центральной вла­сти), ут­вер­ждён­ных Ру­ис-Урб­нис­ским цер­ков­ным со­бо­ром (1104). Су­деб­ная ре­фор­ма Давида IV Строителя при­ве­ла к от­де­ле­нию су­да от государственного управ­ле­ния и соз­да­нию специального уч­ре­ж­де­ния для рас­смот­ре­ния жа­лоб - «Са­ад­жо ка­ри» («Про­си­тель­ный двор»). В до­пол­не­ние к сво­ей лич­ной гвар­дии («мо­на-спа»), гар­ни­зон­ным и пе­хот­ным вой­скам он соз­дал по­сто­ян­ное вой­ско из 40 тысяч кип­ча­ков, пе­ре­се­лён­ных им в 1118-1120 годах с Северного Кав­ка­за. Это по­зво­ли­ло ос­ла­бить во­енно-по­ли­тическую за­ви­си­мость цар­ско­го дво­ра от ме­ст­ных кня­зей.

С прав­ле­ния Давида IV Строителя на­чал­ся за­мет­ный куль­тур­ный подъ­ём в Гру­зии. Он ос­но­вал Ге­лат­ский мо­на­стырь (1106), пре­вра­тив­ший­ся в учеб­но-на­учный центр (Ге­лат­ская ака­де­мия), где тру­ди­лись вид­ные пред­ста­ви­те­ли грузинской нау­ки (Ио­а­нэ Пет­ри­ци, Тео­фи­ле Ху­цес­мо­на­зо­ни, Ио­а­нэ Ка­ри­чисд­зе и др.). С эпо­хой Давида IV Строителя свя­за­но за­ро­ж­де­ние грузинской свет­ской литературы и но­во­гру­зин­ско­го литературного язы­ка. Он внёс вклад в раз­ви­тие грузинской гим­но­гра­фии. Давиду IV Строителю при­над­ле­жит ори­ги­наль­ное фи­лософско-этическое сочинение «Псал­мо­пе­ния по­кая­ния», где ин­ди­ви­ду­аль­ные пе­ре­жи­ва­ния ав­то­ра под­ня­ты до уров­ня об­ще­че­ло­ве­че­ских про­блем.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.