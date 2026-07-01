ДАВИД IV СТРОИТЕЛЬ
ДАВИД IV СТРОИТЕЛЬ - грузинский царь из династии Багратионов, Святой Грузинской православной церкви.
Вёл активную борьбу с мусульм. правителями Закавказья: с 1097 года прекратил выплату дани сельджукам; в Дидгорском сражении (1121) грузинские войска, действуя по плану, намеченному Давидом IV Строителем, одержали победу над войсками мусульманской коалиции. В 1104 Давид IV Строитель присоединил земли Квемо (Нижней) Картли - Кахети и Эрети, в 1122 году он завоевал Тбилиси и перевёл туда столицу из Кутаиси, а в 1123-1124 годах отвоевал у Шеддадидов Ширван, Ванандскую и Араратскую области Армении. Тем самым Давид IV Строитель отобрал у сельджуков их важные опорные пункты в Закавказье.
В ходе своего правления Давид IV Строитель подчинил многочисленных местных властителей и объединил грузинские княжества в единое централизованное государство. Для упрочения царской власти провёл ряд реформ государственного аппарата, Церкви, армии, судебную реформу и организовал единую систему государственного управления, а также учредил должность вазира, которому подчинялись основные ведомства (внутренних дел, финансов, военное). Принял ряд важных решений по вопросам церковной жизни (упразднение передачи церковных должностей по наследству, подчинение Церкви центральной власти), утверждённых Руис-Урбнисским церковным собором (1104). Судебная реформа Давида IV Строителя привела к отделению суда от государственного управления и созданию специального учреждения для рассмотрения жалоб - «Сааджо кари» («Просительный двор»). В дополнение к своей личной гвардии («мона-спа»), гарнизонным и пехотным войскам он создал постоянное войско из 40 тысяч кипчаков, переселённых им в 1118-1120 годах с Северного Кавказа. Это позволило ослабить военно-политическую зависимость царского двора от местных князей.
С правления Давида IV Строителя начался заметный культурный подъём в Грузии. Он основал Гелатский монастырь (1106), превратившийся в учебно-научный центр (Гелатская академия), где трудились видные представители грузинской науки (Иоанэ Петрици, Теофиле Хуцесмоназони, Иоанэ Каричисдзе и др.). С эпохой Давида IV Строителя связано зарождение грузинской светской литературы и новогрузинского литературного языка. Он внёс вклад в развитие грузинской гимнографии. Давиду IV Строителю принадлежит оригинальное философско-этическое сочинение «Псалмопения покаяния», где индивидуальные переживания автора подняты до уровня общечеловеческих проблем.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.