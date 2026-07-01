ДАВИД II

ДАВИД II - эфиопский царь (царское имя - Константин).

С 1380 года называемый в эфиопской историографии 2-м после ветхозаветного царя Давида . Сын царя Сайфа Арада (1344-1372 годы) и царицы Лазаб Варка. После смерти Сайфа Арада престол унаследовал его старший сын Невая Марьям (1372-1380 годы), которого Давид низложил и воцарился сам. В период правления Давида борьба с мусульманскими султанами, контролировавшими торговый путь к побережью Красного моря, шла с переменным успехом и требовала постоянного напряжения сил; внутри Эфиопской Церкви возникли серьезные разногласия, возбуждаемые деятельностью сторонников эфиопского святого Евстафия, поборника монастырского нестяжания и почитания субботы наравне с днем воскресным. Как писал Б.А. Тураев, «эта деятельность на первых порах не была признана церковными авторитетами. Евстафианцы оказались вне Церкви; произошел раскол, результатом которого было временное впадение их в беспоповство. Но их идеи явились вовремя и семена их главы пали на благоприятную почву. Число последователей Евстафия росло в такой степени, что Церкви пришлось с ними считаться» (Тураев. С. 173). Давид оказался первым из монархов этой династии, кто попытался осторожно упорядочить церковные дела. Когда в 1399 году в Эфиопию прибыл митрополит Барталомевос (1399-1436 годы), царь по указанию аккабэ-саата (настоятеля монастыря Дэбрэ-Хайк-Эстифанос) Царака Берхана призвал евстафианских игуменов к митрополиту для разбирательства их субботствования. Евстафиане были осуждены, а их глава Филипп, настоятель монастыря Дэбрэ-Бизан, в 1400 году был сослан в Дэбрэ-Хайк-Эстифанос, родной монастырь аккабэ-саата. Репрессии, однако, не прекратили конфликт внутри Эфиопской Церкви.

В борьбе с мусульманами Давиду сопутствовала удача: в 1403 году он разбил войска Саад ад-Дина, султана Йифата, а самого султана убил. Царь воспользовался ростом своего авторитета, и, когда в том же году умер влиятельный аккабэ-саат Царака Берхан, он, уже не оглядываясь на митрополита, своей властью прекратил преследования евстафиан, даровав им свободу субботствования и приблизив ко двору их сторонника - авву Георгия из Саглы, видного эфиопского богослова и плодовитого церковного писателя. Так начался период литературной деятельности и церковных реформ, достигший наивысшего развития уже в царствование сына Давида - Зара Якоба (1434-1468 годы). Умер Давид от удара копытом лошади в голову. Кратковременные царствования следующих царей (Феодора, Исаака, Андрея, Хэзбе Наня и Бадль Наня) привели к смуте в стране, пока в 1434 году не воцарился Зара Якоб .