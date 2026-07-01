ДАВИД ИГОРЕВИЧ

ДАВИД ИГОРЕВИЧ (Да­выд Иго­ре­вич) - князь дорогобужский, владимиро-волынский.

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей , внук Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го. Ра­но оси­ро­тев, был ли­шён стар­ши­ми род­ст­вен­ни­ка­ми кня­же­ско­го сто­ла, ока­зав­шись кня­зем-из­го­ем. В 1081 году вме­сте с другим кня­зем-из­го­ем Во­ло­да­рем Рос­ти­сла­ви­чем за­хва­тил Тму­та­ра­кань, но в 1083 году был из­гнан Оле­гом Свя­то­сла­ви­чем, по­сле че­го обос­но­вал­ся в ни­зовь­ях Днеп­ра, в рай­оне Оле­шья, от­ку­да стал на­па­дать на куп­цов , тор­го­вав­ших с Ви­зан­тией. Что­бы пре­кра­тить этот раз­бой, ки­ев­ский князь Все­во­лод Яро­сла­вич в 1084 году пре­дос­та­вил Давиду Игоревичу в удел До­ро­го­буж.

В 1085 году, по­сле из­гна­ния Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом Яро­пол­ка Изя­сла­ви­ча, Давид Игоревич ста­но­вит­ся вла­ди­ми­ро-во­лын­ским кня­зем. В 1086 году в ре­зуль­та­те при­ми­ре­ния Мо­но­ма­ха с Яро­пол­ком Давид Игоревич дол­жен был не­на­дол­го по­ки­нуть Вла­ди­мир-Во­лын­ский, од­на­ко по­сле ги­бе­ли в том же го­ду Яро­пол­ка он вновь стал вла­ди­ми­ро-во­лын­ским кня­зем.

Давид Игоревич уча­ст­во­вал в Лю­беч­ском съез­де 1097 года, под­твер­див­шем его пра­ва на Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское кня­же­ст­во. Вско­ре по­сле съез­да Давид Игоревич стал главным ини­циа­то­ром меж­до­усоб­ной вой­ны (т. н. Во­лын­ской вой­ны), в ко­то­рую было втя­ну­то боль­шин­ст­во русских кня­зей. По лож­но­му до­но­су людь­ми Давида Игоревича был за­хва­чен и ос­ле­п­лён те­ре­бовль­ский князь Ва­силь­ко Рос­ти­сла­вич, на за­щи­ту ко­то­ро­го вста­ли Вла­ди­мир Мо­но­мах, Олег Свя­то­сла­вич и Давид Свя­то­сла­вич, за­ста­вив­шие ки­ев­ско­го князя Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча, по­на­ча­лу при­няв­ше­го сто­ро­ну Давида Игоревича, осу­дить его. В 1098 году Давид Игоревич по­пы­тал­ся за­хва­тить Те­ре­бовль, но по­тер­пел по­ра­же­ние от войск Во­ло­да­ря Рос­ти­сла­ви­ча и был вы­ну­ж­ден ос­во­бо­дить на­хо­див­ше­го­ся у не­го в пле­ну Ва­силь­ко Рос­ти­сла­ви­ча.

То­гда же в вой­ну про­тив Давида Игоревича всту­пил ки­ев­ский князь Свя­то­полк Изя­сла­вич, вы­ну­див­ший его по­ки­нуть Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское княжество. При по­мо­щи по­лов­цев Давиду Игоревичу уда­лось на ко­рот­кое вре­мя вер­нуть власть во Вла­ди­ми­ре-Во­лын­ском, од­на­ко в 1100 году на Уве­тич­ском съез­де (смотри Кня­же­ские съез­ды) кня­зья при­ня­ли ре­ше­ние ли­шить Давида Игоревича вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го сто­ла и дать вза­мен нескольких не­боль­ших го­ро­дов на Во­лы­ни, к ко­то­рым за­тем ки­ев­ский князь Свя­то­полк Изя­сла­вич при­ба­вил До­ро­го­буж.

В 1111 году Давид Игоревич при­нял уча­стие в по­бе­до­нос­ном по­хо­де русских кня­зей на по­лов­цев.