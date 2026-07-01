ДАВИД ИГОРЕВИЧ
ДАВИД ИГОРЕВИЧ (Давыд Игоревич) - князь дорогобужский, владимиро-волынский.
Из династии Рюриковичей, внук Ярослава Владимировича Мудрого. Рано осиротев, был лишён старшими родственниками княжеского стола, оказавшись князем-изгоем. В 1081 году вместе с другим князем-изгоем Володарем Ростиславичем захватил Тмутаракань, но в 1083 году был изгнан Олегом Святославичем, после чего обосновался в низовьях Днепра, в районе Олешья, откуда стал нападать на купцов, торговавших с Византией. Чтобы прекратить этот разбой, киевский князь Всеволод Ярославич в 1084 году предоставил Давиду Игоревичу в удел Дорогобуж.
В 1085 году, после изгнания Владимиром Всеволодовичем Мономахом Ярополка Изяславича, Давид Игоревич становится владимиро-волынским князем. В 1086 году в результате примирения Мономаха с Ярополком Давид Игоревич должен был ненадолго покинуть Владимир-Волынский, однако после гибели в том же году Ярополка он вновь стал владимиро-волынским князем.
Давид Игоревич участвовал в Любечском съезде 1097 года, подтвердившем его права на Владимиро-Волынское княжество. Вскоре после съезда Давид Игоревич стал главным инициатором междоусобной войны (т. н. Волынской войны), в которую было втянуто большинство русских князей. По ложному доносу людьми Давида Игоревича был захвачен и ослеплён теребовльский князь Василько Ростиславич, на защиту которого встали Владимир Мономах, Олег Святославич и Давид Святославич, заставившие киевского князя Святополка Изяславича, поначалу принявшего сторону Давида Игоревича, осудить его. В 1098 году Давид Игоревич попытался захватить Теребовль, но потерпел поражение от войск Володаря Ростиславича и был вынужден освободить находившегося у него в плену Василько Ростиславича.
Тогда же в войну против Давида Игоревича вступил киевский князь Святополк Изяславич, вынудивший его покинуть Владимиро-Волынское княжество. При помощи половцев Давиду Игоревичу удалось на короткое время вернуть власть во Владимире-Волынском, однако в 1100 году на Уветичском съезде (смотри Княжеские съезды) князья приняли решение лишить Давида Игоревича владимиро-волынского стола и дать взамен нескольких небольших городов на Волыни, к которым затем киевский князь Святополк Изяславич прибавил Дорогобуж.
В 1111 году Давид Игоревич принял участие в победоносном походе русских князей на половцев.