ДАВИД I ВЕЛИКИЙ КОМНИН

ДАВИД I ВЕЛИКИЙ КОМНИН - последний император Трапезундской империи (1460-1461 годы).

Сын императора Алексея IV Великого Комнина и младший брат императора Иоанна IV , которому Давид Великий Комнин наследовал, устранив от престола малолетнего сына Иоанна IV. В 1431-1460 годах был соправителем брата и носил титул деспота. В 20-30-х годах вступил в брак с Марией, дочерью Алексея, правителя княжества Феодоро (Юго-Западный Крым). Командовал отрядами войск и флота. В 1446 году с эскадрой из 13 галер в союзе с Феодоро произвел военную демонстрацию у стен генуэзской Кафы (современная Феодосия). В 1458 году возглавил трапезундское посольство к турецкому султану Мехмеду II, признав вассальную зависимость Трапезундской империи от султана.

Вел дипломатические переговоры с эмиром Ак-Коюнлу Узун-Хасаном, завершившиеся браком его сестры Феодоры с Хасаном и установлением союза Трапезундской империи и Ак-Коюнлу (1459). Стремясь отвратить османскую угрозу, пытался создать коалицию с западноевропейскими государствами, Грузией, эмирами Синопа, Ак-Коюнлу. В августе 1461 года Трапезунд был осажден османами с суши и с моря и Давид Великий Комнин сдал город без боя. Давид Великий Комнин с семьей, митрополитом и придворными был отправлен в Константинополь. Город избежал грабежа и разорения. По условиям капитуляции Давид Великий Комнин получил в удел область на Балканах в долине реки Стримон недалеко от Серр (современный Серес, Греция).

В 1463 году был обвинен Мехмедом II в измене (в переговорах с сестрой и врагом султана Узун-Хасаном) и казнен в Константинополе вместе с 3 сыновьями и племянником. Дочь Давида Великого Комнина Анна была выдана замуж за бывшего везира султана Заганоса-пашу.