ДАВИД ФЕРДИНАНД

ДАВИД ФЕРДИНАНД - немецкий скрипач , композитор, дирижёр и педагог.

Уче­ник Л. Шпо­ра (скрип­ка) и М. Га­упт­ма­на (ком­по­зи­ция). С 1826 году иг­рал в ор­ке­ст­ре Немецкой при­двор­ной опе­ры (Бер­лин), в 1829-1835 годах ру­ко­во­ди­тель струн­но­го квар­те­та в Дер­пте (ны­не Тар­ту). Кон­цер­ти­ро­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, Ри­ге. С 1836 года кон­церт­мей­стер ор­ке­ст­ра «Ге­ванд­хау­за» и ру­ко­во­ди­тель его по­сто­ян­но­го квар­те­та, с 1843 года профессор Лейп­циг­ской консерватории.

Давид, на­ря­ду с Л. Шпо­ром, круп­ней­ший пред­ста­ви­тель немецкой скри­пич­ной шко­лы XIX века. Его ис­пол­не­ние от­ли­ча­лось тон­ко­стью тем­бро­вых кра­сок, тща­тель­но раз­ра­бо­тан­ной тех­ни­кой так называемых ле­ту­чих штри­хов (ис­поль­зо­ва­на Ф. Мен­дель­со­ном в фи­на­ле Скри­пич­но­го кон­цер­та e-moll, пер­вым ис­пол­ни­те­лем ко­то­ро­го был Давид). В чис­ле уче­ни­ков: Й. Ио­а­хим, А. Виль­гель­ми. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Ганс Вахт» (1852, Лейп­циг), 2 сим­фо­нии, 5 скри­пич­ных кон­цер­тов, об­ра­бот­ки со­чи­не­ний других ав­то­ров. Ре­дак­тор со­нат и пар­тит для скрип­ки со­ло И.С. Ба­ха . Со­ста­вил ан­то­ло­гию «Выс­шая шко­ла скри­пич­ной иг­ры» (1867-1872 годы; 2-е издание, 1903), где опуб­ли­ко­вал под име­нем Т.А. Ви­та­ли став­шую по­пу­ляр­ной Ча­ко­ну g-moll, ве­ро­ят­но, собственного со­чи­не­ния.