ДАВИД ФЕРДИНАНД
ДАВИД ФЕРДИНАНД - немецкий скрипач, композитор, дирижёр и педагог.
Ученик Л. Шпора (скрипка) и М. Гауптмана (композиция). С 1826 году играл в оркестре Немецкой придворной оперы (Берлин), в 1829-1835 годах руководитель струнного квартета в Дерпте (ныне Тарту). Концертировал в Санкт-Петербурге, Москве, Риге. С 1836 года концертмейстер оркестра «Гевандхауза» и руководитель его постоянного квартета, с 1843 года профессор Лейпцигской консерватории.
Давид, наряду с Л. Шпором, крупнейший представитель немецкой скрипичной школы XIX века. Его исполнение отличалось тонкостью тембровых красок, тщательно разработанной техникой так называемых летучих штрихов (использована Ф. Мендельсоном в финале Скрипичного концерта e-moll, первым исполнителем которого был Давид). В числе учеников: Й. Иоахим, А. Вильгельми. Среди сочинений: опера «Ганс Вахт» (1852, Лейпциг), 2 симфонии, 5 скрипичных концертов, обработки сочинений других авторов. Редактор сонат и партит для скрипки соло И.С. Баха. Составил антологию «Высшая школа скрипичной игры» (1867-1872 годы; 2-е издание, 1903), где опубликовал под именем Т.А. Витали ставшую популярной Чакону g-moll, вероятно, собственного сочинения.