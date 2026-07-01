ДАВИД ФЕЛИСЬЕН
ДАВИД ФЕЛИСЬЕН (Фелисьен Сезар) - французский композитор.
Член Института Франции (1869). Учился в метризе церкви Святого Спасителя и Иезуитском коллеже Святого Людовика в Экс-ан-Провансе. Около 1830 года переехал в Париж, учился в консерватории, в 1831 году вступил в общество сенсимонистов, для которого создал многих хоровых сочинений. В 1833-1835 годах вместе с миссионерской группой сенсимонистов посетил Египет и другие страны Ближнего Востока, изучал традиционную восточную музыку. По возвращении во Францию написал 2 симфонии (1837, 1838), 2 нонета для духовых (1839), ряд песен и фортепианных пьес (в т. ч. цикл «Восточные мелодии»).
Мировую известность Давиду принесла его симфония-ода «Пустыня» (на стихи О. Колена, исполнена в 1844 году), положившая начало французскому музыкальному ориентализму. За ней последовали оратория «Моисей в Синае» (1846), симфония-ода «Христофор Колумб» (1847), мистерия «Эдем» (1848). Давид - автор комических опер «Бразильская жемчужина» (1851), «Лалла-Рук» (по поэме Т. Мура, 1862), «Сапфир» (по комедии У. Шекспира «Всё хорошо, что хорошо кончается», 1865), большой оперы «Геркуланум» (1859; все поставлены в Париже).
Награждён орденом Почётного легиона (1862).