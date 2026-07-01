ДАВИД ФЕЛИСЬЕН

ДАВИД ФЕЛИСЬЕН (Фе­лись­ен Се­зар) - французский композитор.

Член Института Фран­ции (1869). Учил­ся в мет­ри­зе церкви Святого Спа­си­те­ля и Иезу­ит­ском кол­ле­же Святого Лю­до­ви­ка в Экс-ан-Про­ван­се. Около 1830 года пе­ре­ехал в Па­риж, учил­ся в кон­сер­ва­то­рии , в 1831 году всту­пил в общество сен­си­мо­ни­стов, для ­ко­то­ро­го соз­дал многих хо­ро­вых со­чи­не­ний. В 1833-1835 годах вме­сте с мис­сио­нер­ской груп­пой сен­си­мо­ни­стов по­се­тил Еги­пет и другие стра­ны Ближ­не­го Вос­то­ка, изу­чал тра­диционную восточную му­зы­ку. По воз­вра­ще­нии во Фран­цию на­пи­сал 2 сим­фо­нии (1837, 1838), 2 но­не­та для ду­хо­вых (1839), ряд пе­сен и фортепианных пьес (в т. ч. цикл «Вос­точ­ные ме­ло­дии»).

Ми­ро­вую из­вест­ность Давиду при­нес­ла его сим­фо­ния-ода «Пус­ты­ня» (на сти­хи О. Ко­ле­на, ис­пол­не­на в 1844 году), по­ло­жив­шая на­ча­ло французскому музыкальному ори­ен­та­лиз­му. За ней по­сле­до­ва­ли ора­то­рия «Мои­сей в Си­нае» (1846), сим­фо­ния-ода «Хри­сто­фор Ко­лумб» (1847), мис­те­рия «Эдем» (1848). Давид - ав­тор ко­мических опер «Бра­зиль­ская жем­чу­жи­на» (1851), «Лал­ла-Рук» (по по­эме Т. Му­ра, 1862), «Сап­фир» (по ко­ме­дии У. Шек­спи­ра «Всё хо­ро­шо, что хо­ро­шо кон­ча­ет­ся», 1865), боль­шой опе­ры «Гер­ку­ла­нум» (1859; все по­став­ле­ны в Па­ри­же).

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1862).