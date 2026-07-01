Давид, Эдуард

Дави`д (нем. David), Эдуард (11.06.1863, Эдигер — 24.12.1930, Берлин) — германский политиче­ский деятель, социал-демократ, публицист. Представитель правого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Закончил университет в Гиссене (1892) по специальности германистика. С 1891 связан с СДПГ, в 1891—1894 работал преподавателем в гимназии , в дальнейшем перешел на партийную и журналистскую работу. Большое внимание уделял исследованию развития сельского хозяйства, выступая за поддержку мелких и средних крестьян. Во время «споров о ревизионизме» поддержал Э. Бернштейна. В годы Первой мировой войны выступал в поддержку политики «граждан­ского мира» и одобрения правительством военных кредитов. В 1917—1918 был членом межфракционного комитета, занимавшего подготовкой мирной резолюции рейхстага. Первый президент Веймарского Национального собрания. С июня по октябрь 1919 — министр внутренних дел Германии. В 1903—1918 и 1920—1930 — депутат рейхстага от СДПГ, в 1922—1927 — посланник центрального правительства в Гессене.