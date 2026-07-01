Давид, Дако

Дави`д (фр. David), Дако (24.03.1930, Бучиа, Среднее Конго, Французская Экваториальная Африка — 20.11.2003, Яунде, Камерун) — политический деятель Центральноафриканской Республики (ЦАР). Из народности нгбака . Родственник премьер-мини­стра Б. Боганды, одного из основателей ЦАР. Педагог по образованию. С 1957 — депутат Территориальной ассамблеи Убанги-Шари. В 1957—1959 занимает различные министерские посты. С 1959 — премьер-министр ЦАР и лидер правящей партии ­МЕСАН. В 1960—1965 — первый президент ЦАР. Установил однопартийный президентский режим, при котором процветали непотизм и коррупция . Пытался проводить политику экономической модернизации и «африканизации» государственного аппарата. Во внешней политике лавировал между Францией и Китаем. Низложен 1 января 1966 в результате военного переворота. В 1966—1969 в тюрьме. В 1976—1977 — личный советник Ж.-Б. Бокассы. В 1977 эмигрировал во Францию. После падения Бокассы в 1979 был восстановлен на посту президента, но в 1981 передал власть военным. В 1990-х — один из лидеров оппозиции. В 1999 ушел из политики.