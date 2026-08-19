ДАВИД Д’АНЖЕ ПЬЕР ЖАН

ДАВИД Д’АНЖЕ ПЬЕР ЖАН - французский скульптор и медальер.

Сын скульп­то­ра Пье­ра Луи Да­ви­да (1756-1821 годы), отец скульп­то­ра Ро­бе­ра Да­ви­да д’Анже (1833-1913 годы). Учил­ся у Ж.Л. Да­ви­да и скульп­то­ра Ф.Л. Ро­ла­на в Па­ри­же (1809). По­лу­чив Рим­скую пре­мию АХ, в 1811-1815 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся во Французской. ака­де­мии в Ри­ме, где изу­чал про­из­ве­де­ния мас­те­ров ан­тич­но­сти и Воз­ро­ж­де­ния, по­зна­ко­мил­ся с Ж.О.Д. Эн­гром, А. Ка­но­вой, Б. Тор­вальд­се­ном и др., соз­дал ряд скульп­тур (бюст «Одис­сей», мра­мор, га­ле­рея Давида д’Анже, Ан­же, и др.). В 1816 году по­се­тил Ве­ли­ко­бри­та­нию (с це­лью изу­че­ния скульп­ту­ры афин­ско­го Пар­фе­но­на ); от­верг за­каз на мо­ну­мент в честь бит­вы при Ва­тер­лоо. Ис­пол­нял па­мят­ни­ки (в т. ч. Ж. Ра­си­ну для Ла-Фер­те-Ми­ло­на, мра­мор, 1819-1833 годы; И. Гу­тен­бер­гу для Страс­бур­га, брон­за, 1839-1840 годы), ста­туи в «ан­ти­ки­зи­рую­щем» сти­ле и порт­рет­ные бюс­ты вы­даю­щих­ся лю­дей (в различных ва­ри­ан­тах - гипс, тер­ра­ко­та, мра­мор, брон­за): Ф.Ж. Тальмá (1827), Дж. Ва­шинг­то­на (1828), Ф.Р. де Ша­тоб­риа­на (1830), Н. Па­га­ни­ни (1830-1833 годы), И.В. Гё­те (1831), Т. Джеф­фер­со­на (1832-1834 годы), Жорж Санд (1833), В. Гю­го (1837), О. де Баль­за­ка (1844) и др.

Вы­пол­нил около 500 рель­еф­ных ме­даль­о­нов; один из са­мых из­вест­ных - ро­ман­ти­зи­рованный об­раз мо­ло­до­го На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та (1833), пол­ный энер­гии и во­оду­шев­ле­ния. Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной пла­сти­ки (рель­еф на фрон­то­не Пан­те­о­на в Па­ри­же, 1830-1837 годы).

Профессор Шко­лы изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (с 1826 года). В 1851-1855 годах жил в эмиг­ра­ции в Бель­гии. Зна­чительная часть про­из­ве­де­ний скульп­то­ра хра­нит­ся в га­ле­рее Давида д’Анже в Ан­же.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1825).

Иллюстрации:

Бюст. Архив БРЭ.