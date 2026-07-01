ДАВИД БОЛГАРСКИЙ

ДАВИД БОЛГАРСКИЙ - болгарский царь начала XI века. Под этим именем в Болгарской Православной Церкви как преподобный почитался старший брат болгарского царя Самуила.

Древнейшее упоминание Давида Болгарского содержалось в перечне болгарских царей в составе Зографского помянника, переписанного в 1502 году. Оригинал памятника не сохранился, текст известен по копии, сделанной в 1852 году К.Д. Дмитриевым-Петковичем и опубликованной А.Ф. Гильфердингом (Иванов Й. Бълг. старини из Македония. София, 1970р. С. 489). В Истории иероманаха Паисия Хиландарского он стоит 3-м в списке болгарских святых. О Давиде Болгарском сообщается, что он добровольно оставил царство брату Самуилу, ушел в монастырь, жил свято и богоугодно, но недолго, его мощи были извлечены нетленными и перенесены в Охрид (Паисïя Хилендарского îеромонаха Îсторïа славѣноболгарска, собрана и нареждена в лѣто 1762. София, 1914, 2000р). Практически те же сведения сообщает считающаяся независимой от «Истории» Паисия «Iсторia вкратцѣ о Болгарословенском народѣ» и сопровождающий ее перечень «Святии от Българского народа» в списке 1785 года (Zogr. 263) (Иванов Й. Бълг. старини из Македония. София, 1970р. С. 628-630, 636, 641).

По поводу источника этих сведений М. Дринов предположил, что иероманах Паисий знал ныне не сохранившееся Житие Давида Болгарского (Дринов М. Исторически прѣглед на Бълг. Църква. Виена, 1869. С. 484). Но В. Златарский пришел к выводу, что источником для иероманаха Паисия служило изображение «святаго Давида царя болгарского» в «Стематографии» Х. Жефаровича (Виена, 1741), где оно помещено после изображений святых Симеона Немани и Стефана Первовенчанного. Изображения Давида Болгарского присутствуют в нескольких храмах: в церковь святого Георгия монастыря Зограф работы Митрофана Зографа (1817), в Рильском монастыре (1845) и в Троянском монастыре (1847-1848 годы) работы Захария Зографа (Василев А. Бълг. светци в изобразителното изкуство. София, 1987. С. 66-67).

Златарский первым высказал мнение, что Давид Болгарский - это комитопул Давид, старший брат царя Самуила (Златарски В. История на Бълг. държава през средните векове. София, 19942. Т. 1. Ч. 2. С. 646-647). По свидетельству хроники Иоанна Скилицы и ее дополнениям в т. н. венском списке, сделанным епископом города Девола Михаилом (XII век), Давид вместе с братьями боролся за независимость Болгарии, но был убит в начале восстания, в 976 году, что исключает возможность провозглашения его царем (Самуил принял царский титул только в 997 году, после смерти в византийском плену последнего номинально правившего царя Болгарии Романа). Поминальная кириллическая надпись 993 года Самуила родителям и брату Давиду из некрополя при церкви святого Германа, построенной близ озера Преспа, не называет Давида ни царем, ни монахом (Иванов Й. Бълг. старини из Македония. София, 1970р. С. 23-25; Николова Б. Православните църкви през бълг. средновековие: IX-XIV веков. София, 2002/ С. 112). Видимо, он не был канонизирован, а, подобно нескольким другим мнимым болгарским святым, ошибочно попал в Зографский помянник, а после 1762 года и в церковный календарь под 26 июня, в день памяти соименного преподобного Давида Солунского.