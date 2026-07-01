ДАВИД-БЕК
ДАВИД-БЕК - видный деятель армянского освободительного движения против иранских и турецких завоевателей.
Происходил из мцхетских (тифлисских) армян, был близок к грузинскому царю Вахтангу VI. В 1722 году Давид-Бек наряду с другими армянскими военачальниками был послан Вахтангом VI в Кафан, где объединил военные силы армян и возглавил борьбу Сюника против Ирана. Первоначально при помощи войска армянского князя (мелика) Авана Юзбаши Давид-Бек отбил нападение карабахского хана, а затем в 1723-1725 годах армяне почти полностью изгнали иранцев из Восточной Армении. В Алидзоре (главная крепость Давид-Бека) и других значительных населённых пунктах (Воротане, Зеве, Шинуайре, Татеве, Мегри, Хндзореске и др.) были сформированы гарнизоны.
Весной и летом 1725 года войско Давид-Бека и народное ополчение дважды отразили нападения на Сюник и Карабах туреуких войск. Хотя в 1726 году России не удалось поддержать усилия Давид-Бека и турки захватили значительную часть Сюника, весной 1727 года Давид-Бек одержал победы над османской армией под Алидзором и у поселка Мегри. В результате власть Давид-Бека в Сюнике была признана иранским шахом Тахмаспом II, заключившим с ним союз против турок.