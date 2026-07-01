ДАВИД-БЕК

ДАВИД-БЕК - видный деятель армянского освободительного движения против иранских и турецких завоевателей.

Про­ис­хо­дил из мцхет­ских (тиф­лис­ских) ар­мян, был бли­зок к грузинскому ца­рю Вах­тан­гу VI. В 1722 году Давид-Бек на­ря­ду с другими армянскими вое­на­чаль­ни­ка­ми был по­слан Вах­тан­гом VI в Ка­фан, где объ­е­ди­нил во­енные си­лы ар­мян и воз­гла­вил борь­бу Сю­ни­ка про­тив Ира­на. Пер­во­на­чаль­но при по­мо­щи вой­ска армянского кня­зя (ме­ли­ка) Ава­на Юз­ба­ши Давид-Бек от­бил на­па­де­ние ка­ра­бах­ско­го ха­на , а за­тем в 1723-1725 годах ар­мя­не поч­ти пол­но­стью из­гна­ли иран­цев из Восточной Ар­ме­нии. В Алид­зо­ре (главная кре­пость Давид-Бека) и других зна­чительных на­се­лён­ных пунк­тах (Во­ро­та­не, Зе­ве, Ши­ну­ай­ре, Та­те­ве, Мег­ри, Хндзо­ре­ске и др.) бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны гар­ни­зо­ны.

Вес­ной и ле­том 1725 года вой­ско Давид-Бека и народное опол­че­ние два­ж­ды от­ра­зи­ли на­па­де­ния на Сю­ник и Ка­ра­бах туреуких войск. Хо­тя в 1726 году Рос­сии не уда­лось под­дер­жать уси­лия Давид-Бека и тур­ки за­хва­ти­ли зна­чительную часть Сю­ни­ка, вес­ной 1727 года Давид-Бек одер­жал по­бе­ды над ос­ман­ской ар­ми­ей под Алид­зо­ром и у поселка Мег­ри. В ре­зуль­та­те власть Давид-Бека в Сю­ни­ке бы­ла при­зна­на иранским ша­хом Тах­мас­пом II, за­клю­чив­шим с ним со­юз про­тив ту­рок.