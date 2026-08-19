ДАВЭНЬКОУ
ДАВЭНЬКОУ - археологическая культура среднего неолита в западном, южном, части центрального Шаньдуна и северном Цзянсу в Китае.
Названа по раскопкам в 1959 года могильника у деревень Баотоу и Давэнькоу в западной части провинции Шаньдун на реке Вэньхэ. Раскопки в 1964, 1974, 1978 годах. Выделяют 3 (иногда больше) периода. В раннем периоде - высокие миски (в том числе с геометрической росписью), плоскодонные или на низком поддоне, триподы (сосуды на 3 ножках) на основе горшков, чаш, кувшинов со сливом и большой ручкой; среди массовых форм - горшки на поддоне, чаши на высоком поддоне, иногда с отверстиями, кубки на тонкой ножке (в т. ч. с росписью с мотивом восьмиконечной звезды), кувшины с ручкой в средней части тулова; характерен орнамент зигзагом, точками, их комбинации.
В среднем периоде - кубки на тонкой ножке с разделяющимся на 3 части основанием, на высоком поддоне и т. п., появляется перфорация поддонов, нет плоскодонных мисок и триподов на их основе.
В позднем периоде - массовые стандартизированные формы, изготовленные на гончарном круге: разнообразные кружки, чаши на высоком поддоне и др., кувшины-триподы с полыми ножками и т. д.; орнаментация встречается нечасто (горизонтальные врезные линии, роспись волютами). Трупоположения головой на восток или северо-восток, вытянуты, есть в деревянных гробах, коллективные; многочисленная керамика, изделия из раковин, кости (в т. ч. гребень с врезными знаками), шлифованные каменные топоры, в т. ч. сверлёные и др., в могилах иногда костяки или челюсти свиньи. Хозяйство основано на земледелии и животноводстве. Ранее понятие «культура, или период Давэнькоу» объединяло все культуры среднего неолита Шаньдуна и северного Цзянсу.
В новейших исследованиях наряду с Давэнькоу выделяют культуры Бэйсинь, Люлинь и др. Культуре Давэнькоу предшествовала культура Дадуньцзы (4200-3700 годы до н. э.), в устаревших публикациях считали ранним периодом Давэнькоу.
Культура Давэнькоу сменилась культурой Луншань.
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