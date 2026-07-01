Давель, Жан Даниель Абрахам

Даве`ль (фр. Davel), Жан Даниель Абрахам (20.10.1670, кантон Во — 24.04.1723, Лозанна) — военный и политический деятель Швейцарии. Родился в семье пастора, в юности посещал коллеж в Лозанне. После окончания учебы получил место нотариуса и комиссара по межеванию земли в Сюлли. В 1692 поступил на военную службу к Вильгельму III Оранскому, в 1708—1711 служил Людовику XIV, затем вернулся в Швейцарию, где снова стал работать нотариусом. Принимал участие во 2-й Вильмергенской войне 1712 (см. Вильмергенские войны) между протестантскими и католическими кантонами на стороне Берна, отличившись стойкостью и смелостью. В 1717 получил звание майора и занял должность коменданта в округе Лаво. Д. негативно воспринял введение в кантоне Во Гельветиче­ского согласия, защищавшего основы учения Кальвина от нововведений. Д. решил, что является посланником Бога, призванным защищать веру. 3 марта 1723 он возглавил восстание жителей Во против Берна, участниками которого были около 600 человек. Д. составил также программный документ движения, в где изложил свои взгляды на кальвинизм . Вместе со своими сторонниками дошел до Лозанны. Здесь он обратился к городскому совету с призывом поддер­жать движение. Городские власти сделали вид, что сочувствуют идеям Д., но послали за помощью в Берн. 1 апреля 1723 Д. был арестован, подвергнут пыткам, приговорен к смертной казни и обезглавлен. Правительство Берна попыталось представить его сумасшедшим. Однако в народной памяти Д. остался героем, чью волю не удалось сломить даже пытками.