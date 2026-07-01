ДАУРКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

От чукчей к русским

О Н.И. Дауркине известно как об участнике экспедиций русских исследователей на северо-восток Сибири. Происходил он из местных жителей Чукотки. Отец его был коряком, мать – чукчанкой. С детских лет Н.И. Дауркин носил прозвище Тангитан (в пер. в чукотского – чужой, враг). Был воспитан в семье русского Дауркина.

Свое имя и отчество – Николай Иванович – получил уже после крещения, когда попал в плен к русским, которые в 1744 г. вывезли его в Анадырск. После Анадырска он побывал в Якутске, а в 1759 г. оказался в Тобольске. У русских Н.И. Дауркин познакомился с языком, грамотой, обучился ремеслу сапожника, игре на скрипке.

На службе государству

В 1760 г. Н.И. Дауркин обратился к сибирскому губернатору Ф.И. Соймонову с прошением об освобождении и зачислении на службу. Согласно приказу губернатора был обучен арифметике, основам астрономии и отправлен казаком в Якутск, затем – в Анадырск.

В 1763 г. Н.И. Дауркин стал участником переговоров Ф.Х. Плениснера с чукотскими тойонами. Самовольно ушел со службы и в 1763 – 1764 гг. предпринял путешествие по Чукотке. Выйдя из устья р. Анадырь, он двинулся вдоль берега на север. Добрался до губы Ночан, посетил острова Меэчхин, урочище Ретькина и мыс Сердце-Камень, Колючинскую губу и остров Колючин. В апреле 1764 г. Н.И. Дауркин на байдарах вышел к острову Иныучгиен (Св. Лаврентия) и через мыс Сердце-Камень и губу Ночан вернулся к устью р. Анадырь. Итогом его странствий стали карта Чукотки и «Сказка» о Чукотской земле, которые были переданы 11 марта 1765 г. Ф.X. Плениснеру.

Находился под арестом за самовольную отлучку. Затем был отправлен на службу в Якутск, а с 1765 г. – в Иркутск, где занялся изучением основ навигации и картографии.

В походах и экспедициях

В середине 1760-х гг. российское правительство стремилось наладить прочные отношения с чукотским населением. С этой целью поддерживалось изучение Чукотки и шаги по переводу чукчей в разряд российских подданных. Поощряя начинания исследователей, правительство раздавало титулы и награды. Не избежал этого и Н.И. Дауркин. В 1767 – 1771 гг. он принял участие как переводчик в экспедиции по описанию Медвежьих островов. В 1766 г. был удостоен чина сибирского дворянина.

В 1768 – 1770 гг. Н.И. Дауркин принял участие в геодезической экспедиции И. Леонтьева, И. Лысова и А. Пушкарева на Медвежьи острова. Спустя два года, в 1772 г. определился на службу в Морскую контору в Охотске.

В 1773 г. Н.И. Дауркин выступил инициатором экспедиции на Чукотку и Аляску. Спустя год, в 1774 г. ему удалось подготовить новую карту Охотско-Чукотско-Камчатского края, на которой были отражены побережье от Шантарских островов до устья р. Алазеи, острова Берингова пролива и часть противоположного берега Северной Америки.

В 1775 г. он стал активным участником переговоров с чукотскими тойонами в Гижигинске, сыграв значимую роль в русско-чукотских переговорах. Согласно источникам, 3 марта 1775 г. вышедший из Гижигинска в корякский Каменский острожек русский отряд натолкнулся на р. Осиновой на 150 чукчей. Вступив в переговоры, Н.И. Дауркин сумел предотвратить столкновение и уговорить чукчей отправиться в Гижигинск для вступления в российское подданство с выплатой ясака. Однако прибыв 9 марта 1775 г. в крепость, чукчи не нашли общего языка с русскими. Завязавшийся конфликт не позволил заключить соглашение, чукчей разгромили. Стараниями Н.И. Дауркина дело получило громкую огласку и привело к расследованию на самом высоком уровне.

Деятельность Н.И. Дауркина в конце1770-х – начале 1780-х гг. связана со службой переводчиком на Гижигинской верхней расправе. С 1783 г. – в отставке.

Новая экспедиция по Чукотке

В 1785 г. началась организация правительственной экспедиции, которую возглавил И.И. Биллингс. Цель экспедиции заключалась в исследовании маршрута от устья р. Колымы в Берингово море и к северо-западным берегам Северной Америки, а также изучении северо-восточного берега Сибири. В состав этой экспедиции в 1786 г. вошел и Н.И. Дауркин, который вместе с И. Кобелевым в 1788 г. был отправлен из Охотска на Чукотскую землю, чтобы подготовить местное население к встрече экспедиции.

Выполняя приказ И.И. Биллингса, Н.И. Дауркин и И. Кобелев отбыли из Охотска по морю и 2 октября 1789 г. оказались у Гижигинской крепости. Зиму они провели уже в коряцких стойбищах. 4 апреля 1790 г. отряд в сопровождении оленных чукчей выдвинулся на север, пересек Чукотку и 19 мая оказался у острова Колючин. Прокочевав между Колючинской губой и р. Чаун вплоть до зимы, Н.И. Дауркин и И. Кобелев весной 1791 г. вышли к Берингову проливу, выполнив приказ И.И. Биллингса.

В советские годы в фондах Государственного исторического музея (Москва) бережно хранилось письмо Н.И. Дауркина на моржовом клыке. Никаких больше записей о своем путешествии на Аляску Н.И. Дауркин не оставил. За время своего участия в экспедиции Н.И. Дауркин побывал на островах Диомида, на побережье Аляски, вместе с И. Кобелевым открыл бухту Порт-Кларенс. Позднее был сопровождающим И.И. Биллингса по маршруту – мыс Дежнев – Нижнеколымск.

17 февраля 1792 г. экспедиция завершила свою работу и отправилась обратно в Санкт-Петербург, куда прибыла в 1794 г. Результаты экспедиции были весьма внушительны: было дано описание берегов Охотского моря, Америки до острова Каян, Алеутских островов, открыт остров Св. Ионы, изучен быт чукчей.

О дальнейшей судьбе Н.И. Дауркина известно немного. Жил в Якутске, заболел, переехал в Охотск. Служил переводчиком. Данные о нем обрываются после 1795 г.