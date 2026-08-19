ДАУНС ЭНТОНИ

ДАУНС ЭНТОНИ - американский экономист и политолог.

Окон­чил Кар­лтон­ский кол­ледж в шта­те Мин­не­со­та. В 1956 году в Стан­форд­ском университете по­лу­чил сте­пень док­то­ра. В 1959-1962 годах профессор Чи­каг­ско­го университета, в 1963-1965 годах кон­суль­тант «RAND Corporation» и не­ко­то­рое вре­мя председатель со­ве­та ди­рек­то­ров «Real Estate Research Corporation». С 1977 года стар­ший ис­сле­до­ва­тель Цен­тра Бру­кинг­са в Ва­шинг­то­не. Ав­тор ра­цио­наль­но­го вы­бо­ра тео­рии.

При­ме­няя эко­но­мические мо­де­ли и кон­цеп­ции для ана­ли­за су­гу­бо по­ли­тических про­блем, Даунс раз­ра­бо­тал кон­цеп­цию де­мо­кра­тической по­ли­ти­ки, главные дей­ст­вую­щие ли­ца ко­то­рой - «ра­цио­наль­ные ак­то­ры» (пар­тии, по­ли­ти­ки, из­би­ра­те­ли), стре­мя­щие­ся к мак­си­ми­за­ции сво­их це­лей. По Даунсу, ра­цио­наль­ность ак­то­ров в по­ли­ти­ке ана­ло­гич­на эко­но­мической ра­цио­наль­но­сти и вы­ра­жа­ет­ся в том, что на вы­бо­рах кан­ди­да­ты и пар­тии стре­мят­ся по­лу­чить максимальное ко­ли­че­ст­во го­ло­сов и по­стов, а из­би­ра­те­ли - мак­си­мум ин­ди­ви­ду­аль­ной поль­зы (в чём бы она ни со­стоя­ла). Даунс про­ана­ли­зи­ро­вал так­же влия­ние об­щих из­дер­жек, свя­зан­ных с ин­фор­мационным обес­пе­че­ни­ем, на по­ве­де­ние «ра­цио­наль­ных ак­то­ров» и при­шёл к вы­во­ду, что низ­кая ос­ве­дом­лён­ность боль­шин­ст­ва гра­ж­дан о по­ли­ти­ке объ­яс­ня­ет­ся до­воль­но вы­со­ки­ми за­тра­та­ми (ма­те­ри­аль­ные ре­сур­сы, на­вы­ки, вре­мя и т. п.) на при­об­ре­те­ние, ана­лиз и оцен­ку ин­фор­ма­ции.

Эко­но­мические мо­де­ли бы­ли при­ме­не­ны Даунсом и к ис­сле­до­ва­нию бю­ро­кра­тии. Он сфор­му­ли­ро­вал те­зис об «утеч­ке вла­сти» (в си­лу мно­же­ст­ва не все­гда сов­па­даю­щих ин­те­ре­сов, не­со­вер­шен­ст­ва кон­тро­ля и т. п.) по ме­ре то­го, как при­ка­зы спус­ка­ют­ся от на­чаль­ст­ва вниз по иерар­хической ле­ст­ни­це к тем, ко­му они ад­ре­со­ва­ны. Уве­ли­че­ние сте­пе­ни жё­ст­ко­сти (кос­но­сти) бю­ро­кра­тические струк­ту­ры Даунс объ­яс­нял её стрем­ле­ни­ем ком­пен­си­ро­вать эту «утеч­ку вла­сти» пу­тём уси­ле­ния цен­тра­ли­за­ции, внутренней спе­циа­ли­за­ции и вве­де­ния но­вых ре­гу­ли­рую­щих пра­вил. Под­ход Даунса ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся при мо­де­ли­ро­ва­нии по­ли­тических про­цес­сов.

Сочинения:

An economic theory of democracy. N.Y., 1957;

Inside bureaucracy. Boston, 1967;

Do housing allowances work. Wash., 1981 (co-ed. with K.L. Bradbury);

Energy costs, urban development, and housing. Wash., 1984 (co-ed. with K.L. Bradbury).