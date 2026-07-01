ДАУНПАТРИК

ДАУНПАТРИК - город в Северной Ирландии.

В 33 км к югу от Белфаста, недалеко от берега залива Странгфорд-Лох. Одна из древнейших ирландских епископских кафедр, легендарное место погребения святого Патрика .

В V веке, к времени принятия христианства, на холме над рекой Койл находилась крепость династии Дал Фиатах, земли которой окружали залив Странгфорд-Лох. По легенде, святой Патрик, высадившись неподалеку, крестил местного правителя Диху и построил первую в Ирландии церковь в Соле (Савале), близ Даунпатрика. Впоследствии Патрик был погребен в Соле. Церковь у княжеского укрепления в Даунпатрике существовала в VI века (в «Ольстерских анналах» под 584 годом - запись о кончине епископа Фергуса). Есть основание полагать, что эта церковь перешла в руки потомков Диху, которые перенесли и захоронили в ней мощи святого Патрика. Правители из династии И Нейл, под чьим покровительством находилось основанное Патриком епископство Арма, предприняли попытку вывезти мощи святого Патрика. Попытка не удалась, но церковь в Арма осталась центром почитания святого Патрика.

К VIII веку церковь в Даунпатрике достигла процветания. С середины VIII века в анналах упоминаются аббаты , управляющие этой церковью, а также ее духовные руководители в епископском сане. В 825 году церковное поселение в Даунпатрике разграбили викинги; впоследствии нападения повторялись. Руководители общины активно вмешивались в политическую жизнь и конфликтовали с местными правителями. Вероятно, административная структура церковного поселения в Даунпатрике усложнилась: наряду с епископом и аббатом в анналах упоминается священник (sacart), глава церковной школы (fer léigind) и эренах (airchindech), светский хранитель церкви. Влияние Даунпатрика как крупного церковного поселения, одного из центров почитания святого Патрика, заметно возросло.

В ходе церковных преобразований в Ирландии в духе григорианской реформы в Даунпатрике была учреждена епископская кафедра по континентальному образцу (синод в Рат-Бресале, 1111), входившая в церковную провинцию Ольстера с центром в Арма. В 1124 году ее получил реформатор святой Малахия (Маэль Маэдок О'Моргарь), который управлял епископством из своего монастыря в Бангоре. Малахия пытался искоренить применение традиционного права в церковной жизни, патронат светской власти, брак духовенства. В Даунпатрике он восстановил соборный храм Святой Троицы и поселил при нем августинских каноников.

В 1177 году Даунпатрик был захвачен англо-нормандским бароном Джоном де Курси, который основал там свою резиденцию. Он сместил епископа, разогнал ирландских каноников и привез из Англии честерских бенедиктинцев, которые составили братию нового монастыря. Стремясь наладить отношения с ирландскими правителями, де Курси поддерживал почитание святого Патрика: он приказал заново освятить собор в его честь и заказал новое Житие Патрика. В 1186 г.оду по его инициативе в соборе были обретены мощи 3 наиболее чтимых ирландских святых - Патрика, Бригиты и Колумбы. Храм пострадал во время борьбы де Курси с кор. Иоанном Безземельным (начало XIII века).

Поскольку Даунпатрик находился в руках английской короны, все последующие епископы были англичанами. Особенность кафедры состояла в том, что при соборе находился бенедиктинский приорат, главой которого был епископ. Кроме того, в городе имелось еще 5 монастырей. В 1439 году (фактически в 1451 году) к Даунпатрику было присоединено Коннорское епископство, занимавшее северо-восточную оконечность острова. Епископство было небогатым, епископы предпочитали получать доходы и жить в Англии. Собор пришел в плачевное состояние, так что в 1512 году епископ Тиберий начал его ремонтировать. Однако в 1538 году эмиссар королевского правительства лорд Э. Грей, проводя в Даунпатрике Реформацию, уничтожил убранство собора и превратил его в конюшню. Ветхое здание начало разрушаться. В 1565 году на кафедру был назначен францисканец Майлер Маграт (около 1523-1622 годов), родственник ирландского вождя Шана О'Нейла, вскоре перешедший на сторону Реформации. Ему удавалось сохранять хорошие отношения и с католическими церковными властями, и с эмиссарами английского правительства, однако в 1580 году он был смещен за ересь.

Протестантское епископство. Храм в Даунпатрике являлся кафедральным собором с деканом и капитулом. В 1662 году король Карл II приказал перенести кафедру в Лисберн. Она была возвращена в Даунпатрик в 1872 году, когда в связи с отделением англиканской церкви от государства возникли сложности с содержанием бесприходного храма. В 1945 году Даунско-Дроморское и Коннорское епископства были разделены. В настоящее время англикан. (Church of Ireland) объединенное епископство Даунское и Дроморское охватывает округ Даун и часть округа Арма (общее число прихожан - 91 тысяча человек). Резиденция епископа находится в Белфасте, кафедральные соборы - в Даунпатрике, Дроморе и Белфасте (совместно с Коннорским еп-ством).

Католическое епископство. После смещения Маграта на кафедру был назначен Корнелий О'Девени (около 1532-1612 годов), находившийся под защитой Ш. О'Нейла и 2 раза подвергавшийся аресту (казнен в Дублине). В 1641-1643 годах кафедрой управлял Гебер Макмагон (1600-1650 годы), участник войны Конфедерации с О. Кромвелем.

В ходе колонизации Ольстера в XVI-XVII веках и массового притока поселенцев из Англии и Шотландии население Дауна стало преимущественно протестантским. К 1670 году в Даунско-Коннорском епископстве насчитывалось не более 2,5 тысяч католических семейств. В течение нескольких десятилетий епархия управлялась викариями. После эмансипации католиков (1829) началось массовое строительство церквей. С бурным ростом в XIX веке столицы Северной Ирландии, крупного промышленного города Белфаста, численность католического населения увеличилась. Епископство охватывает округ Антрим и часть округа Даун; население составляет 1 миллион человек, из них католиков - 317 622 человек (An. Pont. 2005. P. 218). Кафедральный собор и резиденция епископа находятся в Белфасте.

Кафедральный собор. Основание храма в Даунпатрике приписывается святому Патрику. В VII веке над могилой Патрика была построена церковь (видимо, деревянная). От раннесредневекового поселения остался вал, который окружает вершину соборного холма, а также обломки резных каменных крестов. По сообщениям анналов можно восстановить облик церковного поселения в XI-XII веков. На вершине холма находился каменный соборный храм («великая церковь») и, возможно, другие храмы, окруженные кладбищем; тут же стояла высокая башня-колокольня (разобрана в 1790 году). Эта часть поселения именовалась «кремль» (ráth). На склонах холма и у подножия его находился посад, разделенный на трети (trían). Здесь стояли жилые постройки и, вероятно, некоторые церкви; тут же были установлены каменные кресты.

Новый соборный храм в готическом стиле был возведен, видимо, после обращения местного духовенства к королю Генриху III (1220), впоследствии перестраивался. Это было прямоугольное в плане 3-нефное строение. Единственная сохранившаяся деталь архитектурного убранства храма XIII века - резные капители колонн, украшенные изображениями гротескных фигур и дубовых и ореховых листьев. Из собора происходят десница святого Патрика (в серебряном реликварии ирландской работы, XIV-XV века) и каменная статуя Богоматери с Младенцем (XV век, католическая церковь в Дансфорде). Известно, что в храме находились почитаемые скульптурные изображения святого Патрика и великомученицы Екатерины.

Восстановление храма началось в 1790 году и в целом завершилось к 1818 году. Архитектор Ч. Лилли полностью перестроил существующее здание, создав «реконструкцию» средневекового собора. Стены храма, оформленные в неоготическом стиле, венчают зубцы и пинакли; к западному фасаду пристроена стройная прямоугольная в плане башня. Внутреннее убранство (витражи, орган, резные скамьи, алтарная преграда) относится к XIX-XX векам. В 1986-1987 годах здание было капитально отремонтировано.

На соборном кладбище находится предполагаемая могила святого Патрика, отмеченная в 1932 году мемориальным камнем.

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