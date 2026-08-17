ДАУНИНГ-СТРИТ

ДАУНИНГ-СТРИТ - улица в центре Лондона, на которой располагаются резиденции британских премьер-министра и министра финансов, другие правительственные учреждения.

В оби­хо­де тер­мин «Даунинг-стрит» ис­поль­зу­ет­ся для обо­зна­че­ния британского пра­ви­тель­ст­ва. Даунинг-стрит на­зва­на по име­ни Дж. Дау­нин­га (1632-1689 годы), по­стро­ив­ше­го её около 1680 года. Дом 10 на Даунинг-стрит стал ре­зи­ден­ци­ей 1-го лор­да ка­зна­чей­ст­ва (современный пре­мьер-министр) в 1732 году, дом 11 - ре­зи­ден­ци­ей 2-го лор­да ка­зна­чей­ст­ва (современный министр фи­нан­сов) в 1828 году.

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