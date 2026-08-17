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ДАУНИНГ-СТРИТ
ДАУНИНГ-СТРИТ - улица в центре Лондона, на которой располагаются резиденции британских премьер-министра и министра финансов, другие правительственные учреждения.
В обиходе термин «Даунинг-стрит» используется для обозначения британского правительства. Даунинг-стрит названа по имени Дж. Даунинга (1632-1689 годы), построившего её около 1680 года. Дом 10 на Даунинг-стрит стал резиденцией 1-го лорда казначейства (современный премьер-министр) в 1732 году, дом 11 - резиденцией 2-го лорда казначейства (современный министр финансов) в 1828 году.
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