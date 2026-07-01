ДАУЛЕНД ДЖОН

ДАУЛЕНД (До­уленд) ДЖОН - английский композитор, лютнист, певец и поэт .

Один из наи­бо­лее зна­чительных му­зы­кан­тов Анг­лии конца XVI - начала XVII веков. Мно­го лет про­вёл на кон­ти­нен­те: в начале 1580-х годов на­хо­дил­ся на служ­бе у английского по­слан­ни­ка в Па­ри­же, в середине 1590-х годов по­се­тил Гер­ма­нию и Ита­лию, в 1598-1606 годах при­двор­ный лют­нист ко­ро­ля Да­нии Кри­стиа­на IV. С конца 1590-х годов его му­зы­ка при­об­ре­ла ог­ром­ную по­пу­ляр­ность в Анг­лии, од­на­ко официальному при­зна­нию зас­луг Дауленда ме­ша­ла при­над­леж­ность ком­по­зи­то­ра к ка­то­лической церк­ви: долж­ность при­двор­но­го лют­ни­ста на ро­ди­не он по­лу­чил лишь в 1612 году. По­сле кон­чи­ны Дауленда при­двор­ным лют­ни­стом стал его сын Ро­берт Дау­ленд (около 1591-1641 годов).

Дауленд - лют­нист-вир­ту­оз, ав­тор мно­го­численных про­из­ве­де­ний для лют­ни (фан­та­зии, пре­лю­дии, па­ва­ны, галь­яр­ды и другие тан­це­валь­ные пье­сы), ан­самб­лей для кон­сор­та ви­ол (в том числе в со­про­во­ж­де­нии лют­ни), ду­хов­ной му­зы­ки (псал­мы для 4 го­ло­сов). Наи­боль­ший ин­те­рес пред­став­ля­ют его пес­ни для од­но­го или не­сколь­ких го­ло­сов в со­про­во­ж­де­нии лют­ни (свыше 80, боль­шин­ст­во опубликовано в Лон­до­не в 1597-1612 годах). Мно­гие из них вы­дер­жа­ны в скорб­но-ли­рических то­нах; из­люб­лен­ной ока­зы­ва­ет­ся те­ма стра­да­ний и слёз («Лей­тесь, слё­зы», «Я ви­дел, как моя лю­би­мая пла­ка­ла» и др.).