ДАУЛЕНД ДЖОН
ДАУЛЕНД (Доуленд) ДЖОН - английский композитор, лютнист, певец и поэт.
Один из наиболее значительных музыкантов Англии конца XVI - начала XVII веков. Много лет провёл на континенте: в начале 1580-х годов находился на службе у английского посланника в Париже, в середине 1590-х годов посетил Германию и Италию, в 1598-1606 годах придворный лютнист короля Дании Кристиана IV. С конца 1590-х годов его музыка приобрела огромную популярность в Англии, однако официальному признанию заслуг Дауленда мешала принадлежность композитора к католической церкви: должность придворного лютниста на родине он получил лишь в 1612 году. После кончины Дауленда придворным лютнистом стал его сын Роберт Дауленд (около 1591-1641 годов).
Дауленд - лютнист-виртуоз, автор многочисленных произведений для лютни (фантазии, прелюдии, паваны, гальярды и другие танцевальные пьесы), ансамблей для консорта виол (в том числе в сопровождении лютни), духовной музыки (псалмы для 4 голосов). Наибольший интерес представляют его песни для одного или нескольких голосов в сопровождении лютни (свыше 80, большинство опубликовано в Лондоне в 1597-1612 годах). Многие из них выдержаны в скорбно-лирических тонах; излюбленной оказывается тема страданий и слёз («Лейтесь, слёзы», «Я видел, как моя любимая плакала» и др.).