ДАУГАВПИЛС

ДАУГАВПИЛС - город на юго-востоке Латвии.

Административный центр Дау­гав­пилс­ско­го района. Население 110,3 тысяч человек (2007; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен близ гра­ниц с Лит­вой (25 км) и Бе­ло­рус­си­ей (35 км). При­стань на реке Дау­га­ва. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Ос­но­ван в 1275 году Ли­вон­ским ор­де­ном как кре­пость Ди­на­бург - опор­ный пункт на­сту­п­ле­ния на ли­товские и русские зем­ли. В 1277, 1313, 1396, 1403 годах кре­пость раз­ру­ша­лась ли­товскими князь­я­ми, в 1481 году - великим князем мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем , но вновь вос­ста­нав­ли­ва­лась. В 1577 году, во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, пол­но­стью раз­ру­ше­на русскими вой­ска­ми, но по ука­за­нию ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го от­строе­на за­но­во в 19 км ни­же по те­че­нию Дау­га­вы. За Ди­на­бург ве­ли борь­бу Русское государство, Речь По­спо­ли­та, Шве­ция: в 1582 году го­род пе­ре­шёл к Ре­чи По­спо­ли­той и по­лу­чил городские пра­ва, в 1600 году ото­шёл к Шве­ции, в 1656 году в хо­де русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов - к Русскому государству (пе­ре­име­но­ван в Бо­ри­сог­ле­бов). По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года вновь ока­зал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той, ему бы­ло воз­вра­ще­но преж­нее на­зва­ние. По­сле 1-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1772) во­шёл в со­став Рос­сии. В 1772-1776 годах уезд­ный го­род Псков­ской губернии, в 1776-1796 годах - По­лоц­кой губернии (с 1778 года По­лоц­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во), в 1796-1802 годах Бе­ло­русской губернии, в 1802-1920 годах - Ви­теб­ской губернии. В по­след­ней тре­ти XVIII-XIX веках - важ­ная кре­пость (с 1810 года пе­ре­страивалась) и тор­го­вый центр на за­па­де Рос­сии. В середине XIX века пре­вра­тил­ся в круп­ный железнодорожный узел: че­рез Ди­на­бург про­шли Ри­го-Ди­на­бург­ская и Пе­тер­бург­ско-Вар­шав­ская (дви­же­ние от­кры­то в 1861), Ди­на­бург-Ви­теб­ская (1866) же­лез­ные до­ро­ги, железнодорожная ли­ния Ди­на­бург - Рад­ви­лиш­ки (1873). В 1893-1920 годах на­зы­вал­ся Двинск. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну че­рез Двинск про­хо­ди­ла приф­рон­то­вая ли­ния. В но­ябре 1917 года в Двин­ске ус­та­нов­ле­на советская власть, в феврале-декабре 1918 года за­нят германскими вой­ска­ми. В декабре 1918 - январе 1920 годов в со­ста­ве Латвийской ССР. В январе 1920 года за­нят польскими вой­ска­ми. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1920 года во­шёл в со­став Лат­вии. С 1920 года но­сит современное на­зва­ние. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван (1941-1944 годы) германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Ре­жиц­ко-Двин­ской и Шау­ляй­ской опе­ра­ций.

Центр Дау­гав­пилс­а и сеть его улиц сфор­ми­ро­ва­лись в начале XIX века; в за­строй­ке вы­де­ляют­ся зда­ния из крас­но­го кир­пи­ча (так называемое лат­галь­ское ба­рок­ко). Со­хра­ни­лись: клас­си­ци­стический ан­самбль кре­по­сти (воз­во­ди­лся с 1810 года), ан­самбль административных зда­ний (1828-1830 годы), ка­то­лическая церковь Святого Пет­ра (1848-1849 годы), зда­ние куль­тур­но­го цен­тра Дом Един­ст­ва (1937). На хол­ме - лю­те­ран­ская цер­ковь (1892-1893 годы), ка­то­лическая церковь Бо­го­ма­те­ри (1902), пра­во­слав­ный Бо­ри­сог­леб­ский со­бор (1905), ста­ро­об­рядческая Ни­ко­ло-По­кров­ская цер­ковь. Од­на из главных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - дам­ба вдоль Дау­га­вы (1841; про­тя­жён­ность около 6 км). Сре­ди современных зда­ний: Ле­до­вый дво­рец (1999), ча­сов­ня Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2004). Па­мят­ни­ки: за­щит­ни­кам го­ро­да в 1919 году (1975), по­гиб­шим в 1917 году двин­цам (1967) и др. Ме­ж­ду­народные пле­нэ­ры (сес­сии ху­дож­ни­ков) имени М. Рот­ко (ро­дил­ся в Дау­гав­пилс­е). Пе­да­го­гический университет (1923; современный ста­тус с 1993 года), фи­ли­ал Риж­ско­го тех­нического университета и др. Крае­ведческий и ху­дожественный му­зей (1938). Те­атр (ве­дёт ис­то­рию от пер­вой русской труп­пы середины 1850-х годов, в 1963 году за­крыт, в 1987 году во­зоб­но­вил ра­бо­ту; дра­ма­тические и музыкальные спек­так­ли идут на ла­тышском и русском язы­ках).

Дау­гав­пилс­ - зна­чительный промышленный центр стра­ны. Про­изводство ис­кусственных во­ло­кон, элек­тро­ин­ст­ру­мен­тов, строй­ма­те­риа­лов, чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий и др. За­вод при­вод­ных рем­ней; про­из­во­дит­ся ре­монт те­п­ло­во­зов и ва­го­нов. Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ Дау­гав­пилс­а - Дом-му­зей Я. Рай­ни­са (в Бер­ке­не­ле), эт­но­гра­фический му­зей под от­кры­тым не­бом (в ста­ро­об­рядческой деревне Слу­тиш­ки), Беб­рен­ский за­мок графов Плат­те­ров-Зи­бер­гов (конец XIX века, архитектор Я.Л. Мар­ко­ни), по­ме­стье Чер­вон­ка (1870-е годы) и др.

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