Дауэса план 1924

Да`уэса план 1924 — репарационный план для Германии, разработанный Международным комитетом экспертов под председательством американского банкира Ч. Дауэса. Подписан 16 августа 1924 на Лондонской конференции держав-победительниц, 29 августа ратифицирован рейхстагом и вступил в силу 1 сентября 1924. Необходимость пересмотра порядка выплаты репарационных платежей возникла после Рурского кризиса 1923, грозившего дестабилизацией системы, установленной Версальским мирным договором 1919. Франция требовала немедленной выплаты репараций, опираясь на доктрину «экономических ре­прессий» по отношению к Германии, англо-американский Д. п. был нацелен на восстановление экономики Германии, что должно было привести также к политической стабилизации. Правительство Г. Штреземана, предпринявшее в предыдущие годы большие усилия для борьбы с инфляцией, ввело 30 августа 1924 рейхс­марку, тем самым подготовило почву для осуществления Д. п. План предусматривал предоставление Германии займа в 200 млн долларов (в том числе 110 млн долларов американскими банками) для стабилизации марки, устанавливал размеры платежей Германии на первые 5 лет по 1—1,75 млрд марок в год, а затем по 2,5 млрд, общая сумма выплат определена не была. Выплачивать репараций следовало как товарами, так и наличными деньгами в иностранной валюте. Для обеспечения платежей над германским государственным бюджетом, денежным обращением и кредитом, железными дорогами устанавливался контроль союзников. В связи с принятием Д. п. между Францией и Бельгией, с одной стороны, и Германией — с другой, было заключено соглашение об эвакуации французских и бельгийских войск из Рура, оккупированного ими в 1923. К сентябрю 1930 сумма ино­странных капиталовложений в Германии достигла 26—27 млрд марок, а общая сумма германских репарационных платежей за тот же период составляла немногим более 10 млрд марок. Эти капиталы способствовали восстановлению промышленного производства Германии, которое уже в 1927 восстановило довоенный уровень. В 1929 США в условиях Мирового экономического кризиса 1929—1933 был выработан новый план (см. Юнга план). Лит.: План Дауэса. Финансовое восстановление Германии. Доклад комиссии Дауэса. М., 1925; Постников В. В. США и дауэсизация Германии (1924—1929 гг.), М., 1957; Schuker S. A. The End of French Predominance in Europe: The Financial Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan. Chapel Hill, 1976. А. Г. Матвеева.