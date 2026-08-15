ДАУЭС ЧАРЛЗ ГЕЙТС

ДАУЭС ЧАРЛЗ ГЕЙТС - американский государственный деятель, адвокат и банкир.

Из за­жи­точ­ной се­мьи. В 1886 году окон­чил юри­дическую шко­лу университета в Цин­цин­на­ти, по­сле че­го ос­но­вал собственную ад­во­кат­скую кон­то­ру. По­лу­чил из­вест­ность как за­щит­ник фер­ме­ров от про­из­во­ла железнодорожных ком­па­ний. В 1896-1897 годах ру­ко­во­дил из­би­рательной кам­па­ни­ей в шта­те Ил­ли­нойс кан­ди­да­та от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии на пост пре­зи­ден­та США У. Мак-Кин­ли. По­сле его из­бра­ния был на­зна­чен ре­ви­зо­ром де­неж­но­го об­ра­ще­ния. По­тер­пев в 1901 году по­ра­же­ние на вы­бо­рах в Се­нат, ос­но­вал банк «Central Trust Company of Illinois», став­ший в даль­ней­шем круп­ней­шим на Сред­нем За­па­де США. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны по­шёл доб­ро­воль­цем в ар­мию, был на­прав­лен в служ­бу снаб­же­ния и рас­пре­де­ле­ния про­до­воль­ст­вия. К кон­цу вой­ны до­слу­жил­ся до зва­ния бри­гад­но­го ге­не­ра­ла, был чле­ном шта­ба аме­ри­кан­ских экс­пе­ди­ци­он­ных сил в Западной Ев­ро­пе, ве­дал снаб­же­ни­ем всех со­юз­нических войск. Уво­лил­ся из ар­мии в 1919 году. От­кло­нил пред­ло­же­ние за­нять пост ми­ни­ст­ра фи­нан­сов США, был на­зна­чен на долж­ность ди­рек­то­ра бюд­жет­но­го бю­ро. В 1923-1924 годах по ре­ко­мен­да­ции пра­ви­тель­ст­ва США воз­глав­лял ме­ж­ду­народный комитет экс­пер­тов, вы­ра­бо­тав­ший ре­па­рационный план для Гер­ма­нии (смотри Дау­эса план).

В 1925-1929 годах ви­це-пре­зи­дент США от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии. В 1929-1932 годах по­сол США в Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1932 года воз­глав­лял Фи­нан­со­вую кор­по­ра­цию ре­кон­ст­рук­ции, дея­тель­ность ко­то­рой бы­ла на­прав­ле­на на пре­одо­ле­ние по­след­ст­вий Ве­ли­кой де­прес­сии, и прав­ле­ние Центрального рес­пуб­ли­кан­ско­го бан­ка в Чи­ка­го. Сыг­рал важ­ную роль в соз­да­нии Чи­каг­ско­го опер­но­го те­ат­ра.

Но­бе­лев­ская премия ми­ра (1925; совместно с Дж.О. Чем­бер­ле­ном).