Дауэс (англ. Dawes), Чарлз Гейтс (27.08.1865, Мариетта, Огайо ‒ 23.04.1951, Эванстон, Иллинойс)

Да`уэс (англ. Dawes), Чарлз Гейтс (27.08.1865, Мариетта, Огайо — 23.04.1951, Эванстон, Иллинойс) — американский государственный дея­- тель, адвокат и банкир. Из зажиточной семьи потомков первых новоанглийских переселенцев. Отец стал бригадным генералом в Граждан­скую войну в США 1861—1865. В 1886 окончил юридическую школу университета в Цинциннати. В 1887—1894 жил в Линкольне (Небраска), где активно вкладывал средства в местный бизнес. В 1894 после покупки ряда газоперерабатывающих заводов переехал в пригород Чикаго. В 1896—1897 в Иллинойсе руководил избирательной кампанией кандидата на пост президента США от Республиканской партии У. Мак-Кинли. После его избрания был назначен федеральным ревизором денежного обращения (1898—1901). Потерпев в 1901 поражение на выборах в Сенат, основал банк «Central Trust Company of Illinois» и руководил им до 1917. В годы Первой мировой войны пошел на военную службу. К концу войны дослужился до звания бригадного генерала, ведал снабжением вооруженных сил CША в Европе. Уволился из армии в 1919. Отклонил предложение занять пост министра финансов США, был назначен на должность директора бюджетного бюро. В 1923—1924 по рекомендации правительства США возглавил международный комитет, выработавший репарационный план для Германии (см. Дауэса план). В 1925—1929 вице-президент США. В 1929—1932 — посол США в Великобритании. В 1932 возглавил Реконструктивную финансовую корпорацию, деятельность которой была направлена на преодоление последствий Мирового экономиче­ского кризиса 1929—1933, но через несколько месяцев вышел в отставку и вернулся в банковский бизнес. Композитор-любитель. Нобелев­ская премия мира (1925; совместно с Дж. О. Чемберленом). Соч.: The Banking System of the United States and Its Relation to the Money and Business of the Country. Chicago, 1894; Journal of the Great War. 2 vols. New York, 1921; Notes as Vice President, 1928—1929. Boston, 1935; Journal as Ambassador to Great Britain. New York, 1939; A Journal of Reparations. New York, 1939; A Journal of the McKinley Years / Ed. by B. N. Timmons. La Grange (Ill.), 1950. Лит.: Timmons B. N. Portrait of an American: Charles G. Dawes. New York, 1953; Dunlap A. B. Charles Gates Dawes: A Life. Evanston (Ill.), 2016. А. А. Исэров.