Дауд-паша (1767 или 1774, Картли-Кахетинское царство ‒ июль 1851, Медина)

Дау`д-паша` (1767 или 1774, Картли-Кахетинское царство — июль 1851, Медина) — последний мамлюкский правитель Ирака (1817—1831). Родился в грузинской крестьянской семье, ребенком похищен, вывезен в Багдад и продан в рабство (память о своем происхождении сохранял до конца жизни). Служил как мамлюк у местного бейлербея, который, после обращения Д.-п. в ислам , освободил его и дал ему военное и богословское образование . Получив от Порты назначение наместником объединенных Багдадского, Басрийского и Шахризорского эялетов, Д.-п. проводил самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику: создал регулярную армию, обученную европейцами, организовал оружейную и суконную мануфактуры, восстанавливал ирригационную систему, сдерживал экспансию бедуинов и покорил часть курдов. Пользуясь поражением Османской империи в Русско-турецкой войне 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.), пытался добиться независимости от Стамбула, но его армия , чью боеспособность подорвала эпидемия чумы, потерпела поражение от султанских войск. Д.-п. был отстранен от управления, но в дальнейшем неоднократно привлекался на государственную службу, занимая высокие посты. Лит.: Сабит-эфенди. Багдадда кёлемен девлетинин тешкили-йле инкыразына даир рисале. Стамбул, 1292 [г. х.]; Наввар А.-А. С. Дауд-баша, вали Багдад. Каир, 1968; Йусуф И. Дауд-баша ва-нихайат ал-мамалик фи-л-Ирак. Багдад, 1976. Т. К. Кораев.