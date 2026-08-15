ПАСХА

ПАСХА - (греческий Πάσχα).

1) биб­лей­ский празд­ник в па­мять об Ис­хо­де еврейского на­ро­да из Егип­та; в иуда­из­ме - Пе­сах.

2) Важ­ней­ший празд­ник хри­сти­ан­ской Церк­ви - Вос­кре­се­ние Хри­сто­во. В Но­вом За­ве­те «Пас­хой», то есть пас­халь­ной жерт­вой, на­зван Ии­сус Хри­стос (1 Кор. 5:7). Главное та­ин­ст­во Церк­ви - Ев­ха­ри­стия ос­мыс­ля­ет­ся как про­дол­же­ние Тай­ной ве­че­ри, по­след­ней пас­халь­ной тра­пе­зы Ии­су­са с уче­ни­ка­ми (1 Кор. 11:23-26; Мф. 26:17-30 и другие).

В свя­то­отеческой тра­ди­ции древ­ние со­бы­тия Ис­хо­да ев­ре­ев из Егип­та, ос­во­бо­ж­де­ния их от раб­ст­ва и да­ро­ва­ния им Зем­ли обе­то­ван­ной вос­при­ни­ма­лись как про­об­раз со­вер­шив­ше­го­ся в день иу­дей­ской пасхи Рас­пя­тия Хри­ста и по­сле­до­вав­ших за этим Вос­кре­се­ния Его из мёрт­вых, ос­во­бо­ж­де­ния уве­ро­вав­ших в Не­го от раб­ст­ва гре­ху и да­ро­ва­ния им Цар­ст­ва Не­бес­но­го.

Пасха яв­ля­ет­ся наи­бо­лее древ­ним из всех празд­ни­ков, еже­год­но от­ме­чае­мых в хри­сти­ан­ской Церк­ви. Со II века име­ли ме­сто спо­ры о дне празд­но­ва­ния пасхи. Часть хри­сти­ан­ских об­щин - пре­ж­де все­го в Ма­лой Азии - от­ме­ча­ла пасху как па­мять о Рас­пя­тии Хри­ста и со­вер­ша­ла её в день иу­дей­ской пасхи (точ­нее, в тот день, ко­то­рый рас­смат­ри­вал­ся в этом ка­че­ст­ве). Другие об­щи­ны, в том числе Рим­ская и Алек­сан­д­рий­ская, по­ни­ма­ли пасху как вос­по­ми­на­ние пре­ж­де все­го Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва и со­вер­ша­ли её в вос­крес­ный день по­сле иу­дей­ско­го празд­ни­ка. Ко­нец пас­халь­ным спо­рам по­ло­жи­ло оп­ре­де­ле­ние I Все­лен­ско­го со­бо­ра (325) о празд­но­ва­нии пасхи в бли­жай­шее вос­кре­се­нье по­сле пол­но­лу­ния, сле­дую­ще­го за днём ве­сен­не­го рав­но­ден­ст­вия (точ­ная фор­му­ли­ров­ка по­ста­нов­ле­ния не со­хра­ни­лась, но на не­го ссы­ла­ет­ся 1-е пра­ви­ло Ан­ти­охий­ско­го со­бо­ра 341). Тем не ме­нее фак­тические раз­но­гла­сия в вы­бо­ре точ­ной да­ты празд­но­ва­ния пасхи не­од­но­крат­но име­ли ме­сто и позд­нее в свя­зи с раз­ни­цей в ас­тро­но­мических и ка­лен­дар­ных рас­чё­тах в раз­ных ре­гио­нах хри­сти­ан­ско­го ми­ра. Прин­ци­пы ис­чис­ле­ния да­ты пасхи, а так­же специальные таб­ли­цы, об­лег­чаю­щие эту за­да­чу, на­зы­ва­ют­ся пас­ха­ли­ей. Ны­не да­та празд­но­ва­ния пасхи у пра­во­слав­ных хри­сти­ан от­ли­ча­ет­ся от да­ты празд­но­ва­ния пасхи у западных хри­сти­ан из-за при­ме­не­ния раз­ных пас­ха­лий.

С ран­не­хри­сти­ан­ских вре­мён пасхе пред­ше­ст­ву­ет Ве­ли­кий пост. Бо­го­слу­же­ние в день пасхи в пер­вые ве­ка хри­сти­ан­ст­ва пред­став­ля­ло со­бой ноч­ное бде­ние с суб­бо­ты, пред­ва­ряю­щей пасху (Ве­ли­кая суб­бо­та), на пас­халь­ное вос­кре­се­нье. Во вре­мя это­го бде­ния чи­та­лись и пе­лись биб­лей­ские от­рыв­ки о вет­хо­за­вет­ных ус­та­нов­ле­ни­ях, по­свя­щён­ных пасхе, о Стра­стях Хри­сто­вых и Вос­кре­се­нии Хри­ста, а так­же, ве­ро­ят­но, чи­та­лись со­чи­не­ние Ме­ли­то­на Сар­дий­ско­го «О Пас­хе» (II век) и иные по­доб­ные тек­сты. На рас­све­те бде­ние окан­чи­ва­лось тор­жеств. пас­халь­ной Ев­ха­ри­сти­ей . С III века во вре­мя это­го бде­ния со­вер­ша­лось кре­ще­ние ог­ла­шен­ных. По­сле V века кре­ще­ние ог­ла­шен­ных в пас­халь­ную ночь ста­ло со­вер­шать­ся всё ре­же по при­чи­не мас­со­во­го кре­ще­ния в дет­ском воз­рас­те, а древ­нее пас­халь­ное бде­ние по­сте­пен­но ус­ту­пи­ло ме­сто но­вым бо­го­слу­жеб­ным чи­но­пос­ле­до­ва­ни­ям, по­свя­щён­ным пасхе. В ча­ст­но­сти, в современной тра­ди­ции пра­во­слав­ной Церк­ви пря­мым про­дол­же­ни­ем ран­не­хри­сти­ан­ско­го пас­халь­но­го бде­ния яв­ля­ют­ся ве­чер­ня и ли­тур­гия Ве­ли­кой суб­бо­ты, ко­то­рые, со­глас­но Ти­пи­ко­ну, сле­ду­ет со­вер­шать ве­че­ром на­ка­ну­не пасхи, од­на­ко в современной прак­ти­ке РПЦ они со­вер­ша­ют­ся ут­ром в Ве­ли­кую суб­бо­ту. Основными служ­ба­ми пас­халь­ной но­чи яв­ля­ют­ся: кре­ст­ный ход; пас­халь­ная, или свет­лая, за­ут­ре­ня, со­стоя­щая из мно­же­ст­ва ли­кую­щих гим­нов в честь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва, на­пи­сан­ных ви­зантийскими гим­но­гра­фа­ми; Бо­жест­вен­ная ли­тур­гия пер­во­го дня пасхи. С ран­не­хри­сти­ан­ских вре­мён по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние ра­до­ст­ное пас­халь­ное при­вет­ст­вие: «Хри­стос вос­крес!» и от­вет: «Во­ис­ти­ну вос­крес!» - так называемое хри­сто­со­ва­ние, со­про­во­ж­даю­щее­ся, как пра­ви­ло, трое­крат­ным лоб­за­ни­ем (по­це­лу­ем).

Пас­халь­ная служ­ба по­вто­ря­ет­ся 7 дней под­ряд, тем са­мым под­чёр­ки­ва­ет­ся пре­вос­ход­ст­во пасхи над другими празд­ни­ка­ми (с этим же свя­за­ны на­име­но­ва­ния пасхи как «празд­ни­ка празд­ни­ков», «ве­ли­ка дня»). Пас­халь­ная служ­ба так­же за­да­ёт те­ма­ти­ку всем бо­го­слу­же­ни­ям вплоть до дня так называемого от­да­ния пасхи (сре­да пе­ред празд­ни­ком Воз­не­се­ния Гос­под­ня). Пе­ре­хо­дя­щий празд­ник пасхи оп­ре­де­ля­ет да­ты празд­ни­ков пас­халь­но­го (под­виж­но­го) кру­га: от Не­де­ли о мы­та­ре и фа­ри­сее (за 3 нед до Ве­ли­ко­го по­ста) до Пя­ти­де­сят­ни­цы.

В современной прак­ти­ке Рим­ско-ка­то­лической церк­ви вос­ста­нов­ле­но зна­че­ние древ­не­го пас­халь­но­го бде­ния, вклю­чая кре­ще­ние ог­ла­шен­ных; од­ним из наи­бо­лее яр­ких об­ря­дов этой но­чи яв­ля­ет­ся воз­жже­ние пас­халь­ной све­чи (ана­ло­гич­ная тра­ди­ция име­ет­ся у пра­во­слав­ных гре­ков, в прак­ти­ке РПЦ не рас­про­стра­не­на). По окон­ча­нии 1-й час­ти пас­халь­но­го бо­го­слу­жения по­ёт­ся древ­ний гимн «Exsultet» («Да ли­ку­ют»), за­тем на­чи­на­ет­ся ев­ха­ри­стическая служ­ба, вклю­чаю­щая, ес­ли есть ог­ла­шен­ные, кре­ще­ние. За пасхой сле­ду­ет ра­до­ст­ный пас­халь­ный пе­ри­од. В про­тес­тант­ских церк­вах и де­но­ми­на­ци­ях пас­халь­ные празд­не­ст­ва силь­но раз­нят­ся: от тор­жественных бо­го­слу­же­ний, сход­ных с ка­то­ли­че­ским, до от­вер­же­ния празд­но­ва­ния Пас­хи.

Празд­но­ва­ние пасхи тра­ди­ци­он­но со­про­во­ж­да­ет­ся мо­ло­дёж­ны­ми иг­ра­ми (например, об­ли­ван­ные дни), по­ми­наль­ны­ми об­ря­да­ми (смотреть, например, Радоница), при­го­тов­ле­ни­ем ри­ту­аль­ной пи­щи (смотреть Ку­лич, Пас­халь­ное яй­цо).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)