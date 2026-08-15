ДАТСКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ

Совокупность конфликтов между Датским и Шведским королевствами за территории и влияние в Балтийском регионе с 1523 по 1814 год.

Первым конфликтом между королевствами стала шведская война за независимость 1521-1523 годов. Шведская сторона добилась избрания короля Густава Ваза на престол и тем самым подтвердила свою независимость от датской короны.

Вторым серьёзным столкновением явилась Северная Семилетняя война 1563-1570 годов. Дания, недовольная развалом Кальмарской унии, в союзе с Любеком и Польшей выступили против Швеции. К 1570 году стороны были полностью истощены и не добились своих военных целей. 13 декабря 1570 года стороны подписали Штеттинский мир. Фактически Дания отказалась от претензий на шведские земли.

Кальмарская война 1611-1613 годов разразилась за южную часть Скандинавского полуострова. Швеция желала возвращения южных областей, находящихся под контролем датской короны. К 1612 году инициатива перешла в руки Дании – войска заняли Кальмар и Эльвсборг. Боевые действия завершились лишь в январе 1613 года подписанием Кнерёдского мира, который только подтвердил датское право на владение южной оконечностью полуострова. Шведы были вынуждены выплачивать контрибуцию в размере 1 млн. талеров.

Война Торстенсона или Ганнибалова война (Датско-шведская война 1643-1645 годов) стала частью Тридцатилетней войны. Была названа именами полководцев Леннарта Торстенсона и Ганнибала Сехестеда. Швеции удалось завоевать часть территории датской Норвегии.

Следующее столкновение 1655-1660 годов являлось коалиционным конфликтом в Балтийском регионе. В войне с разных сторон участвовали: Речь Посполитая, Россия, Австрия и Священная Римская Империя. Военные действия Дании против Швеции закончил Копенгагенский мир 1660 года. Дания возвратила несколько провинций в Балтийском регионе.

Сконская война 1675-1679 годов велась за южноскандинавскую область Сконе, однако закончилась для обеих держав безрезультатно.

В ходе Северной войны 1700-1721 годов на первом этапе Швеция покончила со своим противником, заставив подписать 7 августа 1700 года Травендальский мирный договор и разорвать союзные отношения с саксонским курфюрстом Августом II Сильным. После разгрома шведских войск под Полтавой, Дания активизировала боевые действия против Карла XII. К 1720 году датчанам удалось вернуть землю Шлезвиг-Гольштейн.

Формальное участие Дании на стороне России в, так называемой, Театральной войне 1788-1789 годов было вызвано пограничным инцидентом с участием шведских войск. Дания, как союзник России, должна была немедленно вступить в войну. В 1789 году конфликт был исчерпан, не приведя стороны к своим целям.

Конфликты 1808-1809 годов и 1813-1814 годов были частью Наполеоновских войн, которые не внесли особых территориальных изменений. Только в 1814 году Шведское королевство добилось отказа Дании от владения Норвегией.

Иллюстрация:

Карта Датско-шведской войны.

Автор статьи: Медведь А.О.