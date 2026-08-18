ДАТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ВОЙНЫ 1848-1850, 1864

ДАТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ВОЙНЫ 1848-1850, 1864 годов - между Данией, с одной стороны, и Пруссией и Австрией - с другой, за северно-германские герцогства Шлезвиг, Гольштейн и княжество Лауэнбург.

Голь­штейн и Лау­эн­бург од­но­вре­мен­но яв­ля­лись чле­на­ми Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов. На­се­ле­ние гер­цогств, за ис­клю­че­ни­ем Северного Шлез­ви­га, бы­ло гер­ма­но­языч­ным.

Датско-прусская вой­на 1848-1850 годов на­ча­лась под влия­ни­ем Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии. В мар­те 1848 года в гер­цог­ст­вах на­ча­лось дви­же­ние за не­за­ви­си­мость . Его уча­ст­ни­ки ссы­ла­лись на из­дан­ный Фре­де­ри­ком III Дат­ским «Ко­ро­лев­ский за­кон Да­нии» 1665 года о пре­сто­ло­нас­ле­дии в гер­цог­ст­вах, по ко­то­ро­му по пре­се­че­нии стар­шей вет­ви Оль­ден­бур­гов на власть мог­ла пре­тен­до­вать сред­няя ветвь этой ди­на­стии - Ав­гу­стен­бур­ги. Её пред­ста­ви­те­ли воз­гла­ви­ли дви­же­ние за не­за­ви­си­мость. 23.3.1848 года бы­ло соз­да­но временное пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое про­воз­гла­си­ло не­за­ви­си­мость Шлез­ви­га и Голь­штей­на и объ­я­ви­ло вой­ну Да­нии. Прус­сия, стре­мясь от­торг­нуть гер­цог­ст­ва от Да­нии, ре­ши­ла ис­поль­зо­вать дви­же­ние за не­за­ви­си­мость в сво­их ин­те­ре­сах. 6.4.1848 года вой­ска го­су­дарств Гер­ман­ско­го сою­за без объ­яв­ле­ния вой­ны всту­пи­ли в Шлез­виг и Голь­штейн. Во­енные дей­ст­вия шли с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом. Под дав­ле­ни­ем ве­ли­ких дер­жав Прус­сия бы­ла вы­ну­ж­де­на от­ка­зать­ся от под­держ­ки се­па­ра­тис­тов. 26.8.1848 года в Маль­мё бы­ло под­пи­са­но датско-прусское пе­ре­ми­рие сро­ком на 7 месяцев, по ко­то­ро­му гер­цог­ст­ва воз­вра­ща­лись под власть Да­нии, а временное пра­ви­тель­ст­во рас­пус­ка­лось. Вес­ной 1849 года Прус­сия во­зоб­но­ви­ла во­енные дей­ст­вия, од­на­ко 10.7.1849 года бы­ла вы­ну­ж­де­на за­клю­чить но­вое пе­ре­ми­рие. 2.7.1850 года в Бер­ли­не был под­пи­сан мир­ный до­го­вор, под­твер­див­ший до­во­ен­ные гра­ни­цы Да­нии, а в 1852 году в Лон­до­не - про­то­кол, га­ран­ти­ро­вав­ший пе­ре­ход ко­ро­ны к млад­шей вет­ви Оль­ден­бур­гов - Глюкс­бур­гам (смотри Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург­Глюксбурги) при ус­ло­вии невк­лю­че­ния Шлез­ви­га в со­став Да­нии.

В конце 1863 года в Да­нии бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, по ко­то­рой Шлез­виг объ­яв­лял­ся её ча­стью. На­ру­ше­ние ме­ж­ду­народного со­гла­ше­ния, а так­же член­ст­во Голь­штей­на и Лау­эн­бур­га в Германском сою­зе да­ли по­вод по­след­не­му на­чать вой­ну про­тив Да­нии. В декабре 1863 года сак­сон­ско-ган­но­вер­ские вой­ска вторг­лись на тер­ри­то­рию гер­цогств. Про­тив Да­нии вы­сту­пи­ла так­же Ав­ст­рия, стре­мив­шая­ся не до­пус­тить чрез­мер­но­го уси­ле­ния Прус­сии в Гер­ма­нии. 16.1.1864 года Ав­ст­рия и Прус­сия по­тре­бо­ва­ли от Да­нии от­ме­нить пункт кон­сти­ту­ции, ка­саю­щий­ся Шлез­ви­га. По­сле от­кло­не­ния это­го уль­ти­ма­ту­ма ав­ст­ро-прусские вой­ска во­шли в Шлез­виг и к середине ию­ля 1864 года за­ня­ли весь полуостров Ют­лан­дия. 30 октября в Ве­не был под­пи­сан мир­ный до­го­вор, по ко­то­ро­му Да­ния ус­ту­пи­ла Прус­сии и Ав­ст­рии Шлез­виг, Голь­штейн и Лау­эн­бург. Окон­ча­тель­но во­прос управ­ле­ния ими был уре­гу­ли­ро­ван Га­штейн­ской кон­вен­ци­ей 1865 года.

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