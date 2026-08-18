ДАТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ВОЙНЫ 1848-1850, 1864
ДАТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ВОЙНЫ 1848-1850, 1864 годов - между Данией, с одной стороны, и Пруссией и Австрией - с другой, за северно-германские герцогства Шлезвиг, Гольштейн и княжество Лауэнбург.
Гольштейн и Лауэнбург одновременно являлись членами Германского союза 1815-1866 годов. Население герцогств, за исключением Северного Шлезвига, было германоязычным.
Датско-прусская война 1848-1850 годов началась под влиянием Революции 1848-1849 годов в Германии. В марте 1848 года в герцогствах началось движение за независимость. Его участники ссылались на изданный Фредериком III Датским «Королевский закон Дании» 1665 года о престолонаследии в герцогствах, по которому по пресечении старшей ветви Ольденбургов на власть могла претендовать средняя ветвь этой династии - Августенбурги. Её представители возглавили движение за независимость. 23.3.1848 года было создано временное правительство, которое провозгласило независимость Шлезвига и Гольштейна и объявило войну Дании. Пруссия, стремясь отторгнуть герцогства от Дании, решила использовать движение за независимость в своих интересах. 6.4.1848 года войска государств Германского союза без объявления войны вступили в Шлезвиг и Гольштейн. Военные действия шли с переменным успехом. Под давлением великих держав Пруссия была вынуждена отказаться от поддержки сепаратистов. 26.8.1848 года в Мальмё было подписано датско-прусское перемирие сроком на 7 месяцев, по которому герцогства возвращались под власть Дании, а временное правительство распускалось. Весной 1849 года Пруссия возобновила военные действия, однако 10.7.1849 года была вынуждена заключить новое перемирие. 2.7.1850 года в Берлине был подписан мирный договор, подтвердивший довоенные границы Дании, а в 1852 году в Лондоне - протокол, гарантировавший переход короны к младшей ветви Ольденбургов - Глюксбургам (смотри Шлезвиг-Гольштейн-ЗондербургГлюксбурги) при условии невключения Шлезвига в состав Дании.
В конце 1863 года в Дании была принята новая конституция, по которой Шлезвиг объявлялся её частью. Нарушение международного соглашения, а также членство Гольштейна и Лауэнбурга в Германском союзе дали повод последнему начать войну против Дании. В декабре 1863 года саксонско-ганноверские войска вторглись на территорию герцогств. Против Дании выступила также Австрия, стремившаяся не допустить чрезмерного усиления Пруссии в Германии. 16.1.1864 года Австрия и Пруссия потребовали от Дании отменить пункт конституции, касающийся Шлезвига. После отклонения этого ультиматума австро-прусские войска вошли в Шлезвиг и к середине июля 1864 года заняли весь полуостров Ютландия. 30 октября в Вене был подписан мирный договор, по которому Дания уступила Пруссии и Австрии Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург. Окончательно вопрос управления ими был урегулирован Гаштейнской конвенцией 1865года.