Датская война 1864 (Австро-датско-прусская война)
Да`тская война` 1864 (Австро-датско-прусская война) — война Пруссии против Дании из-за связанных личной унией с Данией герцогств Шлезвиг и Гольштейн, население которых было в значительной части немецким. Проблема герцогств давно являлась «болевой точкой» «германского вопроса». Авторитетный либерал немецкого Севера Фридрих Христоф Дальман еще в 1815 начал строить планы по привлечению герцогств в германский мир. В годы Германской революции 1848—1849 шлезвиг-гольштейнский вопрос был актуален, его попытались решить. Пруссия, Ганновер и другие германские государства ввели войска в Шлезвиг, военные действия оказались успешными, их поддержал Франкфуртский парламент (см. Датско-прусская война 1848—1850). Но Великобритания и Швеция при поддержке России сделали все, чтобы герцогства не были присоединены к Германии. Итогом стало подписание перемирия, возвращавшего status quo. Поводом для нового обострения шлезвиг- гольштейнского вопроса стало введение в марте 1863 датским королем Фридрихом VII конституции во всех подвластных ему землях. Таким образом ликвидировались традиционные привилегии Шлезвига и значительно урезались права Гольштейна и Лауэнбурга. В Германии опасались, что датский король хочет ассимилировать немецкое меньшинство, составлявшее на тот момент треть всего населения Датского королевства, и выразили протест. 15 ноября 1863 неожиданно скончался датский король, власти Гольштейна отказались присягнуть новому королю Кристиану IX. Кристиан Глюксбургский не был прямым потомком Фридриха VII (являлся всего лишь мужем его кузины), поэтому Гольштейн обратился к Германскому сейму с просьбой признать Фридриха Аугустенбургского герцогом независимого государства Шлезвиг- Гольштейн. Решение вопроса в Союзном сейме зависело от позиции Австрии и министра-президента Пруссии О. фон Бисмарка. Но Австрия уже не имела былого влияния в германском мире, а у Бисмарка относительно Шлезвига и Гольштейна были другие планы: он не стремился вступать в войну с Данией за появление нового независимого государства и склонялся к аннексии территории герцогств. Как дипломат Бисмарк не считал возможным нарушать подписанный Пруссией и Австрией в 1852 Лондонский договор, признававший права на датский престол Кристиана Глюксбургского и отрицавший их в отношении герцога Аугустенбургского. Австрия и Пруссия официально заявили, что не намерены нарушать Лондонский договор. Гогенцоллерны и Габсбурги выступили единым фронтом. Усилиями Бисмарка Союзный сейм принял декрет о лишении Кристиана IX власти над немецкоязычными герцогствами, а большинство малых германских государств поддерживало герцога Аугустенбургского. В декабре саксонские и ганноверские войска подошли к границе Гольштейна. Прусские и австрийские войска стояли на Эльбе. Министр-президент Пруссии действовал осторожно и прагматично. Он дал понять Наполеону III, что готов обсуждать проблему Шлезвига и Гольштейна на международной конференции и отблагодарить Францию за поддержку. Бисмарк официально предложил Австрии заключить союз и внести в союзный договор пункт о том, что если конфликт приведет к войне, то судьбу герцогств Пруссия и Австрия будут решать вместе. Его поддержал австрийский министр иностранных граф Рехберг. Договор был подписан 16 января 1864, тогда же Пруссия и Австрия потребовали от Кристиана IX отменить конституцию в Шлезвиге, но он отказался. В конце января 1864 прусские войска вошли в Гольштейн. 1 февраля австро-прусские войска (ок. 60 тыс. человек) под командованием прусского генерал-фельдмаршала Ф. Врангеля вторглись в Шлезвиг. К середине апреля вся материковая часть Дании уже находилась в их руках. 18 апреля 1864 прусские атаки разрушили датские укрепления у Дюббеля. Это было крупнейшее сражение Д. в. 29 апреля прусско-австрийские войска достигли Фредерисии, датская армия должна была эвакуироваться на о- ва Альс и Фюн. На море военные действия первоначально складывались в пользу датчан. 17 марта они одержали победу у о. Рюген, а 9 мая — у о. Гельголанд. Но после отступления датской армии на о-ва Альс и Фюн флот противника сконцентрировался вблизи этих островов и захватил Северо- Фризские о-ва (близ западного побережья п-ова Ютландия). Европейские державы не оказали датчанам поддержки. Континентальная Европа не желала портить отношения с Бисмарком из-за Дании, а Великобритания не могла ничего предпринять самостоятельно. Но по ее инициативе в Лондоне была созвана конференция, на которой представители Австрии и Пруссии высказались за автономию Шлезвига и Гольштейна при сохранении династических связей с Данией. Датский король не поддержал это решение. Тогда австро-прусские войска возобновили наступление на Ютландском п-ове. Датское правительство предложило заключить мир, условия которого предусматривали передачу Австрии и Пруссии Шлезвига и Гольштейна. С 12 мая по 26 июня действовал режим перемирия. Затем прусские войска перешли в наступление, захватили о. Альс, а к середине июля оккупировали всю территорию Ютландии. 16 июля было подписано новое перемирие. 1 августа 1864 состоялось подписание прелиминарного мира, а 30 октября в Вене — окончательного мирного договора, согласно которому Дания отказалась от прав на Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург в пользу Пруссии и Австрии. Герцогства перестали быть объектом международного урегулирования, теперь их судьба находилась в руках Берлина и Вены. Д. в. стала первой в серии военных кампаний Пруссии за объединение Германии. Ист.: Бисмарк О. фон. Мемуары железного канцлера. СПб., 2004. Лит.: Роотс Л. Шлезвиг-гольштинский вопрос и политика европейских держав в 1863—1864 гг. Таллин, 1957; Нарочницкая Л. И. Россия и войны Пруссии в 60-х годах XIX в. за объединение Германии «сверху». М., 1960; Ростиславлева Н. В. Шлезвиг-гольштейнский вопрос в фокусе создания Германской империи // Региональный нарратив имперской провинции: методологические подходы и исследовательские практики. Ставрополь, 2016; Showalter D. E. The Wars of German Unification. London, 2004. Н. В. Ростиславлева.