Датская война 1864 (Австро-датско-прусская война)

Да`тская война` 1864 (Австро-датско-прусская война) — война Пруссии против Дании из-за связанных личной унией с Данией герцогств Шлезвиг и Гольштейн , население которых было в значительной части немецким. Проблема герцогств давно являлась «болевой точкой» «германского вопроса». Авторитетный либерал немецкого Севера Фридрих Христоф Дальман еще в 1815 начал строить планы по привлечению герцогств в германский мир . В годы Германской революции 1848—1849 шлезвиг-гольштейнский вопрос был актуален, его попытались решить. Пруссия, Ганновер и другие германские государства ввели войска в Шлезвиг, военные действия оказались успешными, их поддержал Франкфуртский парламент (см. Датско-прусская война 1848—1850). Но Великобритания и Швеция при поддержке России сделали все, чтобы герцогства не были присоединены к Германии. Итогом стало подписание перемирия, возвращавшего status quo. Поводом для нового обострения шлезвиг- гольштейнского вопроса стало введение в марте 1863 датским королем Фридрихом VII конституции во всех подвластных ему землях. Таким образом ликвидировались традиционные привилегии Шлезвига и значительно урезались права Гольштейна и Лауэнбурга. В Германии опасались, что датский король хочет ассимилировать немецкое меньшинство, составлявшее на тот момент треть всего населения Датского королевства, и выразили протест. 15 ноября 1863 неожиданно скончался датский король , власти Гольштейна отказались присягнуть новому королю Кристиану IX. Кристиан Глюксбургский не был прямым потомком Фридриха VII (являлся всего лишь мужем его кузины), поэтому Гольштейн обратился к Германскому сейму с просьбой признать Фридриха Аугустенбургского герцогом независимого государства Шлезвиг- Гольштейн . Решение вопроса в Союзном сейме зависело от позиции Австрии и министра-президента Пруссии О. фон Бисмарка. Но Австрия уже не имела былого влияния в германском мире, а у Бисмарка относительно Шлезвига и Гольштейна были другие планы: он не стремился вступать в войну с Данией за появление нового независимого государства и склонялся к аннексии территории герцогств. Как дипломат Бисмарк не считал возможным нарушать подписанный Пруссией и Австрией в 1852 Лондонский договор , признававший права на датский престол Кристиана Глюксбургского и отрицавший их в отношении герцога Аугустенбургского. Австрия и Пруссия официально заявили, что не намерены нарушать Лондонский договор . Гогенцоллерны и Габсбурги выступили единым фронтом. Усилиями Бисмарка Союзный сейм принял декрет о лишении Кристиана IX власти над немецкоязычными герцогствами, а большинство малых германских государств поддерживало герцога Аугустенбургского. В декабре саксонские и ганноверские войска подошли к границе Гольштейна. Прусские и австрийские войска стояли на Эльбе. Министр-президент Пруссии действовал осторожно и прагматично. Он дал понять Наполеону III, что готов обсуждать проблему Шлезвига и Гольштейна на международной конференции и отблагодарить Францию за поддержку. Бисмарк официально предложил Австрии заключить союз и внести в союзный договор пункт о том, что если конфликт приведет к войне, то судьбу герцогств Пруссия и Австрия будут решать вместе. Его поддержал австрийский министр иностранных граф Рехберг. Договор был подписан 16 января 1864, тогда же Пруссия и Австрия потребовали от Кристиана IX отменить конституцию в Шлезвиге, но он отказался. В конце января 1864 прусские войска вошли в Гольштейн . 1 февраля австро-прусские войска (ок. 60 тыс. человек) под командованием прусского генерал-фельдмаршала Ф. Врангеля вторглись в Шлезвиг. К середине апреля вся материковая часть Дании уже находилась в их руках. 18 апреля 1864 прусские атаки разрушили дат­ские укрепления у Дюббеля. Это было крупнейшее сражение Д. в. 29 апреля прусско-австрийские войска достигли Фредерисии, датская армия должна была эвакуироваться на о- ва Альс и Фюн. На море военные действия первоначально складывались в пользу датчан. 17 марта они одержали победу у о. Рюген, а 9 мая — у о. Гельголанд. Но после отступления датской армии на о-ва Альс и Фюн флот противника сконцентрировался вблизи этих островов и захватил Северо- Фризские о-ва (близ западного побережья п-ова Ютландия). Европейские державы не оказали датчанам поддержки. Континентальная Европа не желала портить отношения с Бисмарком из-за Дании, а Великобритания не могла ничего предпринять самостоятельно. Но по ее инициативе в Лондоне была созвана конференция, на которой представители Австрии и Пруссии высказались за автономию Шлезвига и Гольштейна при сохранении династических связей с Данией. Датский король не поддержал это решение. Тогда австро-прусские войска возобновили наступление на Ютландском п-ове. Датское правительство предложило заключить мир , условия которого предусматривали передачу Австрии и Пруссии Шлезвига и Гольштейна. С 12 мая по 26 июня действовал режим перемирия. Затем прусские войска перешли в наступление , захватили о. Альс, а к середине июля оккупировали всю территорию Ютландии. 16 июля было подписано новое перемирие . 1 августа 1864 состоялось подписание прелиминарного мира, а 30 октября в Вене — окончательного мирного договора, согласно которому Дания отказалась от прав на Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург в пользу Пруссии и Австрии. Герцогства перестали быть объектом международного урегулирования, теперь их судьба находилась в руках Берлина и Вены. Д. в. стала первой в серии военных кампаний Пруссии за объединение Германии. Ист.: Бисмарк О. фон. Мемуары железного канцлера. СПб., 2004. Лит.: Роотс Л. Шлезвиг-гольштинский вопрос и политика европей­ских держав в 1863—1864 гг. Таллин, 1957; Нарочницкая Л. И. Россия и войны Пруссии в 60-х годах XIX в. за объединение Германии «сверху». М., 1960; Ростиславлева Н. В. Шлезвиг-гольштейнский вопрос в фокусе создания Германской империи // Региональный нарратив имперской провинции: методологические подходы и исследовательские практики. Ставрополь, 2016; Showalter D. E. The Wars of German Unification. London, 2004. Н. В. Ростиславлева.