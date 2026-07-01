Даскалов (болг. Райко Иванов Даскалов), Райко (21.12.1886, Бяла-Черква ‒ 26.08.1923, Прага, Чехословакия)

Даскало`в (болг. Райко Иванов Даскалов), Райко (21.12.1886, Бяла-Черква — 26.08.1923, Прага, Чехословакия) — болгарский политический и государственный деятель. Родился в семье учителей, закончил торговую гимназию в Свиштове, изучал философию и экономические науки в Берлине (1907—1912). Под влиянием своего земляка Ц. Бакалова (Церковского) (1869— 1926) увлекся идеями аграризма и вступил в Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС), став лидером его левого крыла. Выступал против участия Болгарии в Первой мировой войне. В 1916 был приговорен к тюремному заключению, поводом к чему стала т. н. «Деклозиерова афера» (попытка Великобритании и Франции в годы Первой мировой войны привлечь на свою сторону Болгарию путем выгодной торговой сделки — покупки сельхозпродукции по ценам выше рыночных). После начала Владай­ского восстания 1918 (сентябрь 1918) Д. выпущен на свободу и включен в состав правительственной делегации для переговоров с восставшими. Перешел на их сторону и был объявлен главнокомандующим провозглашенной Радомирской республики (27 сентября 1918). После подавления восстания бежал в Салоники и вернулся в Болгарию благодаря объявленной в декабре 1918 амнистии политическим заключенным. В 1919–1923 входил в состав правительства, занимал посты министра земледелия и государственных имуществ, министра торговли, промышленности и труда, временно управляющего министерством финансов; с 1922 — министр внутренних дел. Д. занимался публицистической деятельностью, являясь корреспондентом газеты «Земледелско знаме» и ее главным редактором. В мае 1923 назначен послом Болгарии в Прагу. Не признал политический переворот в Болгарии июня 1923, в результате которого правительство БЗНС было отстранено от власти. По его инициативе было образовано Заграничное представительство БЗНС, призванное способствовать международному осуждению политики А. Цанкова. 26 августа был убит в Праге наемным убийцей – членом Внутренней Македонской революционной организации (см. Внутренняя македонско-одринская революционная организация). Соч.: Избрани произведения: В 2 т. Съст. С. Даскалова, Д. Тишев. София, 1986. Лит.: Тишев Д. Д-р Райко Даскалов. Жизнен път и обществена дейност. София, 1988. О. В. Лощакова.