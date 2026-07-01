ДАСИЙНАЯ НОТАЦИЯ

ДАСИЙНАЯ НОТАЦИЯ - разновидность нотации латинской церковного пения, применявшаяся в эпоху Каролингского Возрождения.

Образцы Дасиной нотации встречаются только в музыкально-теоретических трактатах. Основой Дасиной нотации служит символ , называемый dasia (от греческого δασεῖα - название знака, обозначающего густое придыхание). Графика Дасиной нотации восходит к античной буквенной нотации, представленной в таблицах греческого теоретика IV века Алипия и в трактате Боэция «De institutione musica» (начало VI века). Этот символ в системе нотации Хукбальда Сент-Аманского обозначает самую низкую ступень звукоряда, а словосочетание dasia rectum присутствует в его трактате «О музыке» (другое название - «Об основах гармоники», около 900 года). Система Дасиной нотации описывается в анонимных трактатах IX века: «Учебник музыки», «Схолии к учебнику [музыки]» и др., неизвестных авторов которых часто обобщенно называют Псевдо-Хукбальдом или школой Хукбальда. Знаки Дасиной нотации представляют собой различные модификации исходной графемы (горизонтальные и вертикальные инверсии на 180 и 90 градусов, снабженные дополнительными, в свою очередь варьируемыми, элементами - мелкими буквами S и C).

Существовало 2 способа согласования Дасиной нотации с певческим текстом - горизонтальный и вертикальный. Знаки либо записывались параллельно текстовой строке, подобно другим разновидностям средневековой нотации, либо выстраивались вертикально слева от текста, слоги которого располагались на горизонтальных линиях, проведенных вправо от дасийных обозначений Звукоряд, записанный знаками Дасиной нотации, генетически связан с древнегреческой совершенной системой, но в отличие от нее построен на основе только так называемого дизъюнктивного (т. е. с разделительным целым тоном) способа соединения одинаковых по структуре тетрахордов (в направлении снизу вверх: тон - полутон - тон). Модальные свойства звукоряда (прежде всего функциональная тождественность квинт и фиксированное положение полутона) нашли отражение и в графике: так, 3-я ступень тетрахорда (в терминологии того времени - tritos (трита)) по начертанию всегда отличается от других ступеней. Таким образом подчеркивается ее функция в тетрахорде - указывать на единственный полутон. В средневековой теории Дасийная нотация подвергалась критике: Герман Расслабленный считал «дасийный» способ соединения тетрахордов «противоестественным» (contra naturam - Musica Hermanni Contracti / Ed.L. Ellinwood. Rochester (N. Y.), 1936. P. 23-24), однако такого рода критика была верна лишь с точки зрения теории диатонического одноголосия. Дасийная нотация была преимущественно ориентирована на запись многоголосного пения; она хорошо приспособлена для передачи движения параллельными квинтами, и не исключено, что первоначально предназначалась прежде всего для этой цели. Дасийная нотация возникла в эпоху расцвета устной традиции церковного пения. Активно развивавшееся в это время невменное нотное письмо (смотри статью Невмы ) не фиксировало высоту тонов и служило певчим прежде всего средством самоконтроля при исполнении ранее заученных напевов. Дасийное письмо, напротив, давало возможность исполнять незнакомый распев собственными силами певчих не со слуха, но по записи - «ignotum melum ex nota eorum [i. e. vocum] qualitate et ordine per signa investigare» (открывать [для себя] незнакомую мелодию, [зная] качество и порядок звуков (т. е. звукоряд и модальные функции.- С.Л.), через [нотные] знаки - Schmid. 1981. P. 10). Именно в Дасийной нотации были записаны первые образцы европейского многоголосия - параллельные и непараллельные органумы. Трактаты, в которых использована Дасийная нотация, сохранились в большом количестве списков, они были хорошо известны ученым средневековья; однако Дасийная нотация не получила широкого распространения в церковнопевческой практике. Позднейшие теоретики - Герман Расслабленный, Гвидо Аретинский и др., - добиваясь от нотного письма точности в передаче интервалов, опирались в своих реформах на иные принципы и иной звукоряд (хотя ставили перед собой те же дидактические цели - сравнение - «Послание о незнакомом пении» Гвидо Аретинского). Вертикальный способ дасийной записи предвосхищает линейную нотацию последующих эпох.

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