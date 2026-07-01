Дашнакцутюн (Армянский революционный союз)

Дашнакцутю`н (Армянский революционный союз) — демократическая партия. Возникла в 1890 в Тифлисе. Основателями Д. являлись Х. Микаелян, С. Заварян, С. Зорьян, О. Лорис-Меликов и др. Центральный печатный орган — газета «Дрошак». Создание Д. было обусловлено борьбой за самоопределение Зап. Армении. Решение армянского вопроса занимает главенствующее место в идеологии и практической деятельности Д. Экстерриториальное положение Д. вынудило ее принять в организационной структуре принцип децентрализации. Идейно Д. была близка к русскому народничеству. Во II Государственной думе имела общую фракцию с Партией социалистов- революционеров. В 1907 принята во II Интернационал. Накануне Первой мировой войны Д. отвергла предложение младотурок о сотрудничестве против России. Д. приняла активное участие в организации и руководстве армянских добровольческих дружин, действовавших на Кавказском фронте в составе русской армии. После геноцида армян в Османской империи Д. переместила центр тяжести своей деятельности в Закавказье. Члены Д. были в мае 1918 среди главных организаторов отражения агрессии турецких войск в Вост. Армении. В Республике Армении (РА) была правящей партией (1918—1920). Внешняя политика правительства Д. прежде всего была связана с армянским вопросом. Направленный на его решение Севрский договор 1920 от имени РА подписал член Д. и глава парламента республики А. Агаронян. Армяно- турецкая война 1920 способствовала советизации Армении, Д. принуждена была уступить власть компартии (декабрь 1920). В 1921 лидировала в восстании против советской власти. Немало членов Д. эмигрировали из Советской Армении за рубеж. Они продолжили партийную деятельность в диаспоре, подвергая резкой критике тоталитарный режим в СССР. В годы Второй мировой войны Д. в целом ориентировалась на США и Великобританию, ее члены участвовали в Сопротивления движении. Д. восстановила свои структуры в Армении в период распада СССР. Активно поддержала самоопределение армян Нагорного Карабаха (Арцах). В декабре 1994 деятельность партии была запрещена в РА, а ряд ее членов был арестован. Д. вновь была легализована только в феврале 1998, после отставки президента Л. Тер-Петросяна. С этого момента Д. неизменно имеет представительство в парламенте РА и в коалиционных правительствах (2003, 2007, 2008, 2016). Организации Д. работают в 40 странах, их члены входят в представительные и иные органы власти ряда государств (Ливан, Иран и др.). Лит.: Оганесян Э. Век борьбы. Очерк 100-летней истории дашнакской партии и национально-освободительной борьбы армянского народа. Т. 1—2. Мюнхен — М., 1991. Б. В. Маилян.