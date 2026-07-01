Дашков, Дмитрий Васильевич (25.12. 1788[05.01.1789], по другим сведениям, 1784, Москва ‒ 26.11[08.12].1839, Санкт-Петербург) ‒

Да`шков, Дмитрий Васильевич (25.12. 1788[05.01.1789], по другим сведениям, 1784, Москва — 26.11[08.12].1839, Санкт-Петербург) — российский государственный деятель, литератор. Из дворян. В 1801—1810 служил в Московском архиве ведомства Коллегии иностранных дел. В 1810 перешел на службу в Министерство юстиции в Санкт- Петербурге. В 1818 назначен вторым советником русского посольства в Константинополе, впоследствии работал в русском консульстве в Леванте. Статс-секретарь (1826). В 1826 получил должность товарища министра внутренних дел, в 1829 — товарища министра юстиции. В 1832 назначен министром юстиции. С 1839 — действительный тайный советник, член Государственного совета, председатель департамента законов, начальник Второго отделения Собственной Его Величества канцелярии. Д. получил также известность как литератор и активный участник полемики между карамзинистами и архаистами. В 1810 опубликовал статью «Разбор „Двух статей из Лагарпа”», в которой критиковал взгляды лидера архаистов А. С. Шишкова. В 1815 стал одним из основателей объединившего карамзинистов литературного общества «Арзамас». Соч.: Афонская гора: Отрывок из путешествия по Греции, в 1820 году. СПб., 1824; О легчайшем способе возражать на критики. СПб., 1811. И. А. Бессонов.