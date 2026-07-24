ДАШКИН ЗЮЛЬКАРНАИН ШАНГАРЕЕВИЧ

Дашкин Зюлькарнаин Шангареевич (22.07.1861–?) – из дворян ст. Ключевской 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, сын войск. старшины Шангарея Ягофаровича Д. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 2 р. (1880) и Оф. кав. школу «отлично» (15.10.1904). На службе с 25.06.1876. Хор. (с 16.05.1881). Сотн. (с 25.11.1883). Подъес. (с 15.11.1889). Ес. (с 01.07.1901 со ст. с 06.05.1900). Войск. старшина (с 30.07.1907). Полк. (Высочайший приказ 19.12.1916 со ст. с 10.06.1916 с утв. в заним. должн.). Ген.-майор (с 11.08.1918 с увольнением от службы; утв. - Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 30.08.1919 с увольнением от службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией). Служба: мл. писарь упр. 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (с 1876). Во 2 Оренбургском казачьем полку (с 07.10.1877). В 5 Оренбургском казачьем полку (с 1880). На льготе (1881–1882). Во 2 Оренбургском казачьем полку (с 1882) – мл. оф., и.д. зав. оружием (с 02.1883), и.д. полкового казначея (06–09.1884). На льготе (до 1889). В 3 Оренбургском казачьем полку (с 1889), и.о. полкового адъютанта. Командир сотни (с 02.07.1892). Атаман ст. Ключевской (с 21.01.1893). В 5 Оренбургском казачьем полку (с 1895, 1901–1910). На льготе (10.1900–08.1901). Командир конвойной сотни 5 Оренбургского казачьего полка при командующем войсками Туркест. военного округа (с 01.09.1906). На льготе (11.1906–08.1907). Прикомандирован ко 2 УрКП (12.1907–01.1910). В 4 Оренбургском казачьем полку в Туркест. военного округа (с 22.01.1910), пом. командира полка по строевой части. Командир 14 Оренбургского казачьего полка (1914–23.02.1917). Контужен с ушибом голени правой ноги. Остался в строю. Прикомандирован к Войск. штабу Оренбургского казачьего войска (16.05.1917). В конце 1917 поручено формирование частей из мусульман Оренбургского казачьего войска. Съезд трудового казачества (02.1918) поручил ему заведование Войсковым штабом впредь до избрания Советской власти. Зав. воен. отделом комиссариата трудового казачества войска Оренбургского (до 23.05.1918, при красных). Входил в состав Башк. правительства (1918). Состоял в распоряжении Войскового штаба Оренбургского казачьего войска. «Увольняется по домашним обстоятельствам от службы с награждением чином ген.-майора, мундиром и пенсией» (Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 66. 11.08.1918). В отставке. Во изменение приказа назн. руководителем обучения казаков 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, мобилизованных, но не призванных в части (Указ Войскового правительства Оренбургского казачьего войска № 273. 08.10.1918). Назн. председ. комиссии по распределению казачьих оф. на группы на получение содержания за прошлое время (10.10.1918). Назн. на службу при воен. совете Тургайской обл. управы врем. Киргизского правительства «Алаш-Орды» (Приказ по Оренбургскому казачьему войску № 333. 22.10.1918). Отступил из Оренбурга (01.1919), семья осталась в Орске. Дальнейшая судьба неизвестна. Награды: приз 74 руб. за отл. стрельбу (1883), 175 руб. на оф. скачке (08.1884), приз 74 руб. за состязат. стрельбу (1885), 50 руб. на оф. скачке (06.1887), 60 руб. за отл. стрельбу (1893), револьвер «Наган» за отл. стрельбу (08.1897), 74 руб. за отл. стрельбу (1900), Св. Стан. 3-й ст. (25.12.1904, за отл. окончание Оф. кав. школы), Бухарский орден золотой звезды 3-й ст. (1905, разрешено носить 19.04.1906), Св. Анны 3-й ст. (05.05.1909), Бухарский орден золотой звезды 2-й ст. (1910), Св. Стан. 2-й ст. (1913), 1914–1917 – Св. Анны 2-й ст. м. (31.10.1914), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (31.10.1914), м. и б. к Св. Стан. 2-й ст. (14.03.1915), м. и б. к Св. Анны 3-й ст. (15.05.1915), м. и б. к Св. Стан. 3-й ст. (26.06.1915) и чин полк., серебр. медаль в память царствования имп. Александра III (27.09.1896). За отцом 446 дес. в Троицком уезде (на 18.01.1875).