ДАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ.
В 1956 году окончил Московский институт тонкой химической технологии, в 1964 году - Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу композиции А.И. Хачатуряна. С 1993 года председатель исполкома Международной ассоциации композиторских организаций (МАКО).
Среди сочинений: оперы «Клоп» (по В.В. Маяковскому, сочинена в 1972 году, поставлена в 1986 году, Кемерово; 2-я ред., 1988, Москва), «Ревизор» (по Н.В. Гоголю, сочинена в 2006 году); мюзиклы «Пеппи Длинныйчулок» (1972, Москва), «Бумбараш» (1973, Рига); произведения кантатно-ораториального жанра: «Фауст» (1964), «Монологи» (1970), «Реквием» на стихи А.А. Ахматовой (1990), «Это мы, Господи» («литургия для хора а капелла», 2006); 10 симфоний (1964-2002 годы), инструментальные концерты, камерные сочинения; музыка к спектаклям (около 80), кинофильмам (около 200, в т. ч. «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Слуга», «Вор»).
Государственная премия СССР (1991).