ДАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ.

В 1956 году окон­чил Московский институт тон­кой хи­мической тех­но­ло­гии, в 1964 году - Музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных по клас­су ком­по­зи­ции А.И. Ха­ча­ту­ря­на. С 1993 года председатель ис­пол­ко­ма Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ком­по­зи­тор­ских ор­га­ни­за­ций (МАКО).

Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры «Клоп» (по В.В. Мая­ков­ско­му, сочинена в 1972 году, по­став­ле­на в 1986 году, Ке­ме­ро­во; 2-я ред., 1988, Мо­ск­ва), «Ре­ви­зор» (по Н.В. Го­го­лю , сочинена в 2006 году); мю­зик­лы «Пеп­пи Длин­ный­чу­лок» (1972, Мо­ск­ва), «Бум­ба­раш» (1973, Ри­га); про­из­ве­де­ния кан­тат­но-ора­то­ри­аль­но­го жан­ра: «Фа­уст» (1964), «Мо­но­ло­ги» (1970), «Ре­к­ви­ем» на сти­хи А.А. Ах­ма­то­вой (1990), «Это мы, Гос­по­ди» («ли­тур­гия для хо­ра а ка­пел­ла», 2006); 10 сим­фо­ний (1964-2002 годы), ин­ст­ру­мен­таль­ные кон­цер­ты, ка­мер­ные со­чи­не­ния; му­зы­ка к спек­так­лям (около 80), ки­но­филь­мам (около 200, в т. ч. «Шер­лок Холмс и док­тор Ват­сон», «Зим­няя виш­ня», «Со­ба­чье серд­це», «Слу­га», «Вор»).

Государственная премия СССР (1991).