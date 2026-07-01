Дас, Читтаранджан (прозвище Дешбандху ‒ «друг страны») (05.11.1870, Дакка ‒ 16.06.1925, Даржилинг)

Дас, Читтара`нджан (прозвище Дешбандху — «друг страны») (05.11.1870, Дакка — 16.06.1925, Даржилинг) — деятель национально-освободительного движения в Индии. Выдающийся адвокат . Принадлежал к очень образованной семье, принимавшей активное участие в общественно-политической жизни Индии. В 1890 после окончания колледжа в Калькутте (ныне Колката) уехал учиться в Лондон. В 1893 вернулся в Индию и приступил к юридической практике в Верховном суде Калькутты. В 1908 одержал блестящую победу в суде по делу Ауробиндо Гхоша, обвиняемого во взрыве в Алипуре. После суда дружба и сотрудничество с Ауробиндо Гхошем продолжились. Д. являлся защитником бенгальского языка и культуры, выступал за преподавание и сдачу экзаменов на этом языке в учебных заведениях Бенгалии. Был мастером слова, печатался в литературных журналах, издавал газету «Forward», позже переименованную в «Liberty». Д. активно пропагандировал идеи свараджа (самоуправления). Был единомышленником Махатмы Ганди, разделяя не только его принципы ненасилия, но и идею равенства всех людей и религий. Главными целями Д. всегда оставались достижение индусско-мусульманского единства, улучшение положения женщин, ликвидация неприкасаемости и свержение власти англичан. Он отстаивал идею создания органов самоуправления в селах и внедрения системы кредитования на развитие ремесел и сельского хозяйства, а также выступал за сохранение кустарных промыслов. Д. вместе с Ганди принимал участие в движении несотрудничества 1919—1922. Первым из лидеров национально-освободительного движения инициировал бойкот британской одежды, публично сжег свою одежду и переоделся в кхади. В 1921 вместе с женой и сыном был арестован британским правительством. В 1922 Д. был избран председателем Индийского Национального конгресса (ИНК), однако предложенная им программа была отклонена, и он сложил свои полномочия. В 1923 Д. вместе с Мотилалом Неру создал Конгресс- халифатистскую партию свараджа, которую возглавлял в 1923—1925. Лит.: Majumdar R. C. History of the Freedom Movement in India. 3 vol. Calcutta, 2004. Е. В. Смирнова.