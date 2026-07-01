ДАС ЧИТТАРАНДЖАН

ДАС ЧИТТАРАНДЖАН - индийский политический и общественный деятель.

По про­ис­хо­ж­де­нию бен­га­лец. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1909 года при­об­щил­ся к по­ли­тической дея­тель­но­сти по­сле ус­пеш­ной за­щи­ты в су­де ши­ро­ко из­вест­но­го в Ин­дии бенгальского на­цио­на­ли­ста и фи­ло­со­фа А.К. Гхо­ша. В 1917 году всту­пил в Ин­дий­ский на­цио­наль­ный кон­гресс (ИНК). В 1920-1922 годах воз­глав­лял кам­па­нию гражданского не­по­ви­но­ве­ния в Бен­га­лии. В 1922 году председатель ИНК, в 1923-1924 годах председатель Все­ин­дий­ско­го кон­грес­са проф­сою­зов, с 1924 года мэр Каль­кут­ты.

В 1923 году вме­сте с М. Не­ру ос­но­вал Сва­рад­жи­ст­скую пар­тию внут­ри ИНК, сто­яв­шую на по­зи­ци­ях кон­сти­ту­цио­на­лиз­ма и пре­сле­до­вав­шую цель дос­тичь сва­рад­жа (са­мо­управ­ле­ния) пу­тём уча­стия индийских на­цио­на­ли­стов в ра­бо­те за­ко­но­дательных ор­га­нов. От­стаи­вал принципы се­ку­ля­риз­ма и вы­сту­пал за свет­ский ха­рак­тер индийских по­ли­тических пар­тий.