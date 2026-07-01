ДАС ЧИТТАРАНДЖАН
ДАС ЧИТТАРАНДЖАН - индийский политический и общественный деятель.
По происхождению бенгалец. Получил юридическое образование в Великобритании. С 1909 года приобщился к политической деятельности после успешной защиты в суде широко известного в Индии бенгальского националиста и философа А.К. Гхоша. В 1917 году вступил в Индийский национальный конгресс (ИНК). В 1920-1922 годах возглавлял кампанию гражданского неповиновения в Бенгалии. В 1922 году председатель ИНК, в 1923-1924 годах председатель Всеиндийского конгресса профсоюзов, с 1924 года мэр Калькутты.
В 1923 году вместе с М. Неру основал Свараджистскую партию внутри ИНК, стоявшую на позициях конституционализма и преследовавшую цель достичь свараджа (самоуправления) путём участия индийских националистов в работе законодательных органов. Отстаивал принципы секуляризма и выступал за светский характер индийских политических партий.