Дарственный надел

Да`рственный наде`л — земельный надел в России, равный 1/4 высшей нормы надела, установленной для данной местности по условиям Кресть­янской реформы 1861. Помещик с согласия крестьян предоставлял Д. н. в собственность крестьянам даром (отсюда название), сохраняя за собой остальную землю. Крестьяне, получившие Д. н., назывались кресть­янами- дарственниками. Д. н. был недостаточен для ведения крестьянского хозяйства, поэтому его часто называли «сиротским» или «нищенским», но освобождал крестьянина от обязанностей по отношению к помещику. Часто правила нарушались, и крестьяне получали Д. н. меньше установленной нормы (реже — больше). Крестьяне стремились к получению Д. н. в тех губерниях, где цены на продажу и аренду земли были значительно ниже суммы оброка, а следовательно, и стоимости земли по выкупу. Наиболее широко Д. н. был распространен в Самарской, Саратовской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Екатеринославской и Херсонской губерниях. Лит.: Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958; Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856—1861. М., 1984. М. В. Шерстюк.