ДАРРЕЛЛ ЛОРЕНС ДЖОРДЖ

ДАРРЕЛЛ ЛОРЕНС ДЖОРДЖ - английский писатель.

Брат Дж. Дар­рел­ла. Учил­ся в ча­ст­ных шко­лах Ин­дии и Анг­лии (1923-1930 годы). Был со­труд­ни­ком британского кон­суль­ст­ва в Алек­сан­д­рии (1941-1947 годы), пресс-сек­ре­та­рём британского по­соль­ст­ва в Бел­гра­де (1949-1952 годы), офи­це­ром по свя­зям с об­ще­ст­вен­но­стью в Ни­ко­сии (1952-1956 годы).

Литературный де­бют - по­этический сборник «При­чуд­ли­вый фраг­мент: сти­хо­тво­ре­ния, на­пи­сан­ные в воз­рас­те 16-19 лет» («Quaint fragment: Poems written between the ages of sixteen and nineteen», 1931). Под­лин­ным на­ча­лом сво­ей литературной дея­тель­но­сти Даррелл счи­тал ро­ман «Чёр­ная кни­га: Агон» («The black book: An agon», 1938), на­пи­сан­ный под влия­ни­ем Г. Мил­ле­ра. Все­об­щее при­зна­ние Даррелл по­лу­чил с вы­хо­дом в свет тет­ра­ло­гии «Алек­сан­д­рий­ский квар­тет» («The Ale­xandria quartet»): «Жюс­ти­на» («Jus­ti­ne», 1957; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1969, русский перевод 1993), «Баль­та­зар» («Balthazar», 1958, русский перевод 1994), «Ма­ун­то­лив» («Moun­tolive», 1958, русский перевод 1995) и «Клеа» («Clea», 1959, русский перевод 1997). В пер­вых трёх ро­ма­нах с раз­ных то­чек зре­ния по­ка­за­на жизнь в Алек­сан­д­рии на­ка­ну­не 2-й ми­ро­вой вой­ны ; в за­клю­чительной час­ти Даррелл, опи­ра­ясь на тра­ди­ции Дж. Джой­са и М. Пру­ста, экс­пе­ри­мен­ти­ру­ет с ка­те­го­рия­ми про­стран­ст­ва и вре­ме­ни и, от­ка­зы­ва­ясь от хро­но­ло­гической по­сле­до­ва­тель­но­сти, опи­сы­ва­ет со­бы­тия вой­ны.

Ди­ло­гия «Бунт Аф­ро­ди­ты» («The revolt of Aphrodite»), вклю­чаю­щая ро­ма­ны «Tunc» (1968, русский перевод 2004) и «Nunquam» (1970, русский перевод 2004), по­свя­ще­на про­бле­мам куль­ту­ры в современном об­ще­ст­ве. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Даррелла: цикл «Авинь­он­ский квин­тет» («The Avignon quintet»), вклю­чаю­щий ро­ма­ны «Мон­сень­ор, или Князь Тьмы» («Monsieur, or the Prince of Darkness», 1974, русский перевод. 2004), «Ли­вия, или По­гре­бён­ный за­жи­во» («Li­via, or Buried alive», 1978), «Кон­станс» («Constance», 1982), «Се­ба­сть­ян, или Все­по­гло­щаю­щие стра­сти» («Sebastian, or Ruling passions», 1983); ли­ри­ко-эт­но­гра­фические очер­ки об ост­ро­вах: Кер­ки­ра - «Оби­тель Про­спе­ро: Пу­те­во­ди­тель по ост­ро­ву Кор­ки­ра» («Prospe­ro’s Cell: A guide to the landscape and manners of the island of Corcyra», 1945), Ро­дос - «Раз­мыш­ле­ния о пен­но­ро­ж­дён­ной» («Reflec­tions on a marine Venus», 1953), Кипр - «Горь­кие ли­мо­ны» («Bit­ter lemons», 1957, русский перевод 2000).