ДАРРЕЛЛ ЛОРЕНС ДЖОРДЖ
ДАРРЕЛЛ ЛОРЕНС ДЖОРДЖ - английский писатель.
Брат Дж. Даррелла. Учился в частных школах Индии и Англии (1923-1930 годы). Был сотрудником британского консульства в Александрии (1941-1947 годы), пресс-секретарём британского посольства в Белграде (1949-1952 годы), офицером по связям с общественностью в Никосии (1952-1956 годы).
Литературный дебют - поэтический сборник «Причудливый фрагмент: стихотворения, написанные в возрасте 16-19 лет» («Quaint fragment: Poems written between the ages of sixteen and nineteen», 1931). Подлинным началом своей литературной деятельности Даррелл считал роман «Чёрная книга: Агон» («The black book: An agon», 1938), написанный под влиянием Г. Миллера. Всеобщее признание Даррелл получил с выходом в свет тетралогии «Александрийский квартет» («The Alexandria quartet»): «Жюстина» («Justine», 1957; экранизирована в 1969, русский перевод 1993), «Бальтазар» («Balthazar», 1958, русский перевод 1994), «Маунтолив» («Mountolive», 1958, русский перевод 1995) и «Клеа» («Clea», 1959, русский перевод 1997). В первых трёх романах с разных точек зрения показана жизнь в Александрии накануне 2-й мировой войны; в заключительной части Даррелл, опираясь на традиции Дж. Джойса и М. Пруста, экспериментирует с категориями пространства и времени и, отказываясь от хронологической последовательности, описывает события войны.
Дилогия «Бунт Афродиты» («The revolt of Aphrodite»), включающая романы «Tunc» (1968, русский перевод 2004) и «Nunquam» (1970, русский перевод 2004), посвящена проблемам культуры в современном обществе. Среди других произведений Даррелла: цикл «Авиньонский квинтет» («The Avignon quintet»), включающий романы «Монсеньор, или Князь Тьмы» («Monsieur, or the Prince of Darkness», 1974, русский перевод. 2004), «Ливия, или Погребённый заживо» («Livia, or Buried alive», 1978), «Констанс» («Constance», 1982), «Себастьян, или Всепоглощающие страсти» («Sebastian, or Ruling passions», 1983); лирико-этнографические очерки об островах: Керкира - «Обитель Просперо: Путеводитель по острову Коркира» («Prospero’s Cell: A guide to the landscape and manners of the island of Corcyra», 1945), Родос - «Размышления о пеннорождённой» («Reflections on a marine Venus», 1953), Кипр - «Горькие лимоны» («Bitter lemons», 1957, русский перевод 2000).