ДАРРЕЛЛ ДЖЕРАЛД МАЛКОЛМ
ДАРРЕЛЛ ДЖЕРАЛД МАЛКОЛМ - англйский писатель-анималист, путешественник, зоолог.
Брат Л. Даррелла. Родился в семье инженера, детство провёл на острове Корфу (Керкира). Систематического образования не получил. Работал помощником смотрителя в зоопарке Уипснейд, графство Бедфордшир (1939). Организовывал экспедиции в Африку, Южную Америку и Австралию с целью собирания коллекции редкой фауны. Создал зоопарк (1959) и основал Фонд сохранения дикой природы (1963) на острове Джерси.
Дебют Даррелла - книга о путешествии в Камерун «Перегруженный ковчег» («The overloaded ark», 1953, русский перевод 1958), ставшая бестселлером. Известность Даррелу принесли основанные на личном опыте книги - «Три билета до Эдвенчер» («Three singles to Adventure», 1954, русский перевод 1969), «Моя семья и другие звери» («My family and other animals», 1956, русский перевод 1971), «Под пологом пьяного леса» («The drunken forest», 1956, русский перевод 1963), «Земля шорохов» («The whispering land», 1961, русский перевод 1964), «Зоопарк в моём багаже» («A zoo in my luggage», 1964, русский перевод 1968), отличающиеся захватывающим сюжетом, эмоциональным стилем, тонким юмором. В книгах «Поймайте мне колобуса» («Catch me a colobus», 1972, русский перевод 1975), «Ковчег на острове» («The stationary ark», 1976, русский перевод 1980), «Золотые крыланы и розовые голуби» («Golden bats and pink pigeons», 1977, русский перевод 1981), «Сад богов» («The garden of the gods», 1978, русский перевод 1984) остро поставлена проблема сохранения исчезающих видов животных и их содержания в неволе.
Даррелл - создатель научно-популярных телефильмов «Двое в кустах» («Two in the bush», 1962), «Натуралист-любитель» («The amateur naturalist», 1982), «Даррелл в России» («Durrell in Russia», 1986).