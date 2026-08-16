ДАРМШТАДТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДАРМШТАДТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - международный фестиваль современной музыки.
Проводится с 1946 года в Дармштадте в рамках Летних курсов новой музыки (Ferienkurse für Neue Musik). До 1970 года ежегодный, с 1971 года проводится раз в 2 года. Во 2-й половине XX века мировой центр музыкального авангардизма.
На Дармштадском фестивале состоялись премьеры сочинений самых значительных современных композиторов-новаторов: Л. Берио, П. Булеза, Я. Ксенакиса, Б. Мадерны, О. Мессиана, Л. Ноно, В. Рима, К. Штокхаузена и др. На Летних курсах читали лекции, как правило, сами композиторы - Булез, Мадерна, Ноно, Штокхаузен (так называемая дармштадтская школа; существовала до 1961 года) и др., философ и музыковед Т. Адорно.