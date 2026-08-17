ДАРЛАН ЖАН ЛУИ
ДАРЛАН ЖАН ЛУИ Ксавье Франсуа - французский государственный и военный деятель, адмирал флота.
В 1901 году окончил Морскую школу. Участвовал в 1-й мировой войне. В послевоенные годы служил в Министерстве военно-морского флота и в Морском главном штабе. В 1934 году назначен командующим Атлантической эскадрой ВМС Франции, в декабре 1936 года - начальником Морского главного штаба. С началом 2-й мировой войны - главнокомандующий ВМС Франции, с июня 1940 года мин. военно-морской и торгового флотов в правительстве А.Ф. Петена. В феврале 1941 года назначен заместителем и официально провозглашён преемником маршала Петена, главы режима «Виши». С апреля 1942 года главнокомандующий вооруженными силами.
Проводя политику тесного сотрудничества с нацистской Германией и фашистской Италией, тщетно надеялся на пересмотр условий перемирия от 22-24.6.1940 года в пользу Франции. Разуверившись в возможности победы держав «оси», пытался переориентироваться на США. В апреле 1942 года уступил своё место в правительстве П. Лавалю, сохранив пост главкома. В ноябре 1942 года, находясь в Алжире, отдал приказ не оказывать сопротивление высадившимся в Северной Африке англо-американским войскам, а затем заключил соглашение с американским военным командованием о совместных действиях против Германии и Италии. Попытка Дарлана присоединиться к антигитлеровской коалиции, не порывая с вишистским режимом, который он пытался реабилитировать в глазах союзников, потерпела неудачу.
Убит 20-летним студентом Боньеде ла Шапелем, участником Движения Сопротивления.