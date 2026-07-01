Дарлан (фр. Darlan), Франсуа (07.08.1881, Нерак ‒ 24.12.1942, г. Алжир)

Дарла`н (фр. Darlan), Франсуа (07.08.1881, Нерак — 24.12.1942, г. Алжир) — французский военный и государственный деятель, адмирал флота. В 1901 окончил Морскую школу. Участвовал в Первой мировой войне. В послевоенные годы служил в Министерстве военно-морского флота и в Морском главном штабе. В 1934 назначен командующим Атлантической эскадрой ВМС Франции, в декабре 1936 — начальником Морского главного штаба. С началом Второй мировой войны — главнокомандующий ВМС Франции, а с июня 1940 — министр военно-морского и торгового флотов в правительстве маршала Ф. Петэна. В феврале 1941 был назначен заместителем и официальным преемником Петэна. С апреля 1942 — главнокомандующий вооруженными силами режима Виши. Проводя политику тесного сотрудничества с нацистской Германией и фашистской Италией, тщетно надеялся на пересмотр условий перемирия 22—24 июня 1940 в пользу Франции. Разуверившись в шансах на победу держав «Оси», пытался переориентироваться на США. В апреле 1942 уступил свое место в правительстве П. Лавалю, сохранив пост главкома. В ноябре 1942, находясь в Алжире, отдал приказ не оказывать сопротивление высадившимся в Сев. Африке англо-американским войскам, а затем заключил соглашение с американ­ским военным командованием о совместных действиях против Германии и Италии. Попытка Д. присоединиться к антигитлеровской коалиции, не порывая с вишистским режимом, который он пытался реабилитировать в глазах союзников, потерпела неудачу. 24 декабря 1942 Д. был убит 20-летним студентом, участником Сопротивления движения. Лит.: Chantérac A. de. L‘assassinat de Darlan. Paris, 1995; CoutauBégarie H., Huan C. Darlan. Paris, 1989; Delpont H. Darlan, L’ambition perdue. Nérac, 1998; Masson Ph. La marine française et la guerre 1939— 1945. Paris, 2000. П. П. Черкасов.