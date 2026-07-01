Дарий (др.-перс. Dārayava(h)uš)

Да`рий (др.-перс. Dārayava(h)uš) — имя нескольких персидских царей династии Ахеменидов. Д. I (правил в 522—486 до н. э.) — сын Гистаспа (перс. Виштаспа) из младшей линии Ахеменидов. В 522 до н. э. захватил власть, возглавив успешный заговор знати, имевший целью свержение и убийство правившего несколько месяцев царя, официально считавшегося Бардией, сыном Кира II (по утверждению Д., это был самозванец-узурпатор маг Гаумата). После переворота столкнулся с многочисленными мятежами и отложением ряда областей (в том числе Вавилона, Мидии, Египта, территорий Армении), но в течение 522—521 до н. э. подавил их, увековечив свою версию прихода к власти и побед над восставшими в Бехистунской надписи (копии которой были разосланы по державе). Провел масштабную административно-финансовую реформу, разделив государство (помимо нескольких вассальных областей) на 20 наместничеств-сатрапий (выделенных часто с нарушением естественно- исторических границ и составленных из этнических округов), уменьшив власть наместников и определив для каждой сатрапии ставку годовой подати. Развернул чеканку монет-дариков. Большое внимание уделял совершенствованию коммуникаций и созданию почтовой службы. Главной стратегической дорогой стала так называемая царская дорога из Суз через Верхний Заб, Тигр, Верхний Евфрат (выше Малатии) и Каппадокию в Сарды; для обеспечения водной связи средиземноморского бассейна с Персией был сооружен канал от Нила к Красному морю. Д. выстроил новую парадную столицу Персеполь (перс. Парса; обычными местопребываниями царя оставались Сузы и Экбатаны). Д. существенно усилил власть царя над аристократией. В начале правления Д. продолжал завоевания на всех направлениях. В 519 до н. э. он покорил саков тиграхауда (Юго-Вост. Приаралье), ок. 517 до н. э. — бассейн средне-нижнего течения Инда до окраины пустыни Тар, о-ва Самос, Лемнос, Хиос, ок. 516—512 до н. э. двинулся в Европу, покорив Фракию, подчинив персидской верховной власти Македонию и предприняв глубокое вторжение в скифское Сев. Причерноморье (окончилось неудачей, но оставило под временным контролем персов какие-то группы скифов при Дунае, на территории современной Румынии — саки парадрайя (заморские) персидских надписей). Были покорены также Акауфака (высокогорье в верховьях Инда) и саки засогдийские (район Ташкентского оазиса). Время ок. 500 до н. э. считается пиком могущества державы Ахеменидов. Однако борьба с ионийским восстанием (499—493 до н. э.) и с поддержавшими его полисами Балканской Греции втянули Д. в Греко-персидские войны. Требования подчининиться большинство государств Балканской Греции отвергли (491 до н. э.), экспедиции 492 до н. э. и 490 до н. э. (см. Марафон) потерпели неудачу. Д. приступил к подготовке масштабного вторжения в Грецию, но его задержало восстание в Египте, и в 486 до н. э. он умер, не успев подавить его. В греческой традиции Д. считался мудрым, хитроумным правителем. Д. II (правил в 423—404 до н. э., личное имя Вахаука, греч. Ох) — сын Артаксеркса I от гречанки-наложницы. Воцарился под именем Д., низвергнув и умертвив своего брата и предшественника Согдиана (который сам захватил власть после убийства их брата Ксеркса II). Неоднократно сталкивался с мятежами (своего брата Арсита в 423 до н. э., лидийского сатрапа Писсуфна в 413 до н. э. и его сына Аморга) и самостоятельными действиями своих представителей в Малой Азии — Фарнабаза и Тиссаферна. Вмешался в Пелопоннесскую войну, поддержав Спарту и заключив с ней в 412—410 до н. э. союзные договоры, по которым персам разрешалось восстановить свою власть над малоазиатскими греческими полисами, утраченными по Каллиеву миру (449 до н. э.), что и сделали представители Д. с помощью военной силы. В 412 до н. э. началось восстание египтян под началом Амиртея, державшегося в Нижнем Египте; подавить его Д. не смог, хотя продолжал удерживать большую часть Египта. Немалым влиянием при Д. пользовалась его жена и сестра Парисатида. В 408 до н. э. Д. назначил своего сына Кира Младшего управителем ряда областей Анатолии с чрезвычайными полномочиями, хотя наследником определил другого своего сына — Арсака (будущего Артаксеркса II). Кир Младший проводил союзную политику по отношению к Спарте на завершающем этапе Пелопоннесской войны. Д. умер весной 404 до н. э. Д. III Кодоман (правил в 336—330 до н. э.) — представитель боковой линии Ахеменидов, посажен на престол под именем Д. временщиком-евнухом Багоем после уничтожения тем царя Арсеса (лето 336 до н. э.). Вскоре устранил Багоя и достиг фактического полновластия. Накануне прихода к власти Д., в 336 до н. э. Филипп Македонский начал войну с Персидской державой, которую в том же году остановил. В 334 войну возобновил его преемник Александр Македонский. В 333 до н. э. при Иссе и 331 до н. э. при Гавгамелах возглавлял персидские войска в решающих сражениях с Александром, однако оба раза при возникновении личной опасности бежал из боя, предопределив свой разгром. Из-под Гавгамел бежал в Мидию; при приближении Александра, уже захватившего Вавилонию, Элам и Персиду, продолжил бегство, стремясь в Вост. Иран, но по дороге был убит Бессом (весна 330 до н. э.). Александр подобрал его тело и похоронил в Персеполе, называя себя законным преемником Д. Лит.: Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980; Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985; Дьяконов М. М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961; Рунг Э. В. Греция и Ахеменидская держава: история дипломатических отношений VI—IV вв. до н. э. СПб., 2008; Фрай Р. Наследие Ирана. М., 2002; Briant P. Histoire de l’Empire Perse de Cyrus a Alexandre. Paris, 1996; Cook J. M. The Persian Empire. London, 1983; Olmstead A. History of the Persian Empire. Chicago, 1948. А. А. Немировский.