ДАРИЙ

ДАРИЙ - имя 3 персидского царей из династии Ахеменидов, а также Мидянина, упоминаемого в Книге пророка Даниила.

Дарий I Великий. (550-486 годы до Р.Х.; Езд 4. 5, 24; 5. 5-7; 6. 1, 12-15; Агг 1. 1, 15; 2. 10; Зах 1. 1, 7; 7. 1), потомок не по прямой линии персидской династии Ахеменидов, сын Гистаспа. В 522 году до Р.Х. Дарий вступил на престол после Камбиса, сына Кира, подавив крупный политический мятеж против официальной власти. Он нанес поражение узурпатору магу Гаумате, который, провозгласив себя Бардией (2-м сыном Кира), организовал восстание, поддержанное всеми центральными персидскими провинциями. Подавив многочисленные восстания, в течение года Дарий смог вернуть контроль над основной территорией империи (кроме Малой Азии и Египта). К 517 году он расширил границы империи, которая стала включать территории от Ливии до Индии. Таким образом, в результате правления Дария границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до 1-го порога Нила на юге. В 519 году Дарий приступил к осуществлению административно-финансовых реформ. Он разделил империю на сатрапии . На должность сатрапов при Дарии, как правило, назначались персы, чьи функции были разграничены с обязанностями военачальников. При Дарии был создан центральный аппарат управления империей с единой канцелярией. Дарий кодифицировал и привел к единообразию местные законы, установил новую систему государственных податей с фиксированными суммами, упорядочил сбор налогов и увеличил воинский контингент. Дарий ввел в обращение единую золотую монетную единицу, составившую основу ахеменидской денежной системы. При Дарии арамейский язык приобрел статус официального не только в западных, но и в восточных сатрапиях.

Сообщения о восшествии Дария на престол и его деяниях запечатлены в Бехистунской надписи, которая так же, как и надпись на могиле Дария в Накши-Рустеме (близ Персеполя, Иран), дает сведения о персидских религиозных воззрениях этого периода. Почитание Ахуры Мазды в эпоху Дария приобретает черты основного культа, а зороастризм становится официальной религией, но допускалось почитание и других богов. Попытка Дария завоевать Грецию в ходе так называемых греко-персидских войн окончилась поражением в битве при долине Марафон в 490 году. В 486 году в Египте вспыхнуло восстание против персидского господства. Дарий умер, так и не успев его подавить.

Сопровождавшая приход Дария к власти политическая катастрофа возродила мессианские ожидания у вернувшихся в Иерусалим из плена иудеев и привела к подъему пророческого движения. Пророки Аггей и Захария призывали к ускорению работ по восстановлению храма после отказа иудеев на предложение самарян принять участие в этом деле. Работы возглавляли потомок династии Давида Зоровавель, которого персидские власти назначили царским наместником в Иудее, и первосвященник Иисус (Агг 1. 1; 2. 4). Пророки видели в возведении храма первый шаг к восстановлению Иудейского царства и предвещали полное избавление от чужеземного ига: особые надежды возлагались на «отрасль» из дома Давидова, которой был в их понимании Зоровавель (Агг 2. 23; Зах 3. 8; 6. 12). На 2-м году царствования Дария в государственном архиве в Экбатанах (ныне Хамадан, Западный Иран) была найдена копия декрета персидского царя Кира от 538 года до Р.Х., в котором он разрешал иудейским пленникам вернуться в Иерусалим и восстановить разрушенный храм (Езд 6. 1-5). На этом основании Дарий разрешил возобновить постройку, пресекая попытки противодействия со стороны самарян, и на 6-м году его царствования (около 516 года до Р.Х.) строительство храма завершилось - примерно через 70 лет после его разрушения (Езд 6. 15). Вероятно, в период правления Дария между Зоровавелем и первосвященником Иисусом произошли разногласия относительно разделения властных полномочий. В результате Зоровавель больше не упоминался в мессианских текстах.

В царствование Дария получает окончательное оформление административная структура Иудеи, которая сохранялась на протяжении последующих 200 лет персидского владычества. Иудея при Дарии называлась по-арамейски Яхуд и была одной из независимых провинций в сатрапии Заречье с административным центром в Иерусалиме, которая управлялась наместником. На севере она граничила с провинцией Самарией, на юго-западе - с филистимской провинцией Ашдод. Входило ли в ее состав Заиорданье, точно неизвестно. Иудее при Дарии была предоставлена широкая внутренняя автономия. В основе ее управления стояла гражданско-храмовая община Иерусалима, которой руководили первосвященник и главы влиятельных семей. Согласно указу Дария, местные власти выделяли средства для строительства храма, а также скот и все необходимое для совершения регулярных жертвоприношений в храме по закону Моисееву. При этом в указе упоминается пожелание царя, чтобы священники «молились о жизни царя и сыновей его» (Езд 6. 8-10), что свидетельствовало об обычае того времени молиться о верховной власти. Этот обычай соблюдался и впоследствии (исключая Хасмонейский период) и символизировал зависимость Иудеи от персидидских, а впоследствии от греческих и римских властителей. Царствование Дария было для Иудеи спокойным периодом, благоприятным для экономики. Иудеи принимали участие в международной торговле, поддерживаемой персидскими властями. В переписи населения Яхуда времен Дария упоминаются не только города в наделах Иуды и Вениамина, но и Бет-Эль (Вефиль) Ефрема и селения на севере приморской полосы. В общей сложности в переписи указано около 40 тысяч подданных.

Дарий II. изначально носивший имя Ох, известный также под прозвищем Нот (греч. νόθος - внебрачный ребенок; около 442-404 годов до Р.Х.), сын Артаксеркса I от вавилонской наложницы. Правил западной частью империи с 423 по 404 год до Р.Х. Его правление не отличалось стабильностью и характеризовалось дальнейшим ослаблением государства, восстаниями в Мидии, Лидии, Сирии и Египте. Многие папирусы из Элефантины датируются временем его правления. Один из папирусов - 5-го года правления (419 год до Р.Х.), предписывающий иудеям Элефантины соблюдать Пасху, был издан от его имени (так называемое Письмо о Пасхе - ANET, N 491). Храм в Элефантине был разрушен в 14-й год его правления. Предполагают, что Дарий упоминается в Неем 12. 22 как «Дарий Персидский», что позволяет датировать приведенный там список левитов. Во время правления Дария иудейским первосвященником был Иаддуй II.

Дарий III Кодоман. (около 380-330 годов до Р.Х.), сын Арсама, брата Артаксеркса II, последний царь из династии Ахеменидов. Был возведен на престол Багоем, отравившим в 338 году Артаксеркса III, а в 336 году и его сына Арсеса. Потерпел поражение от Александра Македонского в битвах при Иссе (333) и Гавгамелах (331), бежал в Бактрию, где был убит своим родственником Бессом. О его поражении говорится в 1 Макк 1. 1.

Дарий Мидянин. Персидский царь, упоминаемый только в Книге пророка Даниила (Дан 5. 31; 6. 1, 6, 9, 25, 28; 9. 1; 11. 1), для которого нет прямых параллелей во внебиблейских источниках. По этой причине некоторые исследователи ставят под сомнение историческую достоверность библейских свидетельств (Koch). Согласно Дан 5. 28 - 6. 2, в возрасте 62 лет Дарий захватил Вавилонское царство (после смерти Валтасара) и провел административные реформы, разделив страну на 120 сатрапий. Пророк Даниил, будучи оклеветан сатрапами и князьями, был брошен во львиный ров по приказу царя (Дан 6. 14-17). После освобождения Даниил «преуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского» (Дан 6. 28). В 1-й год царствования «Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским» (Дан 9. 1) Даниилу было дано откровение о «70 седминах» (Дан 9). Таким образом, Книга пророка Даниила говорит о царствовании Дария между царствованием Валтасара и Кира I Персидского. Как греческие, так и вавилонские источники ясно показывают, что именно Кир I Персидский, а не Дарий был завоевателем Вавилона и стал реальным преемником вавилонских царей (ср.: 2 Пар 36. 20). Нет исторических свидетельств о мидийском вторжении в Вавилон или мидийском доминировании в этом ареале. Попытки решения проблемы исторической идентификации Дария восходят к I веку до Р.Х., когда в греческом переводе Прото-Феодотиона имя Дария в Книге пророка Даниила было заменено именем Артаксеркса (что соответствует современному отождествлению с Киром I). В I веке по Р.Х. Иосиф Флавий утверждал (Ios. Flav. Antiq. X 11. 4), что Дарий носил у греков другое имя, и это позволяет отождествить его с кем-либо из известных в истории персоналий. Существует маловероятный вариант его идентификации с Набонидом, которому приписывается создание независимой династии в городе Харране, правившей в период между последними законными царями Вавилона и царями Элама. Однако Харран находился на севере и принадлежал не Вавилону, а Ассирии; возможно, он был в подчинении мидийцев нек-рое время после 612 года до Р.Х. Идентификация с Дарием I также проблематична: везде, где Дарий I упоминается в Священном Писании, подчеркивается его персидское, а не мидийское происхождение (Езд 4. 5, 24; 6. 14), что подтверждается и в Бехистунской надписи (1. 1-11). В исторических книгах ВЗ прослеживается четкая последовательность персидских царей: Кир, затем Дарий (Езд 4. 5; 6. 14); маловероятно, чтобы в Книге пророка Даниила последовательность событий была описана неверно или искажена (ср.: Дан 6. 28). Также маловероятна идентификация Дария с Киаксаром, царем мидийским, основанная на рассказе Ксенофонта в «Киропедии». Согласно ему, Астиаг, предпоследний мидийский царь, имел 2 детей - Киаксара и Мандану. Киаксар наследовал отцу, а Мандана вышла замуж за персидского царя Камбиса и родила будущего персидского царя Кира. После взятия Вавилона Кир поставил над Вавилоном в качестве вассального царя своего дядю Киаксара, получив взамен руку его дочери. После смерти Киаксара Кир воцарился над всем востоком (смотри: Рождественский). Эта гипотеза не согласуется с внебиблейскими источниками. Наиболее вероятна идентификация Дария с персидским правителем Губару (Гобрием) (аккадское Gubaru / Ugbaru; греческое Γωβρύας), упоминающимся как в вавилонских источниках, так и у греческих историков. В 535 году Кир создал единую провинцию из Месопотамии и Заречья. Губару был правителем Гутиума (вавилонское название Мидии), когда, будучи уже в преклонном возрасте (Xen. Cyrop. IV 6. 1-7), от имени Кира захватил Вавилон, был поставлен вице-регентом Месопотамии и назначал местных правителей в стране вплоть до своей смерти, последовавшей 6 месяцами позже («Летопись Набонида» - ANET, N 306-307). Его правление носило характер почти полной самостоятельности. Примечательно, что Берос (около 350-280 годов до Р.Х.) в своем списке вавилонских царей старую династию Гутиума назвал «мидийскими тиранами», что соответствует титулатуре Книги пророка Даниила. Староперсидоеск имя Дария могло быть использовано при восшествии на престол как особое тронное имя (что соответствовало обычаям того времени), которое не было зафиксировано в древних источниках из-за непродолжительного времени его правления.