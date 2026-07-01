Дархан

Дарха`н — почетный титул , распространенный в тюрко-монгольском мире. Первые известия о Д. встречаются в Тюркском каганате (552—745). В Монгольской империи этот титул присваивался людям, оказавшим важные услуги хану. Носители титула обладали особыми привилегиями: освобождались от налогов, избегали наказания за нарушение закона на протяжении 9 поколений, получали право свободно кочевать на большой территории, не отдавать хану военную добычу и др. Традиция отмечать заслуги присвоением титула «Д.» сохранилась вплоть до начала XX в. Князья, удостоившиеся этого звания от маньчжурского императора, получали грамоту, освобождение от налогов и небольшую прибавку к жалованию. В настоящее время Д. сохранились только в Ордосе (Внутренняя Монголия, Китай) при «восьми белых юртах» Чингисхана; они обеспечивают сохранение его культа. Ист.: Халха Джирум. Памятник монгольского феодального права XVIII в. / Сводный текст и пер. Ц. Ж. Жамцарано. Подгот. текста, ред. перевода, введ. и примеч. С. Д. Дылыкова. М., 1965. Т. Д. Скрынникова.