ДАРГОМЫЖСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Российский композитор, педагог , общественный деятель.

Его отец, Сер­гей Ни­ко­лае­вич Дар­го­мыж­ский, в 1829 году по­лу­чил дво­рян­ст­во , чи­нов­ник Комитета Главной ди­рек­ции императорских те­ат­ров, один из ав­то­ров По­ло­же­ния об императорских те­ат­рах (1827). Его мать, Ма­рия Бо­ри­сов­на Дар­го­мыж­ская (урож­дён­ная княгиня Коз­лов­ская), поэ­тес­са, дра­ма­тург. В конце 1817 года се­мья пе­ре­еха­ла в Санкт-Пе­тер­бург. Даргомыжский по­лу­чил раз­но­сто­рон­нее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, иг­рал на фортепиано, скрип­ке (впо­след­ст­вии ис­пол­нял пар­тии 2-й скрип­ки и аль­та в квар­те­тах). С 1827 года слу­жил в Кон­тро­ле Министерства императорского дво­ра, с 1834 года чи­нов­ник Государственного каз­на­чей­ст­ва, в 1843 году вы­шел в от­став­ку в чи­не ти­ту­ляр­но­го со­вет­ни­ка. Во вре­мя служ­бы про­дол­жал за­ня­тия му­зы­кой, брал уро­ки фортепиано у Ф. Шо­бер­лех­не­ра (1828-1831 годы), пе­ния и тео­рии му­зы­ки у Б.Л. Цей­би­ха. Боль­шое зна­че­ние для Даргомыжского име­ло зна­ком­ст­во с М.И. Глин­кой (1835): по­бу­ж­дае­мый его при­ме­ром, Даргомыжский на­чал серь­ёз­но за­ни­мать­ся ком­по­зи­ци­ей, гар­мо­ни­ей, кон­тра­пунк­том и ин­ст­ру­мен­тов­кой.

Про­из­ве­де­ния Даргомыжского пуб­ли­ко­ва­лись с 1836 года. К концу 1830-х годов он при­об­рёл из­вест­ность главным образом как ав­тор ро­ман­сов и пе­сен. Его луч­шие ро­ман­сы на­пи­са­ны на сти­хи А.С. Пуш­ки­на [«Вер­то­град», «Юно­ша и де­ва» («Юно­шу горь­ко ры­дая...»), «Ноч­ной зе­фир...» и др.]. В те же го­ды Даргомыжский на­чал пре­по­да­вать пе­ние, при­ви­вая сво­им мно­го­численным уче­ни­цам (сре­ди них - Л.И. Кар­ма­ли­на) «ес­те­ст­вен­ность и бла­го­род­ст­во» русской ма­не­ры пе­ния. Вслед за не­окон­чен­ной опе­рой «Лук­ре­ция Борд­жиа» (по од­но­именной дра­ме В. Гю­го; в 1837 году Даргомыжский со­чи­нил несколько но­ме­ров) в 1841 году на­пи­сал «боль­шую опе­ру» «Эс­ме­раль­да» (на либретто Гю­го по собственному ро­ма­ну «Со­бор Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри»); по­сколь­ку ро­ман Гю­го был в Рос­сии за­пре­щён, опе­ру по­ста­ви­ли лишь в 1847 году (Боль­шой те­атр, Мо­ск­ва). В 1843-1844 годах ди­ри­жёр Общества ин­ст­ру­мен­таль­ной и во­каль­ной му­зы­ки. В 1844-1845 годах ез­дил в Ев­ро­пу, по­зна­ко­мил­ся с Ф. Га­ле­ви, Ф.Ж. Фе­ти­сом, Дж. Мей­ер­бе­ром, Ш. Бе­рио, А. Вьё­та­ном, Д. Обе­ром, Г. До­ни­цет­ти, О. де Баль­за­ком .

По воз­вра­ще­нии в Рос­сию всту­пил в но­вую по­ло­су творческих ис­ка­ний, со­звуч­ных на­ту­раль­ной шко­ле в литературе, од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем народной куль­ту­ры, за­пи­сы­вал русские пес­ни. В во­каль­ной му­зы­ке этих лет пре­тво­рил прин­цип ин­то­на­ци­он­ной ха­рак­те­ри­сти­ки, ко­то­рый обо­зна­чил в пись­ме к Л.И. Кар­ма­ли­ной (1857): «Хо­чу, что­бы звук пря­мо вы­ра­жал сло­во, хо­чу прав­ды». Ост­ро­та ин­то­на­ци­он­ной вы­ра­зи­тель­но­сти дос­тиг­ла зна­чительной сте­пе­ни в са­ти­рических пес­нях «Мель­ник» (на сти­хи А.С. Пуш­ки­на), «Ти­ту­ляр­ный со­вет­ник» (на сти­хи П.И. Вейн­бер­га), в «дра­ма­ти­че­ской пес­не» «Ста­рый кап­рал» (на сти­хи В.С. Ку­роч­ки­на по П. Бе­ран­же), ко­то­рые яви­лись об­раз­ца­ми но­вой жан­ро­вой раз­но­вид­но­сти во­каль­ной му­зы­ки - ха­рак­тер­ной жан­ро­вой сце­ны.

С ис­ка­ния­ми в об­лас­ти во­каль­ной му­зы­ки су­ще­ст­вен­ным об­ра­зом свя­за­но опер­ное твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ра. В 1845-1855 годах Даргомыжский ра­бо­тал над опе­рой «Ру­сал­ка» по не­оконченной дра­ме А.С. Пуш­ки­на (либретто на­пи­сал сам, со­хра­нив многие сти­хи Пуш­ки­на). Бы­то­вой сю­жет с эле­мен­том народной фан­та­сти­ки ком­по­зи­тор рас­кры­ва­ет как ли­ри­ко-пси­хо­ло­гическую дра­му; в этой опе­ре Даргомыжский соз­дал вы­даю­щий­ся по дра­ма­тической си­ле об­раз Мель­ни­ка, объ­е­ди­нив­ший ко­мические и тра­гические чер­ты. Осо­бен­но­сти ком­по­зи­ции оп­ре­де­ля­ет син­тез жан­ра «вол­шеб­ной опе­ры» с национальными русскими тра­ди­ция­ми, боль­шое зна­че­ние при­над­ле­жит ан­самб­ле­вым и хо­ро­вым но­ме­рам, воз­рас­та­ет роль дра­ма­тического ре­чи­та­ти­ва и арио­зо. «Ру­сал­ка» (1856, Те­атр-цирк в Санкт-Пе­тер­бур­ге; 1859, Боль­шой те­атр, Мо­ск­ва) име­ла ре­шаю­щее зна­че­ние для ши­ро­ко­го при­зна­ния Даргомыжского в Рос­сии. В даль­ней­шем она ста­ла од­ной из по­пу­ляр­ней­ших русских опер и сыг­ра­ла боль­шую роль в раз­ви­тии жан­ра русской ли­ри­ческой опе­ры.

С середины 1850-х годов к Даргомыжскому об­ра­ща­лись за со­ве­том многие му­зы­кан­ты, сре­ди них - К.П. Виль­боа, Б.А. Фи­тин­гоф-Шель, В.Н. Каш­пе­ров, П.П. Со­каль­ский, А.Н. Се­ров и ком­по­зи­то­ры бу­ду­щей Но­вой рус­ской шко­лы. В 1859 году Даргомыжский во­шёл в со­став Комитета Русского музыкального общества (РМО; рас­смат­ри­вал но­вые со­чи­не­ния, пред­ла­гае­мые обществу для ис­пол­не­ния в кон­цер­тах, при­влёк М.А. Ба­ла­ки­ре­ва к ди­ри­жи­ро­ва­нию сим­фо­ническими кон­цер­та­ми РМО), в 1867 году - в со­став Ди­рек­ции Санкт-Пе­тербургского от­де­ле­ния РМО (из­бран пред­се­да­те­лем). Вме­сте с ху­дож­ни­ком-ка­ри­ка­ту­ри­стом Н.А. Сте­па­но­вым (муж се­ст­ры Даргомыжского) со­труд­ни­чал в са­ти­рических жур­на­лах «Му­зы­каль­ный аль­бом с ка­ри­ка­ту­ра­ми», «Лис­ток "Зна­ко­мых"», «Ис­кра», «Бу­диль­ник». В 1864-1865 годах со­вер­шил по­езд­ку по Ев­ро­пе.

Из по­сле­дую­щих опер­ных за­мы­слов Даргомыжского осу­ще­ст­вил­ся толь­ко один, «Ка­мен­ный гость» - опе­ра на текст (с не­зна­чительными со­кра­ще­ния­ми) од­но­именной «ма­ленькой тра­ге­дии» А.С. Пуш­ки­на. От­каз от тра­диционного опер­но­го либ­рет­то по­влёк за со­бой от­сут­ст­вие при­выч­ных опер­ных форм (арий, ду­этов и др.), ари­оз­но-дек­ла­ма­ци­он­ный стиль опе­ры от­ра­жа­ет жи­вые ре­че­вые ин­то­на­ции, ор­кестр уси­ли­ва­ет вы­ра­зи­тель­ность во­каль­ной пар­тии. В ор­ке­ст­ро­вую ткань впле­те­ны лейт­мо­ти­вы и по­вто­ряю­щие­ся те­мы, впер­вые в русской опе­ре сло­жив­шие­ся в сис­те­му. Даргомыжский не ус­пел за­кон­чить опе­ру, по по­ру­че­нию ком­по­зи­то­ра её до­ра­бо­тал Ц.А. Кюи, ин­ст­ру­мен­тов­ка сде­ла­на Н.А. Рим­ским-Кор­са­ко­вым (1-я редакция - 1870, 2-я редакция - 1902). По­ста­нов­ка (1872, Ма­ри­ин­ский те­атр) вы­зва­ла ожив­лён­ную по­ле­ми­ку сре­ди му­зы­кан­тов - за­щит­ни­ков «дра­ма­ти­че­ской прав­ды» (Кюи, М.П. Му­сорг­ский) и сто­рон­ни­ков ме­ло­дического на­ча­ла в му­зы­ке (П.И. Чай­ков­ский). Опыт «Ка­мен­но­го гос­тя» по­лу­чил про­дол­же­ние в опе­рах «Мо­царт и Саль­е­ри» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Пир во вре­мя чу­мы» Кюи, «Ску­пой ры­царь» С.В. Рах­ма­ни­но­ва, по­вли­ял на во­каль­ную сти­ли­сти­ку (ре­чи­та­тив) Му­сор­г­ско­го.

Сре­ди со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра: Ма­ло­рос­сий­ский ка­за­чок (фан­та­зия, 1864), Чу­хон­ская фан­та­зия (1867).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фия. Пись­ма. Вос­по­ми­на­ния со­вре­мен­ни­ков / Редакция и примечания Н. Фин­дей­зе­на. П., 1921;

Из­бран­ные пись­ма / Вступительная статья, редакция и ука­за­тель М.С. Пе­ке­ли­са. М., 1952.